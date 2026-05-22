Top những quốc gia có dân di cư nhiều nhất

Theo Nhóm Ngân hàng Thế giới, Mỹ ghi nhận mức tăng ròng khoảng 1,2 triệu người di cư vào năm 2025. Tuy nhiên, khi đánh giá tỷ lệ di cư ròng của mỗi quốc gia so với dân số, Mỹ xếp thứ 25 trên thế giới.

Nhóm Ngân hàng Thế giới đã thu thập dữ liệu về tổng số người nhập cư hoặc rời khỏi dân số của mỗi quốc gia vào năm 2025, bao gồm cả công dân và người không phải công dân, từ số liệu của Bộ phận Dân số Liên Hiệp Quốc.

Sử dụng dữ liệu của Nhóm Ngân hàng Thế giới và ước tính năm 2025 của Quỹ Dân số Liên Hiệp Quốc, Business Insider đã tính toán tỷ lệ di cư ròng so với dân số của mỗi quốc gia để so sánh tỷ lệ giữa các quốc gia với nhau. Danh sách không bao gồm các quốc gia có dân số dưới 100.000 người, cũng như các vùng lãnh thổ và khu tự trị.

Sau đó, tờ báo đã xác định 15 quốc gia có tỷ lệ di cư ròng dương cao nhất tính theo đầu người và 15 quốc gia có tỷ lệ di cư ròng âm cao nhất.

Nhiều quốc gia đứng đầu có thể lý giải tỷ lệ di cư ròng cao là do sự phát triển kinh tế và các chính sách khuyến khích nhập cư của nhà nước.

Ở phía ngược lại của danh sách, lý do kinh tế thường là động lực lớn nhất khiến người dân rời bỏ đất nước, như các quốc gia Đông Âu. Người tị nạn chiến tranh cũng góp phần vào tỷ lệ di cư ròng của các quốc gia.

Dưới đây là top 15 quốc gia có mức tăng di cư bình quân đầu người lớn nhất năm 2025:

1.Mức tăng nhập cư ròng của Ukraine năm 2025 tương đương với 4,4% dân số. Tổ chức Di cư quốc tế (IOM) báo cáo rằng nhiều người phải di tản do xung đột Nga-Ukraine đã trở về nhà, điều này có thể góp phần vào sự gia tăng ròng số người di cư của Ukraine.

2.Lượng người nhập cư ròng vào Oman tương đương với 2,1% dân số. Các yếu tố kinh tế, chẳng hạn như chương trình cư trú 10 năm mới được Bộ Thương mại Oman khởi xướng vào tháng 9 năm 2025, tạo động lực cho các nhà đầu tư chuyển đến nước này.

3.Lượng người di cư ròng vào Syria tương đương với 1,6% dân số. Nhiều người Syria đang trở về quê hương sau khi chế độ Assad sụp đổ vào năm 2024, góp phần vào con số di cư ròng đáng kể.

4.Mức tăng dân số ròng của Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) tương đương với 1,4% dân số. Nhiều cá nhân giàu có chuyển đến UAE để tìm kiếm cơ hội kinh tế, nhưng quốc gia này cũng là điểm đến hấp dẫn đối với những người di cư có thu nhập thấp.

5.Lượng người nhập cư ròng đến Seychelles tương đương với 1,2% dân số. Trong khi các hòn đảo ngoài khơi bờ biển phía đông châu Phi là điểm đến du lịch nổi tiếng, Seychelles cũng thu hút người nhập cư vì lý do việc làm và đầu tư.

6. Lượng người nhập cư ròng vào Qatar tương đương với 1,2% dân số. Giống như UAE, Qatar đang thu hút rất nhiều cá nhân giàu có.

Tiếp theo trong top 15 còn có Bahrain, Malta, Kuwait, Canada, Luxembourg, Iceland, Ireland, Hà Lan, đảo Cyprus.

Và 15 quốc gia có mức giảm dân lớn nhất vào năm 2025 gồm các nước: Saint Vincent và Grenadines, Ba Lan, Lithuania, Albania, Armenia, Moldova, Estonia, Micronesia, Cezchia, Kosovo, Nepal, Samoa, Montenegro, Tonga, Jordan.