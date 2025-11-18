Xe hypercar trăm tỉ của 'ông chủ' thẩm mỹ viện Mailisa có gì đặc biệt?

Xét về thú chơi xe tại Việt Nam, những người như Nguyễn Quốc Cường (Cường Đô-la), Phạm Trần Nhật Minh (Minh "nhựa") hay Đặng Lê Nguyên Vũ (Vua cà phê Trung Nguyên)... đã gắn liền với thời gian và được nhiều người biết đến. Tuy nhiên, trong giai đoạn 10 năm trở lại đây, nếu nói về độ chịu chi và gu chơi xe độc, doanh nhân Hoàng Kim Khánh - ông chủ thẩm mỹ viện Mailisa là cái tên được nhắc đến nhiều nhất.

Siêu xe Lamborghini Aventador chính hãng tại Việt Nam thuộc sở hữu của ông chủ thẩm mỹ viện Mailisa - Hoàng Kim Khánh

ẢNH: N.T.D

Với nhiều người Việt, siêu xe (supercar) có hiệu năng cao, sở hữu động cơ dung tích lớn đến từ các thương hiệu Ferrari, Lamborghini hay McLaren... Tuy nhiên, đối với giới mộ điệu, dòng xe hypercar mới thật sự là biểu tượng đỉnh cao, hội tụ nhiều yếu tố giá trị.

Dòng hypercar có gì đặc biệt?

Được tạo ra để phá vỡ những giới hạn, dòng xe hypercar thường hội tụ đủ các yếu tố như công suất đột phá, công nghệ tiên tiến, nghệ thuật chế tác thủ công tinh xảo và số lượng giới hạn, đi kèm mức giá đắt đỏ. Đó cũng là lý do xe hypercar luôn được đánh giá cao hơn so với supercar.

Phần lớn các mẫu xe thuộc nhóm hypercar trên thế giới đều có thiết kế khí động học phức tạp, trang bị cấu hình động cơ V12, W16, V8 hybrid... để đạt công suất từ 800 mã lực trở lên, tăng tốc 0 - 100 km/giờ dưới 3 giây. Để đạt được hiệu suất đó, đa số chi tiết thân vỏ của xe đều làm bằng sợi carbon, vật liệu nhẹ để giảm tối đa trọng lượng.

Bugatti Veyron, chiếc hypercar đầu tiên tại Việt Nam hiện đang thuộc sở hữu của ông Đặng Lê Nguyên Vũ ẢNH: TN

Một yếu tố quan trọng khác nằm ở sự khan hiếm khi hầu hết xe hypercar chỉ sản xuất với số lượng giới hạn. Do đó, việc sở hữu một chiếc hypercar không chỉ phụ thuộc vào khả năng tài chính mà còn gắn với niềm đam mê, thành tích sưu tập của người mua trong mắt nhà sản xuất.

Những thương hiệu như Bugatti, Koenigsegg hay Pagani... đều có chính sách chọn lọc khách hàng, coi mỗi chiếc xe như một đại diện cho hình ảnh thương hiệu. Điều này tạo nên giá trị đặc biệt mà các dòng siêu xe, sản xuất đại trà không có được.

Chủ thẩm mỹ viện Mailisa chi trăm tỉ mua 2 chiếc hypercar

Bugatti Veyron là chiếc hypercar đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam vào năm 2012, mở đầu trào lưu chơi xe "hàng thửa" của đại gia Việt. Đến thời điểm hiện tại, Việt Nam có khoảng 8 chiếc thuộc dòng hypercar, thuộc sở hữu của các doanh nhân Phạm Trần Nhật Minh, Đặng Lê Nguyên Vũ, Hoàng Kim Khánh... Trong đó, riêng ông chủ thẩm mỹ viện Mailisa có tới 2 chiếc.

McLaren Senna, chiếc hypercar đầu tiên của ông chủ thẩm mỹ viện Mailisa - Hoàng Kim Khánh ẢNH: N.T.D

Năm 2020, ông Hoàng Kim Khánh mua chiếc hypercar đầu tiên McLaren Senna để tặng vợ (bà Phan Thị Mai). Chiếc xe này ước tính có giá lăn bánh vào khoảng 50 tỉ đồng, xe sản xuất giới hạn 500 chiếc trên thế giới.

Chiếc McLaren Senna của đại gia ngành thẩm mỹ là một trong hai chiếc trên thế giới sơn màu Cerberus Pearl bởi bộ phận cá nhân hóa chính hãng McLaren Special Operations (MSO). Xe trang bị khối động cơ V8, dung tích 4.0 lít sản sinh công suất 789 mã lực và mô-men xoắn cực đại 800 Nm, giúp tăng tốc từ 0 - 100 km/giờ trong 2,8 giây trước khi đạt tốc độ tối đa 340 km/giờ.

Chiếc Koenigsegg Regera của Hoàng Kim Khánh có thể đạt công suất tối đa 1.500 mã lực ẢNH: N.T.D

Đến năm 2022, doanh nhân Hoàng Kim Khánh tậu thêm chiếc Koenigsegg Regera có trị giá ước tính khoảng 200 tỉ đồng, trở thành mẫu xe đắt đỏ nhất Việt Nam. Trên thế giới chỉ có 80 chiếc Regera được sản xuất, đây cũng là chiếc đầu tiên lăn bánh tại khu vực Đông Nam Á tính tới thời điểm này.

Về khả năng vận hành, Koenigsegg Regera trang bị động cơ xăng V8, dung tích 5.0 lít kết hợp với mô-tơ điện, giúp sản sinh công suất 1.100 mã lực và mô-men xoắn cực đại 1.280 Nm. Nếu sử dụng xăng E85, mẫu hypercar này có thể đạt tổng công suất tối đa khoảng 1.500 mã lực. Nhờ đó Regera có thể đạt tốc độ từ 0 - 100 km/giờ trong 2,8 giây trước khi đạt ngưỡng tốc độ tối đa 404 km/giờ.

Tuy nhiên, chiếc Koenigsegg Regera của Hoàng Kim Khánh từng gặp lỗi ở hệ thống điện và không thể khởi động. Điều này khiến khổ chủ phải gửi xe về nhà máy tại Thụy Điển để sửa chữa, bảo dưỡng với chi phí lên tới 365.000 USD (tương đương khoảng 9,61 tỉ đồng). Đến giữa năm 2024, chiếc xe này lại xuất hiện tại TP.HCM sau thời gian dài sửa chữa.