Hàng vạn du khách về Yên Tử cầu an đầu xuân

Ngày 2.2, thông tin từ UBND TP.Uông Bí (Quảng Ninh) cho biết, trong dịp tết Nguyên đán Ất Tỵ (từ ngày 25.1 - 2.2), địa phương đón khoảng 200.000 lượt khách. Trong đó, Khu danh thắng Yên Tử đón trên 30.000 lượt khách, chùa Ba Vàng đón trên 180.000 lượt khach; khách quốc tế trên 1.000 lượt. Doanh thu từ du lịch dịch vụ đạt trên 115 tỉ đồng.



Du khách chuẩn bị hành trình lên non thiêng Yên Tử cầu an ẢNH: LÃ NGHĨA HIẾU

Ghi nhận của PV Thanh Niên, dọc tuyến đường từ QL18 đến cổng Khu danh thắng Yên Tử đều thông thoáng, không có tình trạng ùn tắc. Các bãi đỗ xe của Khu danh thắng Yên Tử đều đáp ứng được nhu cầu của du khách khi hành hương về đất Phật.

Người dân xếp hàng rất trật tự để mua vé cáp treo, vé thắng cảnh. Xung quanh các điểm tâm linh cũng không có tình trạng bán chữ, bói toán…

Dọc hành trình lên đỉnh thiêng Yên Tử, du khách thích thú ngắm nhìn cảnh núi rừng hùng vĩ trong màn sương mờ ảo, càng lên cao sương mù càng dày. Không còn cảnh chen lấn, xô đẩy. Mọi người chiêm bái lễ Phật thành kính, đảm bảo trật tự.

Du khách lên chùa Đồng cầu an ẢNH: LÃ NGHĨA HIẾU

Đại diện Công ty CP Phát triển Tùng Lâm cho biết, để phục vụ mùa trẩy hội xuân 2025, doanh nghiệp đã bố trí 100 xe điện phục vụ du khách di chuyển từ khu vực bãi đỗ xe đến khu vực hành hương dưới chân núi. Đồng thời, bố trí lực lượng thường trực làm công tác an ninh trật tự, hướng dẫn, phân luồng giao thông, sơ cấp cứu…

Cạnh đó, công ty đã tiến hành rà soát, sửa chữa toàn bộ hệ thống lan can trên tuyến đường hành hương đi bộ từ chùa Hoa Yên đi chùa Vân Tiêu và đi An Kỳ Sinh, đoạn từ chùa Một Mái đi Bảo Sái lên An Kỳ Sinh và từ An Kỳ Sinh lên chùa Đồng…

Khu vực mua vé cáp treo ẢNH: LÃ NGHĨA HIẾU

Dự báo, trong ngày khai hội xuân Yên Tử 7.2 lượng du khách sẽ tăng đột biến, Ban Quản lý di tích và rừng quốc gia Yên Tử đã lên phương án tăng cường lực lượng với Công ty CP Phát triển Tùng Lâm để đảm bảo cho người dân hành hương an toàn, vui tươi.

Theo ban tổ chức Lễ hội Xuân Yên Tử 2025, lễ khai hội dự kiến sẽ bắt đầu vào lúc 8 giờ 30 ngày 7.2.2025 (tức ngày 10 tháng giêng năm Ất Tỵ), tại Cung Trúc Lâm Yên Tử.

Lễ khai hội gồm các nghi lễ tâm linh, như: dâng lễ, lễ cầu quốc thái dân an, lễ đóng dấu thiêng Yên Tử…

Lễ hội còn có nhiều hoạt động bên lề như biểu diễn rồng, lân; biểu diễn nghệ thuật nhạc cụ dân tộc; trò chơi dân gian tại Quảng trường Minh Tâm và các hoạt động khác trong Khu di tích lịch sử và danh thắng Yên Tử; trưng bày, triển lãm tranh, ảnh tuyên truyền, quảng bá về các giá trị và vẻ đẹp hùng vĩ, linh thiêng của Yên Tử; ẩm thực của người dân tộc Dao Thanh Y dưới chân núi Yên Tử; biểu diễn võ thuật cổ truyền; trải nghiệm cưỡi ngựa…

Khu vực chùa Hoa Yên thông thoáng, du khách thoải mái chiêm bái ẢNH: LÃ NGHĨA HIẾU

Bên trong chùa, mọi người lễ bái trật tự, không có hiện tượng nhét tiền lẻ, mê tín dị đoan ẢNH: LÃ NGHĨA HIẾU

Du khách bộ hành lên đỉnh thiêng Yên Tử đầu xuân ẢNH: LÃ NGHĨA HIẾU

Thời tiết dịp đầu năm xuân khá thuận lợi cho du khách trẩy hội Yên Tử ẢNH: LÃ NGHĨA HIẾU

Du khách vượt sương mù lên đỉnh chùa Đồng cầu an ẢNH: LÃ NGHĨA HIẾU

Nhân viên Ban Quản lý di tích và rừng quốc gia Yên Tử thu gom rác thải và gánh bộ xuống núi ẢNH: LÃ NGHĨA HIẾU

Một nam du khách bị choáng ngất trong đêm tối được nhân viên Ban Quản lý di tích và rừng quốc gia Yên Tử cõng bộ xuống trạm y tế ẢNH: ĐINH TRƯỜNG

Ai cũng thích thú chụp ảnh check-in trên đỉnh chùa Đồng sau hành trình leo bộ ẢNH: LÃ NGHĨA HIẾU