Hành khách đi tàu liên tục bỏ quên tiền, từ ngàn USD tới hàng trăm triệu

Công ty CP Vận tải đường sắt đưa tin: Chiều qua (23.7), sau khi tàu SE7 do Trưởng tàu Nguyễn Cường phụ trách vừa rời khỏi ga Đồng Hới (tỉnh Quảng Trị), trong quá trình thực hiện vệ sinh toa xe, tiếp viên phụ trách toa số 1 - Trần Đức Thuyết đã phát hiện hành khách người nước ngoài xuống tàu tại ga Đồng Hới bỏ quên một chiếc túi đeo.

Ngay sau đó, tiếp viên Trần Đức Thuyết đã nhanh chóng báo cáo sự việc với Trưởng tàu. Trưởng tàu Nguyễn Cường cùng các chức danh liên quan theo quy định đã có mặt tại toa xe số 1. Dưới sự chứng kiến của các hành khách trong toa xe, tổ công tác đã tiến hành lập biên bản kiểm kê tài sản theo đúng quy trình. Bên trong chiếc túi chứa tài sản lớn gồm: 7 triệu đồng, ngoại tệ (3.050 đô la Úc, 71 USD… tương đương khoảng 65 triệu đồng), điện thoại di động và hộ chiếu mang tên người nước ngoài.

Hành khách bỏ quên túi bên trong chứa tài sản lớn trên tàu ẢNH: VTĐS

Sau khi hoàn tất các thủ tục xác minh, liên hệ với người đại diện đã mua vé tàu cho hành khách người nước ngoài và theo nguyện vọng được nhận lại tài sản tại ga Đồng Hới. Tổ tàu đã thực hiện bàn giao toàn bộ tài sản của hành khách xuống ga Huế, để thực hiện gửi quay trở lại ga Đồng Hới.

Trước đó, chỉ 1 ngày 22.7, Tổ tàu SE2 (trưởng tàu Lê Xuân Quyết phụ trách) sau khi kết thúc hành trình tại ga Hà Nội trong quá trình kiểm tra, tác nghiệp tại ga cuối cùng, cũng đã phát hiện và làm thủ tục trao trả cho hành khách bỏ quên số tiền hơn 122 triệu đồng và nhiều giấy tờ quan trọng.

Cũng trong sáng 22.7, Tổ tàu SE1 (trưởng tàu Nguyễn Công Thiên phụ trách) đã trả lại 2 túi xách chứa 14 triệu đồng cho khách bỏ quên trên tàu, sau khi khách đã xuống ga Đông Hà.

Để chủ động phòng tránh và xử lý kịp thời khi bỏ quên hành lý trên tàu, ngành đường sắt Việt Nam khuyến cáo hành khách nên kiểm tra kỹ toàn bộ khu vực gầm giường, giá để đồ, túi lưới sau lưng ghế và nhà vệ sinh trước khi tàu cập ga khoảng 10 - 15 phút.

Việc dán thẻ ghi thông tin cá nhân như họ tên và số điện thoại lên bên ngoài vali, túi xách cũng được khuyến khích để tổ tàu dễ dàng liên hệ ngay khi phát hiện tài sản bị thất lạc, đồng thời các vật dụng có giá trị như tiền mặt, giấy tờ tùy thân hay thiết bị điện tử nên được bảo quản trong túi nhỏ đeo trực tiếp trên người.

Trong trường hợp phát hiện bỏ quên đồ đạc, hành khách cần nhanh chóng báo ngay cho Phòng Trực ban ga tại điểm xuống hoặc liên hệ tổng đài chăm sóc khách hàng qua số 1900 0109 (phía bắc) hoặc 1900 1520 (phía nam) và cung cấp đầy đủ thông tin về mác tàu, số toa, số ghế cùng đặc điểm nhận dạng của hành lý.

Sau khi tổ tàu kiểm tra và xác minh tìm thấy, hành khách chỉ cần mang theo căn cước công dân/hộ chiếu bản gốc cùng vé đi tàu đến ga tiếp nhận để làm thủ tục đối soát và ký biên bản bàn giao nhận lại tài sản.