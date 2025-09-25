Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Hành tây và những lợi ích không ngờ cho người bị tiểu đường
Video Sức khỏe

Hành tây và những lợi ích không ngờ cho người bị tiểu đường

Ngọc Quý - Anh Trang
25/09/2025 19:00 GMT+7

Hành tây không thể thay thế thuốc điều trị tiểu đường. Thế nhưng, nếu dùng đúng cách, kết hợp với chế độ dinh dưỡng lành mạnh thì hành tây có thể mang lại lợi ích đáng kể cho người bệnh tiểu đường.

Hành tây không thể thay thế thuốc điều trị tiểu đường. Thế nhưng, nếu dùng đúng cách, kết hợp với chế độ dinh dưỡng lành mạnh thì hành tây có thể mang lại lợi ích đáng kể cho người bệnh tiểu đường.

Theo chuyên trang sức khỏe Healthline (Mỹ), hành tây chứa nhiều quercetin có tác dụng chống viêm, chống oxy hóa và hỗ trợ kiểm soát đường huyết. Hoạt chất này giúp giảm gốc tự do, tăng cường enzyme chống oxy hóa và bảo vệ tế bào β tuyến tụy khỏi tổn thương do stress oxy hóa.

Hành tây và những lợi ích không ngờ cho người bị tiểu đường - Ảnh 1.

Hành tây có những lợi ích không ngờ cho người bị tiểu đường

ẢNH: FREEPIK

Ngoài ra, hành tây còn có chứa chất xơ, vitamin C, các khoáng chất như kali. Chúng đều là thành phần hỗ trợ chuyển hóa và chức năng tế bào.

Tin liên quan

BẢN TIN SỨC KHỎE 25.9: Cắt tinh bột có giúp giảm cân? | Bài tập giảm mỡ bụng nhanh chóng

BẢN TIN SỨC KHỎE 25.9: Cắt tinh bột có giúp giảm cân? | Bài tập giảm mỡ bụng nhanh chóng

Bản tin Sức khỏe của Báo Thanh Niên (phát từ thứ hai đến thứ sáu) cập nhật nhanh những thông tin y tế đáng chú ý, từ các khuyến cáo bảo vệ sức khỏe, chế độ dinh dưỡng, tập luyện, đến những nghiên cứu, cảnh báo dịch bệnh mới nhất. Kính mời quý vị cùng theo dõi.

BẢN TIN SỨC KHỎE 24.9: Có nên uống cà phê khi chưa ăn gì? | 5 thời điểm nên uống nước trong ngày

Nếu muốn giảm cân, hãy làm điều này sau khi thức dậy

Khám phá thêm chủ đề

Hành tây tiểu đường chế độ dinh dưỡng
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận