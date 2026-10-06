Hành trình 4 năm người trẻ hình thành thói quen thu gom và tái chế chai nhựa

Sự thay đổi từ thói quen nhỏ

Nếu như vài năm trước, việc phân loại một chai nhựa sau khi sử dụng vẫn còn mang lại cảm giác ngần ngại hoặc bị xem như một nghĩa vụ môi trường xa vời, thì nay, hình ảnh các bạn trẻ chủ động phân loại và thu gom chai nhựa, lon nhôm đã trở nên vô cùng quen thuộc.

Sự thay đổi này không đến từ những lời kêu gọi lý thuyết hay những khái niệm chung ở trường lớp. Điều mà thế hệ trẻ tìm kiếm không phải là bài học về việc tại sao phải bảo vệ môi trường, mà là những hoạt động thu gom đời thường, tiện lợi để hình thành một thói quen tự nhiên mỗi ngày. Trong hơn 3 năm qua, gen Z liên tục được tiếp cận với mô hình thu gom và tái chế hiện đại, tiện lợi thông qua chương trình "Chai nhựa tái sinh, hành trình tiếp nối" từ Coca-Cola. Người trẻ bắt đầu hiểu hơn về giá trị của việc tái chế và nhận thức rõ rằng mỗi chai nhựa, lon nhôm rỗng đều có thể tiếp tục một vòng đời mới.

Nhiều người trẻ tích cực tham gia thu gom tại điểm trường đại học

Thay vì phải tốn công sức tìm kiếm những điểm xử lý rác xa xôi, các bạn trẻ giờ đây có thể bắt gặp các máy thu gom tự động BOTOL tại các chung cư, ga metro TPHCM hay các điểm thu gom thủ công và trường đại học ở TP.HCM và Hà Nội. Với tổng cộng 30 địa điểm thu gom, việc phân loại chai nhựa hay lon nhôm rỗng vì thế trở nên đơn giản như một điểm dừng chân trên đường đi học, đi làm và đi chơi.

Trải nghiệm công nghệ hiện đại cũng đóng vai trò như một cú hích nhẹ nhàng. Từ việc tìm điểm thu gom gần nhất, gửi chai đi tái chế, quét QR tích điểm đến theo dõi Bảng xếp hạng hàng tuần, tất cả thao tác đều dễ dàng và tiện lợi trên Mini-App Zalo của chương trình. Trong thời gian từ 21.9 - 13.12.2026, người tham gia sẽ có cơ hội đổi lấy các voucher ưu đãi hằng tuần và nhiều phần quà hấp dẫn chung cuộc lên đến 3 triệu đồng.

Phong trào thu gom và tái chế trong cộng đồng sinh viên

Phối hợp cùng Báo Tiền Phong tại 10 trường đại học lớn ở Hà Nội và TP.HCM, chương trình "Chai nhựa tái sinh, hành trình tiếp nối" do Coca-Cola triển khai đã liên tiếp nhiều năm liền tạo nên một phong trào thi đua sôi nổi giữa cộng đồng sinh viên. Năm nay, từng chiếc vỏ chai gửi đi được nhân đôi khi số lượng chai thu gom được quy đổi thành các suất học bổng tiếp sức cho những bạn sinh viên có hoàn cảnh khó khăn tại các trường tham gia.

Các bạn sinh viên Trường đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH) xếp hàng chờ tới lượt thu gom”

Theo bạn Nguyễn Triệu Luân - sinh viên Trường HUTECH, bảo vệ môi trường không nhất thiết phải bắt đầu từ những việc quá lớn. "Chúng ta có thể bắt đầu từ việc rất đơn giản như phân loại và đưa chai nhựa đã sử dụng đến đúng nơi thu gom để tái chế. Là thành viên Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ Sức sống trẻ HUTECH, mình mong muốn cùng các bạn trẻ lan tỏa những thói quen tích cực này. Khi mỗi người cùng thay đổi một hành động nhỏ, chúng ta sẽ tạo nên một thay đổi lớn cho môi trường", Luân chia sẻ.

Cùng chung niềm hào hứng, bạn Minh Trí (sinh viên đại học Phenikaa) cho biết: "Tái chế giúp những chai nhựa đã qua sử dụng không trở thành rác thải bị bỏ đi một cách lãng phí. Khi được thu gom và xử lý đúng cách, chúng có thể tiếp tục được sử dụng để tạo ra những sản phẩm mới. Quan trọng hơn, việc này giúp mỗi người hình thành ý thức sử dụng và xử lý rác thải có trách nhiệm hơn".

Bên cạnh hoạt động thi đua diễn ra mạnh mẽ tại các trường đại học, nhiều bạn trẻ cũng tham gia hành trình tái sinh chai nhựa như một thói quen mỗi ngày tại các điểm máy thu gom BOTOL ở các ga metro TP.HCM. Bạn Thanh Vy (sống tại TP.HCM): "Mình luôn có thói quen gom sẵn các chai nhựa dùng trong tuần, để mỗi lần ghé các trạm metro, mình sẽ tiện tay bỏ luôn vào máy. Địa điểm thuận lợi, thao tác trên máy và mini-app cũng mượt mà, giúp mình cảm thấy thói quen phân loại bao bì hằng ngày trở nên dễ dàng hơn rất nhiều".

Người dân dễ dàng sử dụng máy thu gom BOTOL trong chương trình tái chế của Coca-Cola ngay tại các điểm cộng đồng

Sự hưởng ứng nhiệt thành từ thế hệ trẻ là minh chứng cho một sự chuyển dịch thói quen mới thành công thông qua nỗ lực hơn 3 năm qua từ Coca-Cola. Bằng việc lắng nghe và đem đến những trải nghiệm thực tiễn, tiện lợi, chương trình "Chai nhựa tái sinh, hành trình tiếp nối" đã chung tay hình thành thói quen thu gom trong giới trẻ, lan tỏa những giá trị tích cực cho cộng đồng và góp phần giảm rác thải nhựa.