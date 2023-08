Hành khách British Airways bị kẹt ở ghế hạng nhất suốt 3 tiếng sau khi hạ cánh

Theo tường thuật của báo The Sun, hành khách này đã không thể đứng lên khỏi ghế của mình sau chuyến bay dài 6 tiếng rưỡi của hãng British Airways. Máy bay khởi hành từ sân bay Murtala Muhammed ở Lagos, Nigeria, và hạ cánh tại sân bay Heathrow ở London, Anh, lúc 5 giờ 10 ngày 29.7.



Hành khách đã ngồi ở ghế 1A, vị trí thường chỉ dành cho những người có thẻ hạng vàng của Executive Club, chương trình khách hàng thường xuyên của British Airways.

Ghế hạng nhất của British Airways BRITISH AIRWAYS

The Sun cho biết phi hành đoàn đã can thiệp và cố gắng trấn an hành khách sau khi ông nhận ra rằng ông không thể rời khỏi chỗ ngồi của mình. Tuy nhiên, họ làm cách nào cũng không thể giúp ông di chuyển được.

Lực lượng khẩn cấp sau đó đã được gọi tới để đưa hành khách ra ngoài, với một tờ hướng dẫn kỹ thuật trình bày cách thức tiến hành.

Theo The Sun, tờ giấy ghi rằng: "Một hành khách to béo bị mắc kẹt ở ghế 1A. Kế hoạch là tháo cửa buồng (suite) và dùng cần trục để đẩy [ông ấy] ra khỏi ghế".

The Sun cho biết cánh cửa cuối cùng đã được dỡ bỏ và hành khách đã được đưa ra khỏi buồng của ông bằng cần trục.

Theo Business Class Experts, một trang web du lịch, ghế hạng nhất của British Airways rộng gần 70 cm.

Tháng trước, CNN đưa tin về việc những người có kích thước cơ thể to lớn đã chỉ trích việc các hãng hàng không Mỹ thu hẹp chiều rộng của ghế ngồi trên máy bay và yêu cầu những hành khách như vậy phải trả tiền để mua thêm một ghế ngồi.