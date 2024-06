Hàng trăm thí sinh được nhận cơm trưa miễn phí

Trưa 27.6, trao đổi với PV Thanh Niên, anh Dương Linh, Bí thư Huyện đoàn Sơn Tây (Quảng Ngãi), cho biết Huyện đoàn Sơn Tây sẽ phát 370 suất cơm trưa miễn phí cùng với 740 hộp sữa, 740 chai nước, 370 cây bút bi cho các thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT trên địa bàn.

Các thí sinh đến nhận cơm trưa miễn phí rất đông HUYỆN ĐOÀN SƠN TÂY

Đặc biệt, trong đợt thi này, Huyện đoàn Sơn Tây cũng hỗ trợ 10 suất quà cho thí sinh có hoàn cảnh khó khăn tham gia kỳ thi, mỗi suất 500.000 đồng.

Em Đinh Thị Châu (ở H.Sơn Tây) cho biết hôm nay em dự thi tốt nghiệp THPT ở điểm Trường THPT Đinh Tiên Hoàng (Sơn Tây). Khi đến cổng trường, em được các anh, chị tình nguyện viên phát sữa, bút. Sau khi thi xong, ra cổng trường em lại được phát một hộp cơm và một chai nước miễn phí.



"Em thấy các anh, chị tình nguyện viên rất nhiệt tình, chăm lo cho thí sinh thật chu đáo. Việc làm ý nghĩa này giúp chúng em có tinh thần thoải mái để làm bài được tốt hơn", em Châu nói.

Cũng trong sáng 27.6, các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đồng loạt ra quân tiếp sức mùa thi.

H.Tư Nghĩa (Quảng Ngãi) có 4 đội hình thanh niên tình nguyện tiếp sức mùa thi tại 4 điểm trường (THPT Tư Nghĩa 1, THPT Tư Nghĩa 2, THPT Thu Xà, THPT Chu Văn An). Với tinh thần "Đến sớm, về sau", các đội hình tình nguyện đã phối hợp với các lực lượng hướng dẫn, phân luồng đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông. Đồng thời, cung cấp nước uống, bánh, sữa, hỗ trợ đồ dùng học tập, vẽ tranh cổ động… nhằm hỗ trợ thí sinh và người nhà trước, trong và sau kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024.