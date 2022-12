Hàng Việt thống lĩnh chợ tết

Thế nhưng dù chỉ còn chưa tới 1 tháng nữa là Tết Nguyên đán (22.1.2023), các chợ sỉ tại TP.HCM vẫn thưa thớt người mua.

Chợ “yếu”, không dám lấy hàng nhiều

Khảo sát tại 2 chợ sỉ chuyên bán đồ khô, bánh kẹo, mứt là An Đông (Q.5) và Bình Tây (Q.6, TP.HCM) những ngày qua cho thấy sức mua vẫn chưa bật lên dù đang vào giai đoạn cao điểm nhất trong năm. Mọi năm, vào dịp này, khu vực sau lưng chợ Bình Tây luôn tấp nập xe đẩy những kiện hàng lớn, được nhân viên khuân vác gửi đi tỉnh. Năm nay đến giờ này vắng cả xe đẩy lẫn những gói hàng.

Tín hiệu lạc quan nhất là thay vì hàng ngoại (cả có nhãn mác và không nhãn mác) mọi năm chiếm ưu thế thì năm nay những mặt hàng mứt bánh truyền thống hàng Việt đóng vai trò chủ lực. Giá các loại hạt dưa, hạt bí, hạt dẻ cười và các loại mứt truyền thống như gừng, dừa, cam, mãng cầu, me… hầu như không tăng so với năm trước. Tại chợ Bình Tây, giá mứt dao động từ 100.000 - 200.000 đồng/kg; các loại khô gà xé, mực rim, cá cơm giòn… từ 170.000 - 220.000 đồng/kg.

Chị Sáu - chủ sạp Bà Tư Nem (A29-31), chuyên bán bánh mứt, đồ khô tại Trung tâm thương mại An Đông (chợ An Đông, Q.5, TP.HCM) cho hay sản phẩm bán tại sạp của chị (3 lô) đa số là hàng trong nước, lấy tại TP.HCM. Kéo thùng hàng bên dưới quầy, in rõ địa chỉ cơ sở làm các loại mứt tại đường Vĩnh Viễn (Q.10), chị Sáu cho biết các loại mứt dừa non, mứt mãng cầu, mứt cam, mứt me… toàn mua của cơ sở này, họ bỏ hàng cho cả chợ từ hơn 20 năm nay. Trước đây, sạp của chị lấy hàng mứt, bánh, hạt điều… từ một số cơ sở sản xuất, đóng gói trên Củ Chi. Tuy nhiên, năm nay do mãi lực ở chợ yếu, các công ty từng mua hàng trăm ký hàng để làm quà tết vắng bóng, nên sạp chỉ mua ngay tại cơ sở Q.10 với số lượng ít hơn nhiều. “Chợ “yếu” lắm, không dám lấy hàng về nhiều. Lấy vừa phải để trưng đủ bắt mắt, khách hỏi là có ngay, chứ không trữ số lượng lớn để đóng đi tỉnh”, chị Sáu nói và thông tin thêm, riêng mặt hàng hạt điều còn vỏ từ đầu tháng 11 đến nay đã 3 lần tăng giá, mỗi lần tăng 10.000 đồng/kg, nên giá năm nay bán ra khá cao. Hàng lấy một lần 100 kg phải trả cao hơn 10 triệu đồng.

Tại chợ An Đông, hạt điều khô còn vỏ loại thường giá tầm 220.000 - 230.000 đồng/kg, trong khi năm ngoái khoảng 200.000 đồng/kg. Hạt điều là mặt hàng tăng giá mạnh nhất trong các loại hạt bán mùa tết. Theo các tiểu thương, hạt điều rang củi trong nước giá cao còn hàng trôi nổi, không rõ xuất xứ, chủ yếu từ Campuchia về, bán giá thấp hơn nhiều.

Nhiều tiểu thương ở chợ An Đông thông tin, so với thời điểm này năm ngoái, giá tôm thiên nhiên khô, khô cá khoai năm nay tăng mạnh do không có hàng. “Tôm tự nhiên khô không có hàng để bán, còn tôm nuôi khô thì thoải mái, giá như cũ. Tôm thiên nhiên mọi năm giá bán ra từ 1,1 - 1,2 triệu đồng/kg, nay mua vào đã lên đến 1,3 - 1,5 triệu đồng/kg nên rất khó bán”, một tiểu thương nói và cho biết mãi lực tại chợ quá yếu nên những mặt hàng khó bán là ngưng lấy ngay từ đầu mùa.





Hàng Trung Quốc, hàng ngoại ít dần

Chúng tôi được một sạp tại chợ An Đông giới thiệu món thịt ba rọi gác bếp kiểu truyền thống do người Hoa ở Q.5 làm. Tại quầy này treo lủng lẳng thịt ba rọi gác bếp, giá 450.000 đồng/kg. Người bán cho biết muốn mua nhiều phải đặt hàng trước, vì là hàng tươi làm sẵn sợ bán không hết sẽ hỏng. Chị Thanh, chủ sạp Hồng Trúc, giới thiệu có món thịt ba rọi gác bếp, thịt trâu gác bếp của người Hoa tại Q.5, Q.6 làm, giá từ 400.000 - 500.000 đồng/kg, được nhiều khách hàng ưa chuộng, nhưng lượng hàng bán ra dịp này chưa cao. Đây là một món mới được bán tại chợ năm nay.

“Mọi năm chợ Bình Tây có hàng chà là Ấn Độ, hồng dẻo Trung Quốc, nho khô Mỹ, nhưng thật ra cũng nhập từ Trung Quốc, nhưng năm nay vì Trung Quốc còn Covid-19 nên số lượng hàng hóa từ thị trường này vào VN vẫn hạn chế. Quan trọng hơn, do người mua giảm nên tiểu thương khá thận trọng khi nhập hàng về. Hàng từ Trung Quốc năm nay giảm mạnh so với mấy năm trước do dịch bệnh bên đó kéo dài, chi phí mua hàng cũng cao hơn mọi năm nên tiểu thương không mấy mặn mà”, chị Thúy (sạp M.H, chợ Bình Tây) cho biết.

Khác với mọi năm các loại hạt, mứt dẻo, hồng dẻo, chà là khô nguyên cành, nho khô… bán tết đều là hàng nhập khẩu từ Đài Loan, Ấn Độ, Thổ Nhĩ Kỳ, Trung Quốc, Israel… năm nay tại chợ An Đông những mặt hàng này vắng bóng, chợ Bình Tây cũng chỉ có lác đác vài nơi bán. Người bán hàng tại sạp H.T (chợ Bình Tây) cho hay mọi năm chà là hộp bán chạy, khách tỉnh mua một ngày cả mấy chục thùng nhưng nay không ai hỏi, cũng không thấy nhập hàng. Vì số lượng ít nên giá bán có cao hơn năm ngoái, từ 180.000 đồng nay lên 220.000 đồng/hộp 500 gr.

Cũng tại quầy này, những mặt hàng nấm khô được người bán giới thiệu là của Nhật, nhưng bao bì đóng gói nhỏ lại in chữ Trung Quốc. Tương tự, nhiều nơi giới thiệu với người mua hạt điều của Việt Nam, ngay cả hạt điều tẩm vị, tuy nhiên các thùng đựng hạt điều xếp cao cuối chợ An Đông lại “tố cáo” xuất xứ của nó. Theo quan sát của chúng tôi, có hàng chục thùng hạt điều nhập về để phân phối cho các quầy hàng bên ngoài có chữ H.T, thương hiệu của Đài Loan.

Đáng lưu ý, nhiều loại hạt xuất xứ Trung Quốc như hạt hướng dương, hạt dẻ cười, hay hồng dẻo… về chợ rất ít. Hỏi mua hạt hướng dương, một tiểu thương ở chợ An Đông kéo thùng ra còn hơn 10 kg giải thích do chênh lệch tỷ giá nên hàng nhập khẩu năm nay tăng giá nhẹ so với trước. Các loại hạt dẻ cười, hạnh nhân… được nhập từ Trung Quốc, bằng đường bộ là chủ yếu, tăng từ 5.000 - 10.000 đồng/kg. “Tuy nhiên, năm nay hàng về rất ít, chỉ bằng một nửa so với cùng thời điểm mọi năm”, người này nói. Theo khảo sát của PV Thanh Niên, giá các loại hạt nhập khẩu tại chợ An Đông và chợ Bình Tây dao động từ 250.000 - 380.000 đồng/kg, tùy loại, cao hơn giá cùng loại bán tết năm ngoái khoảng 10 - 20%.

Theo bà Thúy Tâm (chợ An Đông), đồ khô như cá, tôm, yến sào, vi cá… chủ yếu là hàng trong nước. Chỉ hộp yến sào bên ngoài có ghi địa chỉ công ty yến tại Q.10, TP.HCM, bà Tâm cho biết: “Giá yến là vô chừng và xuất xứ mập mờ nhất. Hàng bán tại chợ giá từ 2,2 - 4 triệu đồng/lạng. Loại không nhãn mác giá thấp, loại có thương hiệu rõ ràng, trong siêu thị bán 4,2 triệu, tại chợ bán 3,8 triệu đồng/lạng. Tôi lấy cả 2 loại yến giá rẻ và đắt cho khách, tùy ý khách chọn. Hàng yến sào Khánh Hòa, Hà Tiên, Quy Nhơn… đều có, giá từ 3,5 triệu đồng/lạng trở lên; còn lại giá dưới 3 triệu đồng/lạng…”.