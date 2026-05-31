Hành khách xông vào buồng lái định cướp máy bay

Chuyến bay UA2005 của United Airlines đến Minneapolis vào ngày 29.5 đã phải chuyển hướng đến sân bay khu vực quận Dane (DCRA) ở Madison, Wisconsin, Mỹ do một "hành khách gây rối", hãng hàng không đã xác nhận với People. Chuyến bay khởi hành từ sân bay quốc tế Chicago O'Hare lúc 8 giờ tối giờ địa phương, dự kiến là chuyến bay thường lệ kéo dài hai giờ. Một hành khách nam không rõ danh tính, được cho là "la hét bằng tiếng Nga", đã cố gắng xông vào buồng lái, gây ra một cuộc giằng co trên máy bay.



Phi công đã phải sử dụng mã squawk 7500 trong vụ việc - tín hiệu kiểm soát không lưu báo hiệu một vụ cướp máy bay. Văn phòng Cảnh sát trưởng quận Dane (DCSO) đã đưa hành khách này ra khỏi máy bay và bắt giữ ngay lập tức.

Máy bay của hãng United buộc phải hạ cánh khẩn cấp ẢNH: REUTERS

Theo hãng hàng không United Airlines, trên máy bay có 147 hành khách và 6 thành viên phi hành đoàn. Không ai bị thương trong vụ việc.

Các nhà chức trách liên bang đang điều tra vụ việc.

Tín hiệu mã squawk 7500 cho phép phi công liên lạc với Đài Kiểm soát Không lưu (ACT) một cách bí mật. Những gì xảy ra sau khi mã này được truyền đi rất khác nhau, nhưng thông thường, lực lượng an ninh sẽ can thiệp. Quá trình này, được miêu tả trong phim ảnh và truyền hình, là có sự hộ tống của máy bay quân sự và các nhà chức trách cũng có thể chờ sẵn khi máy bay đến nơi.

Có nhiều mã squawk khác nhau trong lĩnh vực hàng không nhưng chỉ ba mã squawk không được tạo ngẫu nhiên. Chúng thường được sử dụng trong trường hợp khẩn cấp, báo hiệu cho ATC biết điều gì đang xảy ra trên máy bay. Các mã đặc biệt này được Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế (ICAO) tiêu chuẩn hóa. Mã đầu tiên là squawk 7500 như đã nói ở trên.

Thứ hai là mã tín hiệu khẩn cấp 7600, báo cho ATC biết rằng máy bay đã mất liên lạc bằng lời nói. Phi công có thể vẫn nghe thấy ATC nhưng không thể phản hồi. Nếu phi công không thể nghe thấy ATC hoặc nói chuyện với họ khi ở gần sân bay, họ thường liên lạc với máy bay thông qua tín hiệu đèn.

Mã cuối cùng có thể được phát đi là 7700, được sử dụng cho các trường hợp khẩn cấp chung. Mã squawk là một phần quan trọng trong việc quản lý các chuyến bay ở khắp mọi nơi, và nếu không có chúng, bầu trời sẽ hỗn loạn và mất trật tự hơn rất nhiều, theo Flightradar24.