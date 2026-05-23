Vì sao giá vé máy bay nhảy múa liên tục?

Giá vé máy bay liên tục biến động nhưng không phải vì các hãng hàng không đang theo sát nhu cầu tìm kiếm của hành khách, trái ngược với suy nghĩ phổ biến. Theo các chuyên gia tại Dollar Flight Club, lý do thực sự khiến giá vé máy bay luôn thay đổi là do thuật toán định giá động, sự biến động về nhu cầu, các yếu tố thị trường và cạnh tranh.

Các hãng hàng không sử dụng hệ thống quản lý doanh thu tiên tiến để điều chỉnh giá vé theo thời gian thực, tùy thuộc vào nhu cầu, số lượng chỗ ngồi còn trống và mức độ cạnh tranh.

Giá vé máy bay thường thay đổi theo mỗi lần nhấp chuột ẢNH: REUTERS

Với chính sách giá linh hoạt, các hãng hàng không sẽ chia ghế ngồi thành các hạng giá khác nhau gọi là "phân khúc giá vé", và khi các ghế giá rẻ bắt đầu bán hết, giá vé sẽ tự động tăng lên.

Ví dụ, Delta Air Lines sử dụng tới 77 hạng vé, trong khi American Airlines sử dụng 24 và Southwest Airlines sử dụng 28. Khi các hạng vé rẻ hơn bán hết, hạng vé đắt hơn tiếp theo sẽ tự động được áp dụng. Điều này cho phép các hãng hàng không dành một số ghế hạng phổ thông cho những hành khách đi vào phút cuối, những người thường sẵn sàng trả giá cao hơn. Một sự thay đổi dựa trên thuật toán khác được thúc đẩy bởi nhu cầu và mô hình đặt vé, chẳng hạn như tốc độ bán vé so với các mô hình lịch sử. Nếu một chuyến bay bắt đầu bán vé nhanh hơn dự kiến, giá vé có thể tăng gần như ngay lập tức.

Ngoài ra còn có những yếu tố dễ dự đoán hơn ảnh hưởng đến nhu cầu, như ngày lễ và cuối tuần. Nhưng đối với những yếu tố khó dự đoán hơn, các hãng hàng không thường lên kế hoạch tăng giá tự động vào những thời điểm quan trọng - khoảng 21, 14 và 7 ngày trước khi khởi hành thường có xu hướng tăng giá. Giống như nhiều doanh nghiệp khác, các hãng hàng không cũng theo dõi sát sao đối thủ cạnh tranh, và nếu một hãng hàng không giảm giá, các hãng khác thường sẽ làm theo để duy trì tính cạnh tranh, tạo ra "hiệu ứng domino". Tất nhiên, cũng có những yếu tố thị trường lớn hơn có thể ảnh hưởng đến giá cả, như thiếu hụt lao động, nhu cầu du lịch sau đại dịch và chi phí nhiên liệu, một yếu tố lớn hiện nay do chiến tranh ở Iran.

Các hãng hàng không cũng có thể điều chỉnh giá vé dựa trên "điểm bán", nghĩa là cùng một chuyến bay có thể có giá khác nhau tùy thuộc vào vị trí của bạn. Vì thế, nên sử dụng chế độ ẩn danh khi tìm kiếm để các hãng hàng không và trang web đặt vé không thể theo dõi bạn hoặc lịch sử tìm kiếm của bạn. Có một quan niệm sai lầm rằng, các hãng hàng không sử dụng cookie để theo dõi các tìm kiếm chuyến bay và tăng giá khi họ nghĩ rằng bạn quan tâm. Mặc dù điều này không đúng vì họ không theo dõi hành vi cá nhân, nhưng họ theo dõi nhu cầu tổng thể, vì vậy việc tìm kiếm lặp đi lặp lại cùng một tuyến đường có thể khiến trang web nghĩ rằng nhu cầu cao. Bằng cách tìm kiếm ở chế độ ẩn danh, vấn đề này có thể được tránh, và nếu bạn đặt vé cho một nhóm, hãy kiểm tra giá cho một hành khách trước khi thêm hành khách khác. Các chuyên gia cũng khuyên bạn nên so sánh giá trên nhiều công cụ tìm kiếm chuyến bay để có được ưu đãi tốt nhất.