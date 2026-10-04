Ô tô ngày càng hiện đại khiến các trang bị đơn giản, thiết thực dần biến mất

Sự phát triển của công nghệ cùng cuộc đua điện khí hóa đang tạo ra sự thay đổi rất nhanh trong ngành ô tô. Những chiếc xe đời mới xuất xưởng với tốc độ nhanh hơn, đi kèm hàng loạt tính năng, công nghệ thông minh, hiện đại đang dần thay thế những công nghệ cũ, thậm chí ngay cả những trang bị, tính năng đơn giản vốn được nhiều người dùng cho là thiết thực, dễ thao tác lại đang dần biến mất.

Tiêu biểu cho xu hướng này là các nút bấm vật lý. Khi các nhà sản xuất ô tô chạy đua để làm mới khoang nội thất với phong cách hiện đại, thông minh hơn để tăng sức hấp dẫn với khách hàng. Nhiều nút vật lý, thao tác cơ học điều chỉnh các chức năng cơ bản trên ô tô như chỉnh nhiệt độ, mức gió, âm lượng… dần biến mất trên bảng điều khiển trung tâm của mỗi chiếc ô tô.

Những nút bấm vật lý quen thuộc với người dùng ô tô đang dần biến mất trên các mẫu ô tô đời mới Ảnh: HOÀNG CƯỜNG

Nhiều nhà sản xuất ô tô bị cuốn vào cuộc đua công nghệ màn hình giải trí mà dường như không để ý đến trải nghiệm của người dùng. Kết quả là Volkswagen, Hyundai, Mercedes và Polestar… cũng như một số nhà sản xuất khác thừa nhận họ đã đi quá xa với màn hình cảm ứng. Nhiều người lái xe đã bày tỏ sự thất vọng khi những tính năng đơn giản như điều khiển hệ thống điều hòa không khí và thậm chí cả việc chọn số được chuyển vào màn hình, và các hãng xe đã thực sự lắng nghe. Kết quả là các nút bấm vật lý đang quay trở lại nhưng vẫn còn nhiều tính năng tiện ích khác được cho rất thiết thực dần bị loại bỏ và vẫn chưa hẹn ngày trở lại.

Đầu tiên là que thăm dầu thiết kế kiểu cơ học nhúng vào bình chứa dầu động cơ hoặc hộp số để biết lượng dầu có đủ hay không. Chi tiết này đang dần biến mất trên một số mẫu xe đời mới khi các nhà sản xuất áp dụng công nghệ điện tử để giúp người dùng kiểm tra mức dầu, tình trạng dầu động cơ ngay trên màn hình trung tâm.

Cửa sổ dạng bật ra hoặc cuộn xuống là một tính năng vô cùng hữu ích nhưng gần như đã biến mất hoàn toàn trên những chiếc SUV hiện đại Ảnh: CARSCOOP

Thực tế, việc kiểm tra tình trạng dầu nhớt bằng que thăm dầu làm phát sinh một số vấn đề như cần thêm dụng cụ để lau que thăm dầu trước khi kiểm tra nhằm đảm bảo kết quả chính xác. Tuy nhiên, với nhiều tài xế, kiểm tra mức dầu bằng que thăm nhanh hơn nhiều so với việc phải thao tác qua nhiều menu và chờ đợi vài phút để xe tự động kiểm tra.

Bên cạnh đó, cửa sổ dạng bật ra hoặc cuộn xuống là một tính năng vô cùng hữu ích nhưng gần như đã biến mất hoàn toàn trên những chiếc SUV hiện đại, nhất là ở châu Âu. Điều này ít nhiều gây ra những bất tiện cho người dùng khi muốn tăng thêm không gian để chở đồ đạc, thú cưng. Dĩ nhiên, sự biến mất của cửa sổ dạng bật cũng xuất phát từ quy định về an toàn giao thông tại mỗi quốc gia, tuy nhiên không thể phủ nhận kể từ khi những chiếc xe đời mới xuất hiện, chi tiết này đang dần biến mất.

Gần đây, BMW đã loại bỏ tính năng này khỏi các dòng xe wagon của hãng, thậm chí còn bỏ luôn cả cửa hậu chia đôi tiện dụng tương tự trên mẫu SUV X5 2027 được thiết kế lại. Người dùng ô tô ở Mỹ may mắn hơn người châu Âu và có nhiều lựa chọn hơn, khi một số mẫu xe bao gồm Toyota 4Runner, Lexus GX, Chevrolet Tahoe, Ford Expedition và Jeep Wrangler.

Đồng hồ cơ học trên ô tô cũng là một "nạn nhân" của xu hướng phát triển ô tô đời mới Ảnh: HOÀNG CƯỜNG

Đồng hồ cơ học trên ô tô cũng là một "nạn nhân" của xu hướng phát triển ô tô đời mới. Đôi lúc, một số người dùng muốn nhìn rõ hơn các đồng hồ trên xe, ví dụ như khi xe đang đỗ ở một buổi gặp mặt những người yêu xe và tắt máy? Không ít người từng có cảm giác thích thú khi nhìn vào bên trong một chiếc xe đang đỗ để xem thiết kế bảng đồng hồ, vạch tốc độ. Tuy nhiên, với những chiếc ô tô đời mới khoang nội thất đều nhàm chán như một chiếc iPad hết pin, cho đến khi được... khởi động máy. Thực tế này đang diễn ra với cả những mẫu siêu xe hàng đầu của Porsche và Ferrari.

Không chỉ trong khoang nội thất, điều bất tiện mà người dùng ô tô đời mới hiện nay có thể gặp phải vào lúc lốp xe bị xẹp. Khoảng 10 - 15 năm trước, đó chỉ là một sự bất tiện nhỏ. Chỉ cần đỗ xe an toàn, lấy lốp dự phòng ra khỏi cốp, dùng kích nâng xe lên và thay thế để tiếp tục hành trình. Nhưng ngày nay, rất ít xe có lốp dự phòng, một sự cắt giảm giúp các nhà sản xuất ô tô tiết kiệm được chi phí sản xuất nhưng luôn khiến người dùng bất an khi chẳng may lốp xe gặp vấn đề. Bởi các bộ vá lốp tạm thời không thể mang lại sự an tâm và gần như vô hại nếu lốp xe gặp phải vết rách, thủng khá lớn.

Ngày nay, rất ít xe có lốp dự phòng, một sự cắt giảm giúp các nhà sản xuất ô tô tiết kiệm được chi phí sản xuất nhưng luôn khiến người dùng bất an Ảnh: HOÀNG CƯỜNG

Ô tô đời mới ngày càng trở nên thông minh, hiện đại khi được tích hợp cả trí tuệ nhân tạo AI, tuy nhiên về mặt cơ khí, những chiếc xe mới đang khiến không ít người dùng, đặc biệt những người đã có kinh nghiệm dùng ô tô cảm thấy hụt hẫng khi những tính năng, trang bị tiện nghi quen thuộc đang dần biến mất.