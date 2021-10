Hành khách 'sốt' 37,5 độ qua 2 lần đo sẽ bị từ chối bay tại Nội Bài

Theo hướng dẫn, hành khách cần chuẩn bị đầy đủ, chính xác các giấy tờ theo quy định, tránh tình trạng khi đến sân bay phải khai lại, khai bổ sung, kéo dài thời gian làm thủ tục, nguy cơ chậm chuyến, ùn tắc cục bộ tại nhà ga.

Trước khi thực hiện chuyến bay: hành khách cần chuẩn bị giấy tờ tùy thân theo quy định; giấy chứng nhận tiêm chủng/giấy chứng nhận khỏi Covid-19 hoặc kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 còn hiệu lực.

In và điền thông tin đầy đủ, chính xác trên bản cam kết phòng chống dịch Covid-19 theo mẫu đính kèm Quyết định 1840/QĐ-BGTVT ngày 20.10.2021 và chuyển cho đại diện hãng hàng không khi làm thủ tục hàng không. Khai báo y tế trên ứng dụng PC-Covid.

Đo nhiệt độ trước khi khởi hành. Hành khách không được tham gia chuyến bay khi có các triệu chứng ho, sốt, khó thở, đau mỏi cơ, đau rát họng, mất vị giác... Làm thủ tục check-in online hoặc sử dụng hệ thống ki ốt check-in tại nhà ga để hạn chế tiếp xúc.





Trong quá trình làm thủ tục và thực hiện chuyến bay:

Tại cửa ra, vào nhà ga hành khách T1, sân bay bố trí máy đo thân nhiệt tự động và triển khai lực lượng an ninh hàng không trực kiểm soát hành khách vào nhà ga tại các vị trí này. Trường hợp máy thân nhiệt cảnh báo nhiệt độ trên 37,5 độ, nhân viên an ninh hàng không yêu cầu hành khách, nhân viên thực hiện đo lại 2 lần (sau 5 phút). Nếu kết quả vẫn trên 37,5 độ thì sẽ bị từ chối làm thủ tục và được nhân viên an ninh phối hợp với bộ phận trực y tế khẩn nguy để xử lý theo quy định phòng dịch hiện hành.

Tại quầy check-in: nhân viên phục vụ mặt đất, hãng hàng không sẽ kiểm tra: giấy tờ tùy thân, giấy chứng nhận tiêm vắc xin, giấy chứng nhận khỏi Covid-19 hoặc kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2, bản cam kết phòng chống dịch Covid-19 và mã đặt chỗ chuyến bay.

Hành khách lưu ý giữ khoảng cách an toàn, luôn đeo khẩu trang, thực hiện sát khuẩn tay, hạn chế tiếp xúc trong suốt hành trình chuyến bay.