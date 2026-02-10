Hành trình bôn ba nhường chỗ cho tết sum vầy

Lễ tiễn Chuyến xe Tết sum vầy 2026 đã diễn ra trong không khí ấm áp tại Nhà văn hóa Sinh viên TP.HCM cơ sở 2. Hơn 2.000 câu chuyện bôn ba của sinh viên, người lao động xa quê tạm khép lại, nhường chỗ cho ngày trở về nhà đón tết, nơi gia đình và yêu thương đang chờ đón sau một năm dài nỗ lực.
Giữa những ngày cuối năm, khi nhịp sống vẫn còn hối hả, Chuyến xe Tết sum vầy 2026 trở thành điểm dừng để sinh viên, người lao động xa quê tạm gác lại hành trình bôn ba, chuẩn bị trở về nhà đón tết. Chương trình được tổ chức bởi Báo Thanh Niên với sự đồng hành của Công ty Acecook Việt Nam đã đưa hơn 2.000 sinh viên, người lao động về quê, nối nhịp sum vầy trong những ngày đầu xuân.
Khi những chuyến xe dần khuất bóng, hành trình bôn ba của một năm cũng tạm khép lại. Ở phía trước là con đường đang dẫn về nhà, nơi bữa cơm sum vầy và vòng tay gia đình chờ đón. Chuyến xe Tết sum vầy không chỉ đưa người xa quê hồi hương, mà còn nhắc nhớ rằng: giữa bao nhọc nhằn của cuộc sống, tết vẫn là thời khắc để mỗi người dừng lại, gác bôn ba và trở về nhà đón một mùa xuân trọn vẹn yêu thương.
