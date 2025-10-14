Dương Ngọc Thái: Vợ rất giỏi chịu đựng, ở nhà tôi sống như 'ông vua'

Triệu Ái Vy từng khó chịu vì Dương Ngọc Thái rủ vào khách sạn

Dương Ngọc Thái là giọng ca được khán giả khu vực miền Tây rất yêu mến nhờ những ca khúc bolero. Không chỉ có giọng hát ngọt ngào, vẻ ngoài điển trai của Dương Ngọc Thái cũng làm say đắm nhiều fan nữ. Tuy nhiên, sau khi trải qua những cuộc tình tan vỡ, Dương Ngọc Thái quyết định kết hôn với ca sĩ Triệu Ái Vy chỉ sau 8 tháng yêu nhau.

Dương Ngọc Thái cho biết vợ là người giỏi chịu đựng, nhẫn nhịn ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Nhận xét về Triệu Ái Vy trong chương trình The Khang Show, Dương Ngọc Thái cho biết nếu anh là người vội vàng, nóng tính thì vợ lại giỏi chịu đựng và kỹ tính trong từng công việc. Hai tính cách tưởng chừng như trái ngược lại có thể cùng nhau xây dựng gia đình.

Theo Dương Ngọc Thái, cả hai gặp nhau trong một show diễn và ngay từ lần đầu gặp mặt anh đã "say nắng" Triệu Ái Vy nên xin số điện thoại. Giọng ca Gọi đò còn lấy cớ là mời show để cả hai có thêm cơ hội gặp mặt nhau. Sau khi chính thức tìm hiểu, Triệu Ái Vy bất ngờ với tính cách vội vàng của Dương Ngọc Thái, thậm chí, cô cảm thấy khó chịu vì bị rủ vô khách sạn chỉ sau một tuần yêu nhau.

"Chưa thấy ai như anh ấy, mới quen được một tuần mà làm mình có ấn tượng không tốt. Lần đầu dẫn đi ăn một cái quán gì đâu là thấy không ưa rồi nhưng mình vẫn muốn cho cơ hội. Thế mà lần sau anh ấy muốn dẫn mình vô khách sạn vì kêu hôm qua đi diễn mệt mỏi. Tôi vừa nghe xong là tôi đòi về, vì cả hai chưa có gì với nhau mà đã rủ vào khách sạn rồi. Lúc đó, anh Thái giải thích rằng tôi đã hiểu lầm anh ấy có ý đồ xấu nhưng tôi nói nếu anh muốn nghỉ ngơi thì ở một mình còn tôi đi về", Triệu Ái Vy kể lại.

Triệu Ái Vy và Dương Ngọc Thái kết hôn chỉ sau 8 tháng yêu nhau ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Dương Ngọc Thái thay đổi từ khi con chào đời

Dẫu vậy, Dương Ngọc Thái vẫn chinh phục được trái tim của Triệu Ái Vy sau những lần trò chuyện. Nam ca sĩ 7X cũng từng mong cô suy nghĩ kỹ trước khi đồng ý kết hôn vì ba mẹ của anh rất khó.

Dương Ngọc Thái chia sẻ: "Tôi nói trước ba mẹ của mình rất khó, không biết cô ấy có chịu đựng làm dâu được không. Sau đó, cô ấy chấp nhận và ở nhà tôi làm dâu 4 năm. Thời điểm đó, tôi rất thương vợ vì tên tuổi của tôi được mọi người yêu mến nên nhiều khi một tháng tôi chỉ về nhà một hai ngày thôi và luôn trong tình trạng say xỉn. Vậy mà ngày nào cũng mong chồng về, ngày nào tôi bể show do trời mưa là vợ vui lắm. Ở nhà, tôi có 2 người phụ nữ lo cho mình, đó là mẹ ruột và vợ nên tôi sống như 'ông vua' vậy. Đến bây giờ, tôi vẫn bù đắp cho vợ vì đã dành 4 năm làm dâu, chịu đựng nhiều thứ mà không nói".

Dương Ngọc Thái ăn chay trường trong suốt những năm qua ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Đến khi chứng kiến cảnh các con chào đời và sự đau đớn của vợ, Dương Ngọc Thái thay đổi tính cách, thói quen và cả sở thích. Nam ca sĩ cho biết anh không còn tụ tập bạn bè nữa, thay vào đó, anh chuyển sang tu tập và ăn chay trường. Trong khi đó, Triệu Ái Vy bật khóc khi nhớ lại hành trình sinh con. Cô tiết lộ do sinh con ở nước ngoài nên chồng chỉ đồng hành được một thời gian ngắn sau đó phải bay về Việt Nam đi làm. Mặc dù có người thân bên chồng chăm sóc nhưng cô vẫn cảm thấy tủi thân mỗi khi con khóc.

Vợ Dương Ngọc Thái trải lòng: "Lúc tôi sinh con ở nước ngoài, có chị em chồng ở đó chăm sóc để tôi đỡ nhớ quê nhưng tôi không có bố mẹ ruột ở cạnh. Còn chồng chỉ ở đó một tháng thôi, tôi nghĩ lại sao thấy mình hay quá bởi có thể vượt qua nỗi trống vắng đó. Tôi sinh con khi mới 24 tuổi, đó là độ tuổi ăn chơi nhưng tự nhiên ôm một đứa con. Nhiều đêm con cứ khóc mà tôi bất lực vì không ai ở cạnh mình".

Hiện tại, Triệu Ái Vy đang làm quản lý cho công việc của chồng và thỉnh thoảng đi hát để thỏa mãn niềm đam mê. Ngoài ra, cả hai cũng có cơ sở kinh doanh bánh mì chay.