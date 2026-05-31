Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Du lịch Tin tức - Sự kiện

Hành khách xông vào buồng lái định cướp máy bay

Vi Nguyễn
Vi Nguyễn
31/05/2026 07:46 GMT+7

Máy bay buộc phải hạ cánh khẩn cấp sau khi một hành khách tìm cách xâm nhập vào buồng lái để cướp máy bay.

Chuyến bay UA2005 của United Airlines đến Minneapolis vào ngày 29.5 đã phải chuyển hướng đến sân bay khu vực quận Dane (DCRA) ở Madison, Wisconsin, Mỹ do một "hành khách gây rối", hãng hàng không đã xác nhận với People. Chuyến bay khởi hành từ sân bay quốc tế Chicago O'Hare lúc 8 giờ tối giờ địa phương, dự kiến là chuyến bay thường lệ kéo dài hai giờ. Một hành khách nam không rõ danh tính, được cho là "la hét bằng tiếng Nga", đã cố gắng xông vào buồng lái, gây ra một cuộc giằng co trên máy bay.

Phi công đã phải sử dụng mã squawk 7500 trong vụ việc - tín hiệu kiểm soát không lưu báo hiệu một vụ cướp máy bay. Văn phòng Cảnh sát trưởng quận Dane (DCSO) đã đưa hành khách này ra khỏi máy bay và bắt giữ ngay lập tức.

Hành khách xông vào buồng lái định cướp máy bay- Ảnh 1.

Máy bay của hãng United buộc phải hạ cánh khẩn cấp

ẢNH: REUTERS

Theo hãng hàng không United Airlines, trên máy bay có 147 hành khách và 6 thành viên phi hành đoàn. Không ai bị thương trong vụ việc.

Các nhà chức trách liên bang đang điều tra vụ việc.

Tín hiệu mã squawk 7500 cho phép phi công liên lạc với Đài Kiểm soát Không lưu (ACT) một cách bí mật. Những gì xảy ra sau khi mã này được truyền đi rất khác nhau, nhưng thông thường, lực lượng an ninh sẽ can thiệp. Quá trình này, được miêu tả trong phim ảnh và truyền hình, là có sự hộ tống của máy bay quân sự và các nhà chức trách cũng có thể chờ sẵn khi máy bay đến nơi.

Có nhiều mã squawk khác nhau trong lĩnh vực hàng không nhưng chỉ ba mã squawk không được tạo ngẫu nhiên. Chúng thường được sử dụng trong trường hợp khẩn cấp, báo hiệu cho ATC biết điều gì đang xảy ra trên máy bay. Các mã đặc biệt này được Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế (ICAO) tiêu chuẩn hóa. Mã đầu tiên là squawk 7500 như đã nói ở trên.

Thứ hai là mã tín hiệu khẩn cấp 7600, báo cho ATC biết rằng máy bay đã mất liên lạc bằng lời nói. Phi công có thể vẫn nghe thấy ATC nhưng không thể phản hồi. Nếu phi công không thể nghe thấy ATC hoặc nói chuyện với họ khi ở gần sân bay, họ thường liên lạc với máy bay thông qua tín hiệu đèn.

Mã cuối cùng có thể được phát đi là 7700, được sử dụng cho các trường hợp khẩn cấp chung. Mã squawk là một phần quan trọng trong việc quản lý các chuyến bay ở khắp mọi nơi, và nếu không có chúng, bầu trời sẽ hỗn loạn và mất trật tự hơn rất nhiều, theo Flightradar24.

Tin liên quan

Vì sao giá vé máy bay nhảy múa liên tục?

Vì sao giá vé máy bay nhảy múa liên tục?

Các chuyên gia du lịch tiết lộ bí mật về cách các hãng hàng không có thể tính giá vé máy bay cao hơn mỗi khi bạn tìm kiếm vé.

Khám phá thêm chủ đề

hành khách xông vào buồng lái hành khách cướp máy bay Hạ cánh khẩn cấp united airlines
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận