Hàng xóm tranh chấp đất: Người có sổ đỏ, người cần lối đi

Vụ án tranh chấp quyền sử dụng đất giữa nguyên đơn là ông Cư, 63 tuổi và bị đơn là ông Chung, 70 tuổi (tên các nhân vật đã được thay đổi), do TAND khu vực 3 - Thái Nguyên thụ lý xét xử sơ thẩm.

Ảnh minh họa tạo bởi AI

Bên có sổ đỏ, bên cần lối đi

Theo đơn khởi kiện, gia đình ông Cư được cấp sổ đỏ cho diện tích hơn 4.500 m2 từ năm 1998, có trồng chè và hoa màu trên đất. Tiếp giáp là thửa đất hơn 6.000 m2 của gia đình ông Chung. Quá trình sinh sống, gia đình ông Chung thường đi bộ qua những rãnh chè của gia đình ông Cư để vào nhà.

Tháng 12.2024, khi ông Cư không có nhà, ông Chung cho đổ bê tông vào phần đường đi giáp tường rào xây của gia đình ông Cư. Ông Cư báo chính quyền dừng thi công, nhưng khoảng 2 tuần sau ông Chung tiếp tục cho đổ bê tông kiên cố trên diện tích hơn 183 m2.

Cho rằng phần đất đổ bể nằm trong sổ đỏ của mình, gia đình ông Chung vẫn còn lối đi khác có thể mở, ông Cư đề nghị hàng xóm trả lại và tháo dỡ toàn bộ công trình đã xây dựng.

Ngược lại, phía ông Chung cho hay, cách đây gần 50 năm, ông là người đầu tiên làm nhà để ở tại khu vực này, khi ấy vị trí tranh chấp đã là lối đi vào nhà. Lối đi này được sử dụng suốt nửa thế kỷ qua, từ việc làm ăn, chuyên chở vật liệu, cho đến đi lại, dựng vợ gả chồng cho các con. Việc này mọi người trong xóm đều biết.

Năm 2005, ông Chung đổ bê tông đường rộng 1,5 m, diễn ra suôn sẻ. Nhưng đến năm 2015, ông sửa cổng thì bị gia đình ông Cư phản đối. Ông Chung đề nghị chính quyền xã giải quyết, thì được biết phần lối đi vào nhà mình lại đang nằm trong sổ đỏ của gia đình ông Cư.

Nay, ông Chung đề nghị công nhận phần đất đã đổ bê tông là lối đi chung của 2 gia đình, đồng thời tuyên hủy một phần sổ đỏ đã cấp cho ông Cư. Bị đơn tự nguyện hỗ trợ nguyên đơn 70 triệu đồng và chịu toàn bộ chi phí xem xét, thẩm định, định giá tài sản.

Hủy một phần sổ đỏ, công nhận lối đi chung

Điểm mâu thuẫn lớn nhất trong vụ kiện là tính pháp lý của hơn 183 m2 đất, khi một bên khẳng định đất nằm trong sổ đỏ của mình, bên kia thì cho rằng đây là lối duy nhất để vào nhà.

Xác minh của chính quyền xã cho thấy, sổ đỏ cấp năm 1998 cho gia đình ông Cư không có cấp phần đường đi của thửa đất gia đình ông Chung. Bản đồ địa chính đo đạc cũng không thể hiện đường vào phần đất của gia đình ông Chung.

Trong khi đó, theo quy định của luật Đất đai năm 1993, việc thửa đất ở nông thôn không thể hiện đường vào là không đảm bảo đời sống sinh hoạt cũng như sản xuất và quản lý xã hội.

Một tình tiết quan trọng được tòa viện dẫn là kết quả kiểm tra hiện trạng cùng lời khai của một số hộ dân trong xóm. Các tài liệu này đều phản ánh phần đất tranh chấp là lối đi duy nhất của gia đình ông Chung, sử dụng từ năm 1978 đến nay. Gia đình ông Cư biết được sự tồn tại của lối đi này, không ý kiến gì, đến khi phía ông Chung đổ bê tông mới phản đối.

Đáng chú ý hơn, hồ sơ cấp sổ đỏ cho hộ ông Cư không có tài liệu nào thể hiện chủ sử dụng đất liền kề, tức hộ ông Chung, ký giáp ranh.

Từ những căn cứ trên, tòa nhận định sổ đỏ cấp cho gia đình ông Cư không đảm bảo quy định, vì sai diện tích và ranh giới sử dụng đất.

Do đó, tòa quyết định bác đơn khởi kiện của ông Cư, chấp nhận yêu cầu phản tố của ông Chung, theo hướng: công nhận 183 m2 đất là lối đi chung, hủy một phần sổ đỏ đã cấp cho ông Cư; ông Chung phải thanh toán 70 triệu đồng (tiền hỗ trợ như đã hứa) và 12 triệu đồng chi phí thẩm định, định giá cho ông Cư.

Sau sơ thẩm, ông Cư kháng cáo. TAND tỉnh Thái Nguyên dự kiến xét xử phúc thẩm ngày 23.9.