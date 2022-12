Giá xăng giảm hỗ trợ mạnh cho giá hàng tết

Rẻ hơn cùng thời điểm năm ngoái từ 2.200 đồng/lít

Bộ Công thương cập nhật giá xăng dầu nhập khẩu tính đến ngày 19.12 cho thấy, trung bình 9 ngày qua có biến động nhẹ so với giá trung bình tại kỳ điều hành trước (12.12). Cụ thể, giá xăng RON 95 nhập khẩu từ ngày 13 - 19.12 có mức trung bình là 88,16 USD/thùng (kỳ trước là 88,44 USD/thùng), xăng E5 RON92 là 84,11USD/thùng (kỳ trước là 84,04 USD/thùng), dầu diesel 115,234 USD/thùng (kỳ trước là 111,284 USD/thùng)…

Với những thông số trên, theo một số dự báo, giá xăng RON95 trong nước hôm nay có thể được điều chỉnh giảm nhẹ, tiếp tục giữ mức giá thấp nhất trong hơn 1 năm qua. Nếu không tính quỹ bình ổn giá xăng dầu, mức giảm đối với mặt hàng xăng khoảng 300 - 500 đồng/lít, dầu diesel khoảng 100 - 150 đồng/lít. Nếu đúng như dự báo, xăng dầu có lần giảm giá thứ 4 liên tiếp và cũng là lần giảm giá cuối cùng trong năm 2022 này.

Theo đó, giá xăng RON95 có thể về ngưỡng 20.000 đồng/lít, tương đương giá xăng trong nước vào giữa tháng 6.2021 - thời điểm cả nước đang gồng mình chống dịch Covid-19. Xăng dầu rẻ hơn cộng với sức mua yếu đang hỗ trợ khá tốt cho giá hàng hóa thiết yếu ngay tại giai đoạn cao điểm chỉ còn khoảng 1 tháng nữa là đến Tết Nguyên đán và khoảng chục ngày nữa là Tết Dương lịch.

Cụ thể, ngày 20.12, giá bán lẻ thịt heo các loại tại chuỗi cửa hàng thịt sạch G-Kitchen cho thấy, 1 kg sườn non heo giá 228.000 đồng, sườn già 152.000 đồng, ba rọi rút sườn 202.000 đồng, ba rọi 154.000 đồng, cốt lết 116.000 đồng, thịt đùi 113.000 đồng, thịt xay 118.000 đồng, chân giò 132.000 đồng… Mức giá nói trên "mềm hơn" so với cùng thời điểm này năm ngoái. Khi đó, 1 kg sườn non giá 260.000 đồng, đắt hơn 32.000 đồng so với hiện tại; sườn già 161.000 đồng; ba rọi 180.000 đồng... Tương tự, giá thịt bò phi lê bán lẻ cách đây 1 năm giá 320.000 đồng/kg, bò đùi 250.000 đồng/kg; hiện tại giảm về lần lượt 300.000 đồng/kg và 240.000 đồng/kg…

Mặt hàng rau củ quả tại TP.HCM cũng tương tự, đa số đã rẻ đi so với cùng kỳ. Khảo sát của chúng tôi hôm qua cho thấy, 1 kg rau muống có giá từ 20.000 đồng, dưa leo 25.000 đồng, cà chua từ 20.000 - 40.000 đồng (tùy loại), bắp cải từ 25.000 - 30.000 đồng, chuối già 18.000 đồng, quýt đường 50.000 đồng. Thông tin từ chợ đầu mối nông sản Thủ Đức, Hóc Môn (TP.HCM) sáng 20.12, giá nhiều mặt hàng rau củ tháng 12 có dấu hiệu hạ nhiệt so với tháng 11.

Riêng một số loại rau củ Đà Lạt tăng 30 - 40% so với giá mùa nắng. Cụ thể, cà chua Đà Lạt giá sỉ 18.000 đồng/kg, cà rốt và khoai tây 25.000 - 27.000 đồng/kg, xà lách các loại 25.000 - 45.000 đồng/kg, các mặt hàng rau ngò hành lá dao động từ 35.000 - 50.000 đồng/kg… Các loại cải lá, bí bầu giá sỉ từ 13.000 - 15.000 đồng/kg. Mức tăng không quá nhiều.





Sức mua tăng, giá không tăng

Mặc dù kinh tế có khó khăn quý cuối năm, song đại diện Tập đoàn Central Retail (sở hữu và quản lý chuỗi siêu thị GO!, BigC, Top Market) dự báo, sức mua sắm tết năm nay sẽ “sôi động ngang hoặc hơn so với các dịp cuối năm trước đại dịch”. Mức tăng trưởng dự báo hơn 20% so năm ngoái.

