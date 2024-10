Hàng xóm phản ánh dùng than đá, bán sai chỗ: Chính quyền và chủ tiệm bánh mì Bảy Hổ nói gì?

Phản ánh đến Đường dây nóng báo Thanh Niên, hàng xóm tiệm bánh mì Bảy Hổ hy vọng chính quyền địa phương sẽ giải quyết dứt điểm vấn đề trên.



Cầu cứu vì không chịu nổi mùi than đá…

Bà Nguyễn Thụy Thanh Vi (38 tuổi, ở P.Đa Kao, Q.1, TP.HCM) cho biết, bản thân đại diện cho 3 hộ dân ở trong chung cư, nơi có tiệm bánh mì Bảy Hồ kinh doanh phản ánh sử dụng căn hộ chung cư vào mục đích không phải để ở và sử dụng than đá trong việc kinh doanh gây ảnh hưởng đến các gia đình xung quanh.

Bà đã nhiều lần gửi đơn phản ánh đến cơ quan chức năng và ngày 19.7 Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM đã có văn bản đề nghị tiệm bánh mì Bảy Hổ di dời điểm kinh doanh tại số 19 và tầng 2 căn chung cư số 19 đường Huỳnh Khương Ninh, P.Đa Kao, Q.1 vì 2 địa chỉ này là căn hộ chung cư.

Nhiều người phản ánh tiệm bánh mì Bảy Hồ sử dụng than đá, kinh doanh không đúng vị trí ẢNH: DƯƠNG LAN

Toàn cảnh căn chung cư 19 đường Huỳnh Khương Ninh ẢNH: PHAN DIỆP

Ngày 24.7 Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM tiếp tục có văn bản đề nghị tiệm bánh mì Bảy Hổ tuân thủ quy định của pháp luật về Nhà ở, chấm dứt hoạt động kinh doanh tại địa chỉ chung cư số 19 đường Huỳnh Khương Ninh, buộc đăng ký thay đổi địa chỉ điểm kinh doanh sang địa chỉ khác phù hợp với luật Nhà ở. Tuy nhiên đến nay, tiệm bánh mì Bảy Hổ vẫn không chấp hành việc di dời địa điểm kinh doanh, vẫn tiếp tục hoạt động ở địa chỉ số 19 đường Huỳnh Khương Ninh.

Nhà bà Vi ở trên tiệm bánh mì Bảy Hổ ẢNH: DƯƠNG LAN

"Tôi cho rằng việc kinh doanh trong chung cư trái với quy định của Luật đất đai, Nhà ở. Vì vậy, tôi phản ánh với mong muốn tiệm bánh mì phải tuân thủ quy định pháp luật, chấm dứt hoạt động kinh doanh tại địa chỉ số 19 đường Huỳnh Khương Ninh", bà Vi cho hay.

Về vấn đề phản ánh việc tiệm bánh mì Bảy Hổ sử dụng than đá ảnh hưởng đến hàng xóm, bà Vi cho rằng, tiệm bánh mì vẫn thường xuyên sử dụng than đá, những hộ dân xung quanh liên tục ngửi được mùi than đá tỏa ra. Tuy nhiên, vì không thể đến trực tiếp tiệm bánh mì nên không có hình ảnh hay clip chứng minh việc họ sử dụng.

Tiệm bánh mì Bản Hổ và căn hộ của hàng xóm nằm sát nhau ẢNH: DƯƠNG LAN

"Chỉ có người dân phía trên nghe mùi, mà nghe mùi không thể nào chứng minh được cho mọi người và chính quyền nghe được. Than đá cũng không có khói nhiều như than củi nhưng chúng tôi nghe mùi từ sáng đến khuya. Tôi biết không có quy định nào cấm nấu than đá nhưng không được phép nấu trong khu dân cư đặc biệt là trong chung cư", bà Vi nói.

Bà Vi cho rằng, cầu thang thường xuyên bị bẩn do dính dầu mỡ ẢNH: DƯƠNG LAN

"Mẹ tôi đã hơn 70 tuổi, con gái 12 tuổi nếu ngày nào cũng hít khí than đá sẽ rất nguy hiểm, ảnh hưởng đến sức khỏe. Việc phản ánh để họ họ chấm dứt sử dụng than đá như một vòng luẩn quẩn trong hơn một năm nay. Tôi chỉ yêu cầu họ đừng nấu than đá nữa, việc sử dụng bếp gas hay bếp củi tôi không ý kiến gì đồng thời không kinh doanh trong chung cư", người phụ nữ bức xúc.

Bà Trần Thị Minh Trang (48 tuổi), hàng xóm tiệm bánh mì Bảy Hổ cho hay, dù đã có văn bản của Sở Kế hoạch Đầu tư yêu cầu di dời địa điểm kinh doanh ở địa chỉ số 19 Huỳnh Khương Ninh từ tháng 7 nhưng đến nay tiệm bánh mì vẫn tiếp tục hoạt động.

