Hàng trăm tay súng Iraq đổ vào Syria giúp quân chính phủ

Video trên mạng xã hội cho thấy các tay súng thuộc lực lượng quân sự đối lập Syria đứng trên những chiếc xe tăng bị lực lượng chính phủ bỏ lại ở ngoại ô Aleppo.

Cuộc tấn công chớp nhoáng của phe đối lập trong những ngày gần đây đã đe dọa lãnh thổ do chính quyền Tổng thống Bashar Assad kiểm soát.

Bộ Quốc phòng Syria hôm 2.12 công bố đoạn video cho thấy quân đội nước này đang chiến đấu kháng cự xung quanh thành phố Hama.

Theo các nguồn tin an ninh Iraq, hàng trăm dân quân được Iran hậu thuẫn đã đến Syria trong đêm để hỗ trợ chính phủ.

Một tay súng của nhóm nổi dậy đứng gác gần hội đồng thành phố Nubl, phía bắc Aleppo, Syria hôm 2.12 ẢNH: REUTERS

Lực lượng dân quân khu vực của Iran cùng với sự yểm trợ trên không của Nga là chìa khóa giúp chính phủ Syria lật ngược tình thế trước các lực lượng phiến quân năm 2016.

Nhưng chiến sự tái diễn sau 4 năm đóng băng đã thu hút vô số quan tâm quốc tế.

Hôm 2.12, người đứng đầu phe đối lập Syria có trụ sở tại Istanbul cho biết phe này sẽ không ngừng chiến đấu cho đến khi ông Assad cam kết thực hiện một tiến trình chính trị.

Cùng ngày, Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi đã tới Thổ Nhĩ Kỳ để hội đàm về vấn đề này.

Tehran ủng hộ chính phủ ông Assad, trong khi Ankara ủng hộ phe nổi dậy.

Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ kêu gọi Tổng thống Assad hòa giải với phe đối lập, trong khi đặc phái viên của Iran cho rằng cuộc giao tranh tái diễn là do sự can thiệp của Mỹ và "chủ nghĩa phục quốc Do Thái".

Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Iran hôm 2.12 cho biết các cố vấn quân sự sẽ ở lại Syria.

Và người phát ngôn của Điện Kremlin cho biết Moscow tiếp tục ủng hộ tổng thống Syria.

Đoạn video này do một nhóm cứu hộ công bố cho thấy các máy bay Nga và Syria tấn công thành phố Idlib do phiến quân nắm giữ.

Chiến sự bất ngờ bùng lên trong bối cảnh hãng tin Reuters cho biết Mỹ và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất đã thảo luận về việc dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt đối với ông Assad nếu ông tránh xa Iran.

Theo các nguồn tin, bước tiến mới của phiến quân là tín hiệu cho thấy chính xác điểm yếu trong liên minh của ông Assad với Iran mà UAE và Mỹ có thể khai thác.

Tuy nhiên, các nguồn tin cho biết nếu ông Assad chấp nhận sự giúp đỡ của Iran để phản công, điều đó cũng có thể làm phức tạp thêm các nỗ lực nhằm gây chia rẽ giữa họ.