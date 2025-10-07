Tối 5.10.2025, đoạn clip ghi lại cảnh người đàn ông liên tục đánh tài xế xe tải sau va chạm giao thông trên đường Hồ Chí Minh (đoạn qua tỉnh Đắk Lắk) lan truyền trên mạng xã hội, khiến dư luận phẫn nộ, cư dân mạng bức xúc.

Hành hung, đập điện thoại tài xế xe tải sau va chạm giao thông

Liên quan đến vụ việc này, ngày 7.10, thông tin từ Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Thế Anh (41 tuổi, ở Đồng Tháp) để điều tra về các hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản và gây rối trật tự công cộng.