Hành tây và những lợi ích không ngờ cho người bị tiểu đường

Hành tây không thể thay thế thuốc điều trị tiểu đường. Thế nhưng, nếu dùng đúng cách, kết hợp với chế độ dinh dưỡng lành mạnh thì hành tây có thể mang lại lợi ích đáng kể cho người bệnh tiểu đường.

Theo chuyên trang sức khỏe Healthline (Mỹ), hành tây chứa nhiều quercetin có tác dụng chống viêm, chống oxy hóa và hỗ trợ kiểm soát đường huyết. Hoạt chất này giúp giảm gốc tự do, tăng cường enzyme chống oxy hóa và bảo vệ tế bào β tuyến tụy khỏi tổn thương do stress oxy hóa.

Hành tây có những lợi ích không ngờ cho người bị tiểu đường ẢNH: FREEPIK

Ngoài ra, hành tây còn có chứa chất xơ, vitamin C, các khoáng chất như kali. Chúng đều là thành phần hỗ trợ chuyển hóa và chức năng tế bào.