Hành động thất thường của Liam Payne trong ngày cuối đời

Những vấn đề xoay quanh cái chết đột ngột của Liam Payne đang là tâm điểm chú ý ẢNH: AFP

Theo PageSix, Liam Payne đã đăng một số video lên Snapchat story của mình trong vài giờ trước khi anh qua đời tại khách sạn ở Buenos Aires (Argentina) vào khoảng 17 giờ ngày 16.10 (giờ địa phương). Trong một video, cựu thành viên nhóm One Direction chia sẻ với người hâm mộ rằng anh đang có một ngày tuyệt vời khi dành thời gian bên bạn gái Kate Cassidy. Cặp đôi ngồi quanh bàn ăn khi cùng thưởng thức bữa sáng thịnh soạn và bàn về kế hoạch trong ngày, bao gồm việc chơi polo và cưỡi ngựa. Ở một bài đăng khác, giọng ca 31 tuổi cho biết anh và Cassidy thật sự tận hưởng khoảng thời gian nghỉ dưỡng của mình. Anh cũng đăng video cùng bạn gái làm mặt hề và chú thích rằng họ đã có khoảng thời gian chất lượng cùng nhau.



Tuy nhiên những video này dường như không được đăng theo thời gian thực bởi theo một số thông tin, Kate Cassidy đã rời khỏi Argentina từ cuối tuần trước.

Nam ca sĩ 31 tuổi chia sẻ những khoảnh khắc vui vẻ, hài hước không lâu trước khi qua đời ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Trái ngược với những khoảnh khắc vui vẻ, tích cực được Liam Payne chia sẻ trong ngày cuối đời, một số nhân chứng của TMZ cho biết nam ca sĩ sinh năm 1993 đã có những hành động thất thường ở sảnh khách sạn mà anh đang lưu trú trong thời gian lưu lại Argentina. Có nguồn tin cho biết giọng ca Get Low đã đập vỡ một chiếc máy tính xách tay và phải được đưa về phòng vì hành vi bất ổn của mình.

Hãng tin địa phương La Nacion đưa tin rằng cảnh sát đã được thông báo về việc có một người đàn ông hung hăng (có thể đang chịu ảnh hưởng của rượu hoặc ma túy) tại khách sạn. Khoảng 17 giờ ngày 16.10, nam ca sĩ 31 tuổi được cho là đã ngã từ ban công phòng mình ở tầng ba của khách sạn và tử vong. Hiện không rõ vụ việc là vô tình hay cố ý và cảnh sát đang tiến hành điều tra về cái chết đột ngột của ngôi sao đoản mệnh.

Liam Payne và bạn gái Kate Cassidy cùng ở Argentina nhưng chỉ hai ngày trước khi nam ca sĩ qua đời, cô đã trở về nhà ẢNH: INSTAGRAM NV

Liam Payne và Niall Horan tái ngộ tại một buổi trình diễn ở Buenos Aires INSTAGRAM NV

Hồi đầu tháng, chủ nhân hit What Makes You Beautiful đã bay tới Argentina để ủng hộ buổi biểu diễn của Niall Horan (thành viên từng hoạt động cùng anh trong nhóm One Direction). Thời điểm đó, anh thừa nhận mình muốn làm lành với bạn cùng nhóm một thời. "Đã lâu rồi tôi và Niall chưa nói chuyện. Chúng tôi có rất nhiều điều để nói. Và tôi muốn giải quyết một vài vấn đề với cậu ấy", Payne chia sẻ. Mặc dù sự kiện đã diễn ra từ hai tuần trước nhưng nam ca sĩ dường như vẫn ở lại quốc gia Nam Mỹ này để tận hưởng kỳ nghỉ dài.

Các nguồn tin của PageSix cho biết Liam Payne đã trải qua giai đoạn có những hành vi tai hại trong thời gian dài. Những ngày cuối đời, anh được cho là phải vật lộn với những rắc rối pháp lý liên quan đến vị hôn thê cũ - Maya Henry. Trong quá khứ, ngôi sao 9X từng thừa nhận đã lạm dụng rượu, gặp vấn đề về sức khỏe tâm thần thậm chí nghĩ đến cái chết.