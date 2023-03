Hàng triệu giấy phép lái xe và hộ chiếu bị trộm thông tin ở Úc, New Zealand

Ngày 27.3, công ty cho vay và thanh toán kỹ thuật số Latitude Holdings (Úc) cho biết 7,9 triệu mã số giấy phép lái xe của Úc và New Zealand đã bị đánh cắp trong cuộc tấn công mạng quy mô lớn ngày 16.3, đài CNN đưa tin.

Ngoài mã số giấy phép lái xe, Latitude còn xác định được khoảng 53.000 số hộ chiếu bị đánh cắp và gần 100 khách hàng bị trộm báo cáo tài chính hàng tháng. Hơn 6,1 triệu hồ sơ trực tuyến có từ ít nhất là năm 2005 cũng đã bị lấy đi, theo Latitude.

Khoảng 53.000 thông tin trên số hộ chiếu Úc cũng bị tin tặc đánh cắp AFP

Đầu tháng này, Latitude đã cho tạm ngừng hoạt động của nền tảng và cho biết Cảnh sát Liên bang Úc và Trung tâm An ninh mạng Úc đang điều tra vụ tấn công.

Tổng giám đốc Ahmed Fahour của Latitude cho biết: “Chúng tôi đang khắc phục các nền tảng bị ảnh hưởng trong vụ tấn công mạng ngày 16.3 và đã triển khai giám sát an ninh bổ sung trước khi nối lại hoạt động trong những ngày tới”.

Trong vài tháng qua, một số công ty Úc đã báo cáo về các cuộc tấn công mạng tương tự, sau khi công ty bảo hiểm Medibank phát hiện một số tin tặc đã bán phá giá hồ sơ y tế của nhiều người dùng trên các trang web đen.

Các chuyên gia cho rằng tình trạng xuất phát một phần là do ngành an ninh mạng ở nước này thiếu nhân lực. Năm ngoái, giới chức trách Úc phải siết chặt công tác duy trì an ninh mạng và theo dõi chặt chẽ việc chia sẻ dữ liệu để ngăn chặn các sự cố rò rỉ thông tin cá nhân của người dùng trong tương lai.