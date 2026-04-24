Du lịch Tin tức - Sự kiện

Hành khách tràn xuống đường băng chặn máy bay cất cánh

Vi Nguyễn
24/04/2026 07:45 GMT+7

Tình huống hy hữu xảy ra khi hàng chục hành khách xông vào đường băng sân bay, đứng trước mũi máy bay, nhằm ngăn chặn chuyến bay cất cánh sau khi họ bị bỏ lại.

Hơn 80 hành khách đã bị bỏ lại ở sân bay Pháp sau khi chuyến bay của hãng Ryanair cất cánh mà không có họ, đoạn video cho thấy hàng chục người lao ra đường băng trong một nỗ lực vô vọng để ngăn chặn chuyến bay cất cánh.

Theo báo Pháp La Provence, những hành khách bị mắc kẹt được cho là sẽ lên chuyến bay FR2640 từ Marseille, Pháp đến Marrakesh, Morocco vào thứ bảy, ngày 18.4. Ban đầu dự kiến khởi hành từ sân bay Marseilles-Provence lúc 22 giờ 30 nhưng chuyến bay đã bị hoãn do tắc nghẽn tại cửa xuất cảnh do thiếu nhân viên.

Tình hình trở nên căng thẳng sau khi các phi công quyết định cất cánh dù hàng chục hành khách vẫn chưa qua được khâu kiểm tra an ninh. "Chỉ có 50% hành khách đã qua được khâu kiểm tra khi quản lý của Ryanair đến gặp chúng tôi và giải thích rằng cửa bị đóng do quá trình kiểm tra diễn ra chậm chạp", hành khách bị mắc kẹt cho biết.

Hành khách đang chặn trước mũi máy bay

Một hành khách khác cho hay người quản lý nói rằng "hãng muốn máy bay cất cánh đúng giờ bằng mọi giá". Quyết tâm không bị bỏ lại phía sau, hàng chục hành khách tức giận xông vào đường băng để cố gắng ngăn máy bay cất cánh. Trong đoạn video dường như được lấy từ một bộ phim kinh dị về ngày tận thế, có thể thấy đám đông hành khách chen lấn xô đẩy trên đường băng, một số người la hét vào nhân viên sân bay.

Có lúc, phi công thò đầu ra khỏi cửa sổ buồng lái khi một hành khách bị bỏ lại nói với anh ta "tình hình không ổn". Trong đoạn video khác, một phụ nữ đang la hét và vẫy tay trong sự thất vọng khi những hành khách khác đứng chắn trước mũi máy bay. Mặc dù đã cố gắng làm chậm máy bay, nhưng cuối cùng nó vẫn cất cánh lúc 1 giờ 50 phút sáng, khiến 83 hành khách bị bỏ lại.

Khung cảnh hỗn loạn trước mũi máy bay, theo báo Pháp La Provence

Theo nguồn tin cảnh sát, một nữ hành khách đã bị bắt vì nghi ngờ can thiệp vào hệ thống an toàn phòng cháy chữa cháy để tạo điều kiện tiếp cận đường băng - hành vi mà sau đó cô đã thú nhận trước máy quay.

Sân bay Marseilles-Provence đã mở cuộc điều tra nội bộ để xem xét lại chuỗi sự kiện.

Tin liên quan

Điều gì xảy ra khi pin máy tính, điện thoại… trên máy bay bốc khói và cháy?

Điều gì xảy ra khi pin máy tính, điện thoại… trên máy bay bốc khói và cháy?

Hầu hết hành khách đều mang theo pin lithium-ion lên máy bay - trong điện thoại, máy tính xách tay, bộ sạc dự phòng và thậm chí cả thuốc lá điện tử. Và khi có sự cố xảy ra, các cuộc thử nghiệm của Cục Hàng không liên bang Mỹ (FAA) cho thấy hậu quả rất thảm khốc.

Khám phá thêm chủ đề

hành khách bị bỏ lại chặn máy bay cất cánh hành khách tràn xuống đường băng