"Tôi thấy đến nay tiệm bánh mì vẫn mở bán dù đã có quy định chung cư không được phép kinh doanh. Ai cũng buôn bán vì cơm áo gạo tiền nhưng để ảnh hưởng đến người khác là điều không chấp nhận được. Tôi cũng rất bức xúc khi đến nay tiệm bánh mì vẫn hoạt động bình thường, không có động thái di dời địa điểm kinh doanh như cơ quan chức năng yêu cầu", bà Trang nói.

Ống khói do tiệm bánh mì Bảy Hổ lắp đặt ẢNH: DƯƠNG LAN

Tiệm bánh mì Bảy Hổ, chính quyền nói gì?

Sáng 23.10, PV Thanh Niên có mặt tại căn chung cư số 19 đường Huỳnh Khương Ninh, ghi nhận mọi hoạt động của tiệm bánh mì Bảy Hổ vẫn diễn ra bình thường. Bà Bùi Thị Thanh Vân, vợ chủ tiệm bánh mì Bảy Hổ cho biết, điểm kinh doanh bít tết ở lầu 1 chung cư đã đóng cửa.

"Lý do đóng cửa là tự ý tôi muốn đóng, không phải vì bị phản ánh mà đóng", bà Vân nói.

Khi được hỏi về việc tiệm bánh mì Bảy Hồ đã nhận được quyết định chấm dứt hoạt động kinh doanh tại địa chỉ chung cư số 19 đường Huỳnh Khương Ninh vào ngày 24.7.2024 và buộc đăng ký thay đổi địa chỉ điểm kinh doanh sang địa chỉ khác phù hợp với luật Nhà ở của Sở Kế hoạch và Đầu tư, bà Vân cho biết: "Nếu nhà của tôi ở đây có phục vụ cho khách ngồi ăn uống mới gọi là địa điểm kinh doanh, còn hiện tại không có khách vô ra. Nơi này là nhà của tôi, tôi muốn làm gì thì làm, tôi nấu ăn cũng kêu hôi thì bây giờ phải làm gì? Đây là vấn đề riêng của tôi và phía chính quyền".

Mẹ bà Vi nói khổ sở vì tiệm bánh mì Bảy Hổ dùng than đá ẢNH: DƯƠNG LAN

Ông Huỳnh Hữu Huân, Phó chủ tịch UBND P.Đa Kao cho biết, tại địa chỉ 19 đường Huỳnh Khương ninh là địa điểm kinh doanh bánh mì của Công ty TNHH DV Bảy Hổ, có trụ sở chính tại số 23 đường Huỳnh Khương Ninh, hoạt động từ 6 giờ đến 10 giờ 30 và 12 giờ đến 18 giờ.

Tiệm bánh mì có sử dụng 1 bếp gas đôi (thời điểm kiểm tra 1.2024 và hiện tại là 2 bếp gas đôi), 1 bếp than củi tại nhà bếp phía sau (dùng để nấu và hấp 10 kg pate/ngày).

Qua phản ánh cơ sở có sử dụng than đá gây ảnh hưởng đến hộ dân xung quanh, UBND P.Đa Kao đã phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường Q.1 tiến hàng khảo sát đo đạc môi trường và ngày 22.1 để xử lý theo quy định. Căn cứ kết quả từ Phòng Tài nguyên và Môi trường Q.1 và Trung tâm Công nghệ Môi trường Coshet đo, tiệm bánh mì Bảy Hổ chưa vi phạm các quy định về xả thải vượt quy chuẩn môi trường đối với khí thải tại địa chỉ 19 đường Huỳnh Khương Ninh.

Tiệm bánh mì Bảy Hổ kinh doanh nhiều năm nay ẢNH: PHAN DIỆP

"UBND P. Đa Kao tiếp tục kiểm tra vào tháng 6.2024 và tháng 10.2024 vẫn chưa phát hiện tiệm bánh mì Bảy Hổ sử dụng than đá nấu tại địa điểm kinh doanh nói trên", ông Huân thông tin.

Đối với phản ánh tiệm bánh mì Bảy Hổ không chấp hành văn bản đề nghệ chấm dứt hoạt động kinh doanh của Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM ban hành ngày 24.7 gửi cho tiệm bánh mì Bảy Hổ, UBND P.Đa Kao không nhận được văn bản trên.

"Tuy nhiên, qua phản ánh của báo Thanh Niên, chúng tôi đã gửi văn bản đề nghị UBND Q.1 chỉ đạo các phòng ban chuyển môn kiểm tra theo thẩm quyền và phối hợp UBND phường xử lý theo quy định của pháp luật", ông Huân cho biết.