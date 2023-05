Hành trình 9 năm đáng nhớ của ‘Guardians of the galaxy’

'Của lạ' trong dòng phim siêu anh hùng

Từ những nhân vật ít tiếng tăm thuộc loạt truyện tranh Marvel, Peter Quill, Rocket, Groot, Drax, Gamora, Nebula, Mantis của Guardians of the galaxy đã trở thành nhóm siêu anh hùng được yêu thích nhất nhì trên thế giới. Trải qua 9 năm, "triology" (bộ ba) Guardians of the galaxy được đánh giá là loạt phim có chất lượng ổn định và cá tính nhất vũ trụ điện ảnh Marvel (MCU).

Guardians of the galaxy được đánh giá là bộ ba phim tốt nhất của Marvel THE DIRECT

Thực chất, Guardians of the galaxy là một trong những dự án được phát triển từ thuở "khai thiên lập địa" của Marvel Studios. Năm 2012, hãng phim mời đạo diễn James Gunn về chịu trách nhiệm chính cho loạt phim. Lúc bấy giờ, James Gunn vẫn được biết đến với phong cách làm phim có phần tăm tối, thể hiện qua các tác phẩm như Slither, Super. Tuy nhiên, khi tiếp nhận dự án, James Gunn đã thiết lập cho Guardians of the galaxy phong cách màu sắc, vui nhộn thậm chí lầy lội đúng với bản chất của các nhân vật.

Tại thời điểm ra mắt - năm 2014, Guardians of the galaxy có thể xem là "của lạ" trong MCU. Thứ nhất, bối cảnh phim độc đáo hơn hẳn với các hành tinh đầy sắc màu ngoài vũ trụ. Giọng điệu kể chuyện thì tếu táo, có chút cợt nhả. Hơn hết, cá tính, gốc gác của các nhân vật chính cũng khác biệt so với các siêu anh hùng truyền thống trước đây.

Đội hình ban đầu của Đội vệ binh dải ngân hà gồm Gamora, Rocket, Peter Quill, Groot và Drax MARVEL

Họ chẳng phải những nhân tố siêu việt với trái tim bao dung, dũng cảm và bác ái. Ngược lại, Guardians of the galaxy tập hợp một nhóm toàn những kẻ lạ lùng, bất hảo như tội phạm, kẻ săn tiền thưởng, thú đột biến gen, kẻ bị ruồng bỏ... Một tập thể siêu anh hùng không giống ai, xấu tính, ngờ nghệch và chửi thề vanh vách. Thời điểm ban đầu, họ chỉ dựa vào nhau để hiện thực hóa những âm mưu, toan tính riêng nhưng qua thời gian gắn bó, cùng vào sinh ra tử mà trở thành đồng đội, thành gia đình.

Những kẻ bất hảo, quái dị khắp vũ trụ lại trở thành đội siêu anh hùng MARVEL

Bộ phim đầu tiên đã thu về gần 800 triệu USD từ các phòng vé và làm nên nhiều tiền đề quan trọng cho đường dài "bành trướng" của vũ trụ điện ảnh Marvel. Khán giả phấn khích vì Guardians of the galaxy và giới phê bình cũng thích nó. Chưa kể, Guardians of the galaxy đã đưa Chris Pratt vụt sáng thành một trong những ngôi sao được săn đón nhất tại Hollywood, tạo ra một đội ngũ siêu anh hùng mới để phục vụ cho cốt truyện chung trong MCU, thiết lập nền móng cho câu chuyện đá vô cực và đặc biệt là mang đến cái nhìn đầu tiên cho khán giả về bản chất cũng như tham vọng của ác nhân được yêu thích bậc nhất - Thanos.

Kỹ xảo dành cho bối cảnh ngoài vũ trụ của phim luôn được đánh giá cao SHUTTERSTOCK

Âm nhạc trong Guardians of the galaxy cũng là điểm sáng làm nên nét độc đáo của thương hiệu MARVEL

Thành công bất ngờ giúp Marvel Studios và đạo diễn James Gunn tự tin triển khai phần tiếp theo, ra mắt vào năm 2017. Guardians of the galaxy 2 tuy không xuất sắc nhưng vẫn giữ được những nét thu hút riêng biệt của thương hiệu này, thu về cho hãng 863 triệu USD. Song, nó nắm giữ nhiều chiếc chìa khóa quan trọng mang tính dẫn dắt, tạo nền cho hai siêu phẩm về sau của Marvel là Avengers: Infinity war và Avengers: Endgame.

'Đội vệ binh' của James Gunn

Phải mất đến 6 năm sau, phần 3 và cũng là phần cuối cùng của Guardians of the galaxy mới được trình làng. Tuy nhiên trong suốt thời gian đó, khán giả vẫn được gặp lại các thành viên của đội vệ binh thông qua Avengers: Infinity war, Avengers: Endgame và gần đây nhất là Guardians of the galaxy: Holiday special. Khoảng thời gian dài "đóng băng" một phần đến từ lùm xùm giữa đạo diễn James Gunn và hãng Disney. Người cầm trịch Guardians of the galaxy từng bị Disney sa thải vào năm 2018 do trong quá khứ ông có một số phát ngôn nhạy cảm trên mạng xã hội.

James Gunn là người có công lớn làm nên thành công của thương hiệu Guardians of the galaxy GETTY

Disney từng có ý định tuyển mộ Taika Waititi (đạo diễn Thor: Ragnarok, Thor: Love And Thunder) cầm trịch phần 3 Guardians of the galaxy thay cho James Gunn. Tuy nhiên, Taika Waititi đã từ chối và khẳng định rõ ràng: "Đây là phim của James!". Bên cạnh đó, dàn diễn viên của Guardians of the galaxy cũng có những phản ứng rất dữ dội để bảo vệ James Gunn và khẳng định họ chỉ muốn tiếp tục được đồng hành cùng vị đạo diễn này.

Đích thân Chris Pratt và Zoe Saldana đã nhiều lần tới lui trụ sở của Marvel Studios để đàm phán và thuyết phục hãng mang James Gunn trở lại. Trong khi đó, Dave Bautissta còn mạnh dạn "chửi xéo" hãng phim trên Twitter và bày tỏ mong muốn tiếp tục được làm việc với người cộng sự lâu năm. Sau đó, toàn bộ dàn cast Guardians of the galaxy đã cùng ký tên vào bản kiến nghị mang James Gunn trở về. Có thể thấy, sức ảnh hưởng của James Gunn là rất lớn, không chỉ đối với loạt phim mà còn đối với những nhà sáng tạo, ngôi sao đã làm việc cùng ông. Và khi vị đạo diễn gặp khó khăn, họ mặc nhiên trở thành "đội vệ binh" của ông.

Dàn diễn viên của Guardians of the galaxy đã không ngại lên tiếng bảo vệ James Gunn trong thời gian ông bị Disney sa thải THE INDIAN EXPRESS

Thời điểm Disney gọi điện mời James Gunn trở về, ông đã gia nhập vũ trụ điện ảnh DC và ký hợp đồng cống hiến cho Warner Bros. Hiện giờ, vị đạo diễn kiêm biên kịch này thậm chí còn đang ngồi ghế giám đốc điều hành chịu trách nhiệm tái khởi động toàn bộ thương hiệu vũ trụ điện ảnh DC. Tuy nhiên, vì quá yêu mến đứa con tinh thần dang dở và các cộng sự, James Gunn đã trở về và thực hiện Guardians of the galaxy 3 bằng tất cả niềm đam mê, nhiệt huyết.

Ra mắt hồi đầu tháng 5.2023, Guardians of the galaxy 3 nhận về phản hồi tốt từ đại chúng lẫn giới phê bình điện ảnh. Nó cũng được đánh giá là phần phim hay nhất, chất lượng nội dung vượt trội so với những tác phẩm thuộc dòng phim siêu anh hùng ra mắt trong thời gian gần đây.

Guardians of the galaxy luôn tràn ngập màu sắc và hài hước MARVEL

Đội vệ binh đời đầu đã có cái kết đẹp cho hành trình thú vị của họ trên màn ảnh rộng MARVEL

Nếu Avengers: Endgame là hành trình nhìn lại quá khứ của các Avengers đầu tiên thì bom tấn lần này đóng vai trò tương tự với nhóm Vệ binh. Mỗi người đều có cơ hội soi chiếu bản thân đồng thời bộc lộ cá tính, sức mạnh và sở hữu khoảnh khắc tỏa sáng riêng. Người hâm mộ không chỉ được ôn lại những kỷ niệm xưa từ các phần phim trước mà còn thấy được hành trình trưởng thành của dàn nhân vật sau 9 năm gắn bó trên màn ảnh rộng. Lời chia tay cũng vì thế mà trọn vẹn và cảm động hơn khi đây là lần cuối cùng mà các Vệ binh thế hệ đầu tiên còn đứng chung một khung hình, chiến đấu cùng nhau.

Sau tuần đầu công chiếu, bộ phim đã đạt doanh thu mở màn gần 300 triệu USD toàn cầu, đây là một con số kỷ lục đối với loạt phim này, đồng thời vượt qua con số mở màn của Ant man 3 hay Black Panther 2 trước đó của Marvel. Guardians of the galaxy 3 không được nhiều kỳ vọng trước khi ra rạp. Tuy nhiên hiệu ứng truyền miệng tốt cùng chất lượng phim vượt trội đã giúp Marvel gần như có cú "lội ngược dòng" thành công. Song, nó cũng giúp khán giả lấy lại hứng thú với dòng phim siêu anh hùng, vốn tưởng như đã đi vào ngõ cụt thời gian gần đây với những bộ phim khuôn sáo và cũ kỹ.