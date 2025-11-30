Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Video Thế giới

Hàng trăm người thiệt mạng trong lũ lụt do bão bất thường gây ra ở Indonesia

La Vi
La Vi
30/11/2025 16:49 GMT+7

Số người chết do lũ lụt và lở đất sau những trận mưa xối xả do bão gây ra tại Indonesia đã tăng lên hơn 300 người, người đứng đầu cơ quan giảm nhẹ thiên tai của nước này cho biết hôm 29/11. Trong khi đó, Sri Lanka báo cáo số thương vong tăng vọt lên hơn 150 người sau khi một cơn bão khác đổ bộ vào hòn đảo.

Số người chết do lũ lụt và lở đất trên đảo Sumatra của Indonesia đã tăng lên hàng trăm người, trong khi lực lượng cứu hộ đang chạy đua tìm kiếm hàng trăm người còn đang mất tích.

Các khu vực phía bắc của hòn đảo là nơi bị ảnh hưởng nặng nề nhất, khi đường sá bị cắt đứt và cơ sở hạ tầng thông tin liên lạc bị phá hủy.

Hình ảnh từ trên không cho thấy đường phố và nhà cửa bị ngập sâu tại Sibolga, một thành phố cảng ở bờ biển phía tây bắc Sumatra.

Hàng trăm người thiệt mạng sau khi bão đổ bộ vào Indonesia, Sri Lanka - Ảnh 1.

Những chiếc xe bị ngập do mưa lớn ở Medan, tỉnh Bắc Sumatra, Indonesia

ẢNH: REUTERS

Tại các ngôi làng biệt lập ở mũi phía bắc của hòn đảo, người dân cho biết họ vẫn đang chờ cứu trợ dù đã nhiều ngày trôi qua sau khi mưa lớn gây lũ lụt chết người.

Người phụ nữ này cho biết bà bị thương, nhưng không thể đến bệnh viện vì xe máy của bà đã bị lũ cuốn trôi.

Tại làng Dagang Raya, người dân đã cùng nhau dựng một bếp ăn công cộng để hỗ trợ người dân.

Tuy nhiên, trưởng làng Mustafa Hasyim cho biết đến nay mới chỉ nhận được hai bao gạo và chưa nhận được bất kỳ hỗ trợ y tế nào.

Người đứng đầu cơ quan giảm nhẹ thiên tai Indonesia nói với các phóng viên rằng quân đội sẽ tăng cường lực lượng trong ngày 30.11 để hỗ trợ công tác cứu trợ.

Phần lớn Indonesia, Malaysia và Thái Lan đã chịu mưa lớn do bão gây ra trong một tuần qua, khi một cơn bão nhiệt đới hiếm gặp đang hình thành ở eo biển Malacca.

Trong khi đó, Sri Lanka cũng ghi nhận số người chết tăng vọt sau khi một cơn bão khác gây ra mưa lớn, gây ra lũ lụt và lở đất.

Nhiều người bị mắc kẹt trên mái nhà... và cảnh quay của không quân cho thấy người dân được đưa bằng máy bay đến nơi an toàn.

Viện trợ lương thực từ Ấn Độ đã được đưa đến vào sáng sớm 29.11 để hỗ trợ công tác cứu trợ, khi cơn bão Ditwah di chuyển qua Sri Lanka hướng về phía nam Ấn Độ.

Các quan chức thời tiết dự báo mưa sẽ tiếp tục vào cuối tuần, làm dấy lên lo ngại về tình trạng lũ lụt tiếp tục xảy ra ở những khu vực vốn đã ngập úng.