“Giá xăng dầu giảm đang tạo yếu tố tâm lý tích cực cho nhà sản xuất, nhà phân phối. Thực tế, chúng tôi giảm áp lực trong đàm phán mua hàng từ việc giá nhiên liệu giảm trong thời gian qua. Theo quan sát của chúng tôi, sức mua đã phục hồi và tăng trưởng liên tục trong suốt thời gian vừa qua. Cụ thể, tháng khuyến mại quốc gia, các chương trình mua sắm, khuyến mại của chuỗi bán lẻ đều ghi nhận tăng 30% so với tuần trước đó và tăng gấp đôi so với ngày bình thường. Tết năm 2023, riêng mặt hàng tiêu dùng nhanh, hệ thống Big C, GO! bảo đảm cung cấp đủ, phong phú các mặt hàng từ quà tết, các loại bánh kẹo, mứt, nước ngọt, bia rượu với giá cạnh tranh và tung nhiều chương trình khuyến mại như mua 1 tặng 1, giảm giá 50% cho thành viên. Về giá cả, do chúng tôi đã dự trữ nguồn hàng từ tháng 10.2022 nên nguồn cung và và giá cả ổn định, đặc biệt ngành hàng nhu yếu phẩm”, đại diện Central Retail tại VN cho hay.

Chiều 20.12, theo đại diện chuỗi siêu thị MM Mega Market VN, Tết Nguyên đán năm 2023, doanh nghiệp tăng dự trữ hàng hóa khoảng 20 - 30% so với năm 2022 và tăng 40 - 50% so với những tháng trong năm. Riêng thực phẩm tươi sống và mặt hàng thiết yếu, bánh kẹo, mứt… chuỗi siêu thị này tăng dự trữ đến 100%. Đặc biệt, do nguồn cung dồi dào và các hợp đồng mua hàng đều được triển khai từ sớm, nên giá cả dự báo không tăng trong dịp Tết Nguyên đán.

Ông Nguyễn Trọng Tuấn, Giám đốc vận hành hệ thống siêu thị WinMart, nhận định giá xăng dầu giảm là “động lực” để giá cả hàng hóa trong mùa mua sắm tết giảm. Từ đầu tháng 12, hệ thống WinMart/WinMart+ ghi nhận lượng người mua sắm tăng so với những tháng trước đó và doanh nghiệp cũng đã chuẩn bị nguồn hàng lớn từ mấy tháng trước, giá không biến động nhiều. Dự báo, nhu cầu mua sắm sẽ tăng cao từ đầu tháng 1.2023 cho đến Tết Nguyên đán, lên 20 - 30% so với các tháng bình thường trong năm và so với Tết Nguyên đán năm 2022.

“Đối với ngành hàng thực phẩm tươi sống, chúng tôi chú trọng vào các mặt hàng thiết yếu, trọng tâm cho dịp tết như rau củ quả, thịt... Nguồn cung các mặt hàng này tăng 20% so với cùng kỳ, giá cả chúng tôi bảo đảm không tăng, thậm chí nhiều mặt hàng phục vụ tết đang được nhà phân phối phối hợp với nhà sản xuất để đưa ra giá khuyến mại giảm đến 50%. Mặt hàng đồ uống, bánh kẹo cũng tăng dự trữ hơn 20% so với năm trước. Mục đích của doanh nghiệp là khuyến khích và hỗ trợ người tiêu dùng có cái tết tươm tất, đầy đủ, nên giá cả sẽ được kìm mức tốt nhất có thể, thực hiện các chương trình bình ổn giá, cung ứng trên toàn hệ thống và hỗ trợ người dân mua sắm trong việc vận chuyển, giao hàng tận nhà…”, ông Tuấn cho biết.

Hệ thống Co.op Mart cũng cho biết đã đưa ra nhiều chương trình khuyến mãi và kích cầu mua sắm trên cơ sở phối hợp nhà cung cấp để có giá tốt, kích cầu mua sắm cuối năm cho người tiêu dùng, được thực hiện dài hơi từ cuối tháng 11 đến 21.1.2023 ở 800 điểm bán tại 43 tỉnh thành. Đặc biệt, nhằm hỗ trợ người tiêu dùng sau đại dịch, ứng phó với việc giá cả tăng đột biến, phía nhà bán lẻ này cho hay đã lên kế hoạch làm việc với nhiều nhà cung cấp, đảm bảo nguồn cung ổn định cũng như giá không biến động.