Hành hung, đập điện thoại tài xế xe tải sau va chạm giao thông
Video Thời sự

Hành hung, đập điện thoại tài xế xe tải sau va chạm giao thông

Hữu Tú
Hữu Tú
07/10/2025 12:00 GMT+7

Công an tỉnh Đắk Lắk đã tạm giữ hình sự người đàn ông hành hung tài xế xe tải sau va chạm giao thông.

Tối 5.10.2025, đoạn clip ghi lại cảnh người đàn ông liên tục đánh tài xế xe tải sau va chạm giao thông trên đường Hồ Chí Minh (đoạn qua tỉnh Đắk Lắk) lan truyền trên mạng xã hội, khiến dư luận phẫn nộ, cư dân mạng bức xúc.

Hành hung, đập điện thoại tài xế xe tải sau va chạm giao thông

Liên quan đến vụ việc này, ngày 7.10, thông tin từ Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Thế Anh (41 tuổi, ở Đồng Tháp) để điều tra về các hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản và gây rối trật tự công cộng.

Hà Nội sau bão Matmo: Bộ đội dùng thuyền tự chế đưa dân qua vùng ngập

Hà Nội sau bão Matmo: Bộ đội dùng thuyền tự chế đưa dân qua vùng ngập

Sáng ngày 7.10, nhiều khu vực trên QL70 đi qua P.Tây Mỗ và P.Xuân Phương (Hà Nội) vẫn ngập nặng. Đặc biệt, đoạn đi qua cầu Ngà, hướng ra Đại lộ Thăng Long ngập tới 50 - 70 cm khiến giao thông tê liệt.

hành hung đánh tài xế hành hung tài xế xe tải va chạm giao thông đánh nhau Đánh Người đập điện thoại
Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
