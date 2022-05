Hành tây nấu chín hay ăn tươi sẽ tốt hơn?

Hành tây chứa rất nhiều dưỡng chất tốt cho sức khỏe. Vitamin B6 trong hành tây rất quan trọng cho sự phát triển của não, đồng thời giúp hệ miễn dịch hoạt động khỏe mạnh, theo trang thông tin sức khỏe Everyday Health (Mỹ).

Lợi ích miễn dịch có được từ hành tây còn đến từ vitamin C. Ngoài ra, hành tây còn chứa các loại khoáng chất khác như kali, mangan và đồng. Một nghiên cứu công bố trên chuyên san Nutrition Journal vào năm 2012 phát hiện bằng chứng cho thấy hành tây thậm chí còn có thể ngăn ngừa đông máu.

Hành tây ăn chín hay tươi đều được. Chính nhờ mùi vị đặc trưng mà hành tây được sử dụng phổ biến để tăng hương vị cho món ăn.

Khi ăn tươi, người ăn có thể tận dụng tối đa hàm lượng vitamin và khoáng chất trong hành tây. Khi nấu chín, hàm lượng các dưỡng chất này sẽ giảm. Tuy nhiên, khá nhiều dưỡng chất trong hành tây vẫn còn. Do đó, ăn hành tây nấu chín vẫn rất tốt cho sức khỏe.





Với hành tây tươi, công đoạn lột vỏ và cắt nhỏ sẽ dễ gây cay mắt. Điều này là do khi cắt, một loại enzym trong hành tây sẽ phản ứng và tạo thành chất lưu huỳnh.

Lưu huỳnh trong hành tây mang lại nhiều lợi ích sức khỏe như chống ung thư, giảm đường huyết và giảm nồng độ cholesterol xấu trong máu. Lưu huỳnh còn có tác dụng làm tan cục máu đông, từ đó giảm nguy cơ đột quỵ và đau tim. Nếu hành tây được nấu chín thì lợi ích này sẽ giảm đáng kể.

Ngoài ra, các lớp bên ngoài củ hành còn chứa quercetin, một chất chống ô xy hóa có tác dụng giúp chống lại tác hại do các gốc tự do gây ra. Điều thú vị là các nghiên cứu phát hiện khi nấu chín ở mức độ nhẹ, nồng độ chất quercetin trong hành tây sẽ tăng lên. Do đó, với hành tây, nếu có thể thì mọi người hãy ưu tiên ăn tươi và tránh nấu quá chín, theo Everyday Health.