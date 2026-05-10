Hãng xe Lotus gia nhập thị trường Việt Nam, tung ra loạt xe tiền tỉ

Thương hiệu xe sang Lotus vừa chính thức gia nhập thị trường Việt Nam với dải sản phẩm đa dạng. Sự xuất hiện của Lotus được xem là bước đi đáng chú ý trong bối cảnh nhiều hãng xe sang ngày càng mở rộng sang phân khúc xe hiệu suất cao và xe điện.

Lotus gia nhập thị trường Việt Nam, phân phối 4 dòng xe định vị ở nhiều phân khúc ẢNH: VIỆT HƯNG

Trước khi trở thành thương hiệu xe sang mang phong cách hiện đại như hiện nay, Lotus từng nổi tiếng với triết lý thiết kế tập trung gần như tuyệt đối vào cảm giác lái. Hãng xe do kỹ sư Colin Chapman sáng lập theo đuổi quan điểm "simplify, then add lightness" (đơn giản hóa và giảm trọng lượng), qua đó tạo ra những mẫu xe thể thao nhỏ gọn, nhẹ và có khả năng vận hành linh hoạt.

Các mẫu xe như Elise, Exige hay Evora từng giúp Lotus ghi dấu trong lòng giới mộ điệu nhờ cảm giác lái thuần chất, thiết kế tối giản và trọng lượng thấp thay vì chạy đua công suất hay trang bị tiện nghi cao cấp như nhiều thương hiệu xe sang khác. Tuy nhiên, sau khi được Tập đoàn Geely thâu tóm vào năm 2017, Lotus bắt đầu bước qua chương mới với dải sản phẩm mở rộng và phong cách thiết kế theo hướng hiện đại, hào nhoáng, nhiều công nghệ hơn.

Gia nhập thị trường Việt Nam, Lotus mang đến ba dòng xe chủ lực gồm Eletre, Emeya và Emira. Ngoài ra, hãng còn giới thiệu hypercar thuần điện Lotus Evija với số lượng sản xuất giới hạn 130 chiếc trên toàn cầu.

Eletre - mẫu SUV đầu tiên của Lotus ẢNH: VIỆT HƯNG

Trong đó, Eletre là mẫu SUV thuần điện hiệu suất cao đầu tiên của Lotus, phân phối 5 phiên bản tại Việt Nam với giá 4,448 - 7,188 tỉ đồng. Xe sở hữu thiết kế theo phong cách SUV coupe với nhiều chi tiết khí động học, khoang cabin hiện đại cùng loạt công nghệ hỗ trợ lái và giải trí.

Về vận hành, Lotus Eletre 600, 600 GT và 600 Sport SE trang bị mô tơ điện có công suất 612 mã lực, mô-men xoắn cực đại 710 Nm, cho phạm vi hoạt động dao động 500 - 610 km. Hai bản hiệu suất cao Eletre E900 Sport và 900 Sport Carbon có công suất lên tới 912 mã lực và thời gian tăng tốc 0 - 100 km/giờ chỉ trong 2,78 giây. Bù lại, mẫu xe này có phạm vi hoạt động ngắn hơn, dao động 435 - 485 km.

Lotus Emeya mang phong cách GT, thiết kế mang tính khí động học ẢNH: VIỆT HƯNG

Trong khi đó, Lotus Emeya được định vị là dòng GT (Grand Tourer) thuần điện, kết hợp hiệu năng vận hành với trải nghiệm sang trọng và thiết kế thiên hướng khí động học. Mẫu xe này cũng có 5 phiên bản, niêm yết từ 4,488 - 7,188 tỉ đồng. Về vận hành, Emeya trang bị mô-tơ điện với công suất tương tự Lotus Eletre.

Kế đến, Emira được xem là mẫu xe giữ lại nhiều DNA Lotus trước kia nhất. Đây cũng là dòng xe động cơ đốt trong cuối cùng của thương hiệu này trước khi chuyển dần sang điện hóa.

Lotus Emira sở hữu cấu hình động cơ đặt giữa, thiết kế thấp và rộng đặc trưng cùng định hướng tập trung vào trải nghiệm lái. Tương tự 2 mẫu xe điện kể trên, Emira cũng được phân phối 5 phiên bản. Trong đó có 2 bản động cơ I4 2.0 lít (Turbo, Turbo SE) và 3 bản động cơ V6 3.5 lít (V6 SE, V6 Racing Line, V6 SE Racing Line). Mẫu xe này có giá từ 7,888 - 12,888 tỉ đồng.

Ngoài các mẫu xe trên, Lotus còn tung ra mẫu hypercar thuần điện Evija. Đại diện của hãng cho biết, Việt Nam là thị trường đầu tiên tại Đông Nam Á phân phối mẫu xe này. Tuy nhiên, giá bán của mẫu xe này chưa được tiết lộ.

Lotus Evija chỉ sản xuất giới hạn 130 chiếc trên toàn cầu ẢNH: VIỆT HƯNG

Evija được sản xuất với số lượng giới hạn trên toàn cầu và thuộc nhóm hypercar thuần điện mạnh nhất thế giới hiện nay. Mẫu xe mang ý nghĩa xây dựng hình ảnh thương hiệu nhiều hơn mục tiêu doanh số, đồng thời cho thấy tham vọng mở rộng hiện diện của Lotus tại khu vực Đông Nam Á.

Việc Lotus gia nhập Việt Nam giúp người dùng trong nước có thêm lựa chọn ở phân khúc xe thể thao hạng sang và xe điện hiệu suất cao. Về định vị, thương hiệu này sẽ cạnh tranh cùng các hãng xe như Porsche, Maserati... hướng đến nhóm khách hàng tìm kiếm những mẫu xe thể thao nhưng vẫn đề cao tính công nghệ, trải nghiệm.