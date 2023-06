Hàng xóm mang cơm đến nhà, phát hiện người đàn ông tử vong

Ngày 5.6, Công an TP.Dĩ An (Bình Dương) phối hợp với các đơn vị liên quan làm rõ nguyên nhân vụ một người đàn ông tử vong trên địa bàn. Nạn nhân được xác định danh tính là ông H.Đ.N, 46 tuổi. Vụ việc xảy ra tại hẻm 70 đường Lê Văn Mầm, P.Tân Đông Hiệp (TP.Dĩ An).

Thời điểm xảy ra vụ việc, cửa căn nhà mở toang TRẦN DUY KHÁNH

Theo đó, khoảng 11 giờ trưa cùng ngày, hàng xóm mang cơm qua cho ông N. thì thấy cửa nhà mở. Gọi nhiều lần không thấy ông N. trả lời, người này đi vào trong thấy ông N. nằm bất động trên ghế xếp. Ông N. chỉ mặc trên người chiếc quần ngắn.

Đến gần kiểm tra, người hàng xóm phát hiện ông N. đã tử vong.

Hiện trường vụ người đàn ông tử vong trong nhà TRẦN DUY KHÁNH

Nhận tin báo, Công an TP.Dĩ An có mặt lấy lời khai những người liên quan, khám nghiệm hiện trường.

Thời điểm xảy ra vụ việc, ông N. không ở cùng người thân. Theo người dân trong khu vực, ông N. thường xuyên say xỉn, hay cáu gắt với vợ, con. Thấy ông N. ở một mình, hàng xóm thường mang đồ ăn qua cho, đến trưa nay thì phát hiện vụ việc.

Hiện vụ người đàn ông tử vong trong nhà đang tiếp tục được cơ quan chức năng làm rõ.