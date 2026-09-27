Hành động đặc biệt của Akira Phan dành cho vợ CEO trong lễ cưới

Akira Phan dành tặng vợ bản tình ca đặc biệt

Sau 8 tháng hẹn hò, ca sĩ Akira Phan và doanh nhân Phương Maika chính thức tổ chức đám cưới tại TP.HCM. Ngày vui của giọng ca 8x có sự tham dự của đông đảo nghệ sĩ thân thiết như Tiến Luật, Song Luân, Lưu Chí Vỹ, Dương Ngọc Thái...

Không gian tiệc cưới được phủ hoa tươi theo ba gam màu đỏ, đen và bạc. Hôn lễ của giọng ca Mùa đông không lạnh được xây dựng như một thước phim tái hiện hành trình tình yêu của Akira Phan và Phương Maika. Tại đó, mỗi vị khách không chỉ đến chung vui mà còn trở thành một phần trong câu chuyện đặc biệt của đôi vợ chồng.

Akira Phan hạnh phúc bên vợ doanh nhân ẢNH: NVCC

Trong khoảnh khắc trao lời hẹn ước, Phương Maika không giấu được xúc động và bật khóc khiến Akira Phan liên tục dỗ dành để cô bình tĩnh lại. Trong hôn lễ, Akira Phan diện bộ vest đỏ nổi bật còn Phương Maika xuất hiện với chiếc váy cưới ôm sát do nhà thiết kế Chung Thanh Phong thực hiện. Cô dâu đội voan thêu tên ca khúc The Vow, bản tình ca mà nhạc sĩ Châu Đăng Khoa viết lời để Akira Phan dành tặng vợ trong ngày trọng đại.

Akira Phan tên thật Phan Võ Thanh Hùng, sinh năm 1985. Nam ca sĩ gia nhập showbiz từ năm 2010 và được khán giả biết đến qua nhiều ca khúc như Lời nguyền, Mùa đông không lạnh, Mong kiếp sau vẫn là anh em... Giọng ca 8x có một con riêng hiện sinh sống tại Úc.

Bà xã của Akira Phan - Phương Maika - hiện hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh dược phẩm. Trước khi tìm thấy bến đỗ bên nam ca sĩ, cô từng trải qua một lần đổ vỡ hôn nhân và là mẹ đơn thân của 3 con nhỏ. Sau những biến cố trong quá khứ, cặp đôi lựa chọn gắn bó, cùng bước sang chương mới của cuộc đời bằng một hôn lễ lãng mạn.