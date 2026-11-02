Hãng xe Trung Quốc muốn đưa bồn ngâm chân lên ô tô

Sau ý tưởng trang bị nhà vệ sinh trên ô tô từng được hãng xe Seres đăng ký sáng chế, ngành công nghiệp ô tô Trung Quốc tiếp tục xuất hiện một ý tưởng tiện ích khác khá đặc biệt. Lần này, Deepal - thương hiệu ô tô thuộc Tập đoàn Changan, muốn đưa bồn ngâm chân vào bên trong xe nhằm tăng tính tiện nghi, phục vụ nhu cầu thư giãn của hành khách.

Theo Car News China, hồ sơ đăng ký bằng sáng chế mang mã CN122873858A của Deepal mô tả một hệ thống bồn ngâm chân tích hợp cùng cơ cấu đóng mở, kết nối trực tiếp với thân xe. Điểm đáng chú ý là thiết kế này hướng đến việc hạn chế ảnh hưởng đến không gian sử dụng bên trong khoang cabin.

Deepal - thương hiệu ô tô thuộc Tập đoàn Changan, muốn đưa bồn ngâm chân vào bên trong xe nhằm tăng tính tiện nghi, phục vụ nhu cầu thư giãn của hành khách Ảnh: Car News China

Theo đó, khi không sử dụng, bồn ngâm chân có thể thu gọn và ẩn bên dưới ghế hành khách phía trước, nằm trong một khoang chứa chuyên dụng. Khi cần, người dùng có thể kéo bồn ra để sử dụng thông qua cơ cấu trượt được thiết kế kết nối với thân xe.

Không đơn thuần là một chiếc chậu nước đặt trong ô tô, ý tưởng thiết kế của Deepal tích hợp nhiều chi tiết nhằm thích ứng với môi trường vận hành của phương tiện. Theo mô tả trong hồ sơ sáng chế, bên trong bồn có các kết cấu hạn chế sóng nước, hệ thống dẫn nước và bộ phận chống rung lắc. Đây là những chi tiết cần thiết bởi ô tô thường xuyên di chuyển, tăng tốc, phanh hoặc đi qua những đoạn đường không bằng phẳng.

Đại diện Deepal cho biết ý tưởng này hướng đến giải quyết những khó khăn khi tích hợp thiết bị chăm sóc bàn chân lên ô tô, đặc biệt là vấn đề chiếm dụng không gian nội thất và khả năng thích ứng với kết cấu sẵn có của phương tiện. Tuy nhiên, nhu cầu đối với bồn ngâm chân trên ô tô vẫn còn bỏ ngỏ, dù nhiều người Trung Quốc có thói quen ngâm chân.

Deepal mô tả một hệ thống bồn ngâm chân tích hợp cùng cơ cấu đóng mở, kết nối trực tiếp với thân xe Ảnh: Deepal

Dù vậy, việc đưa một thiết bị ngâm chân sử dụng nước vào ô tô cũng đặt ra không ít vấn đề. Ngoài yêu cầu kiểm soát nước tràn, nhà sản xuất cần tính toán hệ thống cấp, thoát nước, vệ sinh và xử lý độ ẩm để tránh ảnh hưởng đến các chi tiết nội thất cũng như hệ thống điện trên xe.

Hiện tại, Deepal chưa công bố kế hoạch thương mại hóa hay mẫu xe cụ thể sẽ được trang bị bồn ngâm chân. Việc nộp đơn đăng ký sáng chế cũng không đồng nghĩa thiết bị này chắc chắn xuất hiện trên các mẫu ô tô thương mại trong tương lai.

Theo Car News China, nếu được đưa vào sản xuất, trang bị này có thể phù hợp hơn với những dòng xe cao cấp, nơi nhà sản xuất có nhiều điều kiện để bố trí không gian và bổ sung tiện ích phục vụ hành khách. Trong khi đó, chi phí phát triển, lắp đặt và bảo dưỡng có thể khiến thiết bị này khó xuất hiện trên những mẫu xe phổ thông.

Mẫu xe cao cấp nhất hiện tại của Deepal là S09, thuộc dòng SUV 6 chỗ sử dụng hệ truyền động mở rộng phạm vi hoạt động (EREV) Ảnh: Car News China

Đáng chú ý, hầu hết các xe mang thương hiệu Deepal hiện tại đều thuộc phân khúc phổ thông. Trong khi đó, bồn ngâm chân tích hợp có thể làm tăng chi phí của xe. Do đó, nó sẽ phù hợp hơn với một mẫu xe cao cấp hàng đầu. Mẫu xe cao cấp nhất hiện tại của Deepal là S09, thuộc dòng SUV 6 chỗ sử dụng hệ truyền động mở rộng phạm vi hoạt động (EREV). Xe có chiều dài hơn 5,2 m, trục cơ sở 3.105 mm, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho việc bố trí các tiện ích trong khoang cabin.

Thực tế, các hãng xe Trung Quốc đang ngày càng chú trọng đến trải nghiệm người dùng, không chỉ thông qua màn hình giải trí, ghế massage hay hệ thống hỗ trợ lái mà còn bằng những tiện ích phục vụ nhu cầu nghỉ ngơi, thư giãn. Tuy nhiên, với bồn ngâm chân trên ô tô, câu hỏi đặt ra không chỉ là khả năng hiện thực hóa công nghệ mà còn nằm ở nhu cầu sử dụng thực tế. Một trang bị dù độc đáo nhưng nếu ít được sử dụng, chiếm thêm không gian và làm tăng giá thành xe cũng khó trở thành tiện ích phổ biến.