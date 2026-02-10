Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Đời sống

Hành trình bôn ba nhường chỗ cho tết sum vầy

Hà Xuyên
Hà Xuyên
10/02/2026 17:36 GMT+7

Lễ tiễn Chuyến xe Tết sum vầy 2026 đã diễn ra trong không khí ấm áp tại Nhà văn hóa Sinh viên TP.HCM cơ sở 2. Hơn 2.000 câu chuyện bôn ba của sinh viên, người lao động xa quê tạm khép lại, nhường chỗ cho ngày trở về nhà đón tết, nơi gia đình và yêu thương đang chờ đón sau một năm dài nỗ lực.

Hành trình bôn ba nhường chỗ cho tết sum vầy- Ảnh 1.

Sinh viên, người lao động tập trung từ sớm. Ai cũng háo hức, nào quà nào túi để chuẩn bị lên xe về quê đón tết

Hành trình bôn ba nhường chỗ cho tết sum vầy- Ảnh 2.

Mong chờ, háo hức, hạnh phúc là cảm xúc chung của tất cả mọi người trước giờ khởi hành

Hành trình bôn ba nhường chỗ cho tết sum vầy- Ảnh 3.

Lễ tiễn chuyến xe Tết sum vầy 2026 được diễn ra mang đậm không khí tết thay cho lời chúc gửi tới sinh viên, người lao động tham gia chương trình

Giữa những ngày cuối năm, khi nhịp sống vẫn còn hối hả, Chuyến xe Tết sum vầy 2026 trở thành điểm dừng để sinh viên, người lao động xa quê tạm gác lại hành trình bôn ba, chuẩn bị trở về nhà đón tết. Chương trình được tổ chức bởi Báo Thanh Niên với sự đồng hành của Công ty Acecook Việt Nam đã đưa hơn 2.000 sinh viên, người lao động về quê, nối nhịp sum vầy trong những ngày đầu xuân.

Hành trình bôn ba nhường chỗ cho tết sum vầy- Ảnh 4.

Lãnh đạo thành phố và các đơn vị trao vé miễn phí cho học sinh, sinh viên và công nhân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn TP.HCM

Hành trình bôn ba nhường chỗ cho tết sum vầy- Ảnh 5.

Sau một năm học tập vất vả, các bạn sinh viên đều nóng lòng muốn được về nhà

Hành trình bôn ba nhường chỗ cho tết sum vầy- Ảnh 6.

Không chỉ riêng người lớn mà các em nhỏ cũng nôn nao đợi lên xe để về nhà

Hành trình bôn ba nhường chỗ cho tết sum vầy- Ảnh 7.

Đại diện Công ty Acecook Việt Nam - Ông Fukui Gaku gửi lời chúc năm mới đến sinh viên, người lao động trên chuyến xe “Tết sum vầy”. Theo ông, việc đồng hành cùng các hoạt động cộng đồng, giống như Tết sum vầy là một trong những mục tiêu cho hành đồng phát triển bền vững của công ty

Hành trình bôn ba nhường chỗ cho tết sum vầy- Ảnh 8.

Mỗi người tham gia đều được nhận một phần quà từ Công ty Acecook Việt Nam và nhiều quà tặng khác. Chương trình không chỉ đem lại niềm vui cho người tham gia mà còn nhấn mạnh tinh thần bác ái, lan tỏa sự sẻ chia đến với cộng đồng

Hành trình bôn ba nhường chỗ cho tết sum vầy- Ảnh 9.

Đại diện Công ty Acecook - Ông Fukui Gaku trao tặng mì cho người lao động thay lời chúc mừng năm mới

Hành trình bôn ba nhường chỗ cho tết sum vầy- Ảnh 10.

Gác lại nhọc nhằn mưu sinh tại phố thị, cô Minh cùng cháu ngoại và con gái về quê đón tết trong sự mong chờ

Hành trình bôn ba nhường chỗ cho tết sum vầy- Ảnh 11.

Dòng người nô nức lên chuyến xe mùa xuân để sum vầy cùng gia đình

Hành trình bôn ba nhường chỗ cho tết sum vầy- Ảnh 12.

Bên cạnh tấm vé nghĩa tình, chương trình còn gửi tặng phần quà đến người tham gia giúp tết mỗi người thêm trọn vẹn

Hành trình bôn ba nhường chỗ cho tết sum vầy- Ảnh 13.

Các chuyến xe nối đuôi nhau rời khỏi thành phố chở theo hơn 2000 sự háo hức đoàn viên đi về các tỉnh thành

Khi những chuyến xe dần khuất bóng, hành trình bôn ba của một năm cũng tạm khép lại. Ở phía trước là con đường đang dẫn về nhà, nơi bữa cơm sum vầy và vòng tay gia đình chờ đón. Chuyến xe Tết sum vầy không chỉ đưa người xa quê hồi hương, mà còn nhắc nhớ rằng: giữa bao nhọc nhằn của cuộc sống, tết vẫn là thời khắc để mỗi người dừng lại, gác bôn ba và trở về nhà đón một mùa xuân trọn vẹn yêu thương.

Hành trình bôn ba nhường chỗ cho tết sum vầy- Ảnh 14.

Hành trình bôn ba tạm khép lại nhường chỗ cho những chuyến xe về nhà

Hành trình bôn ba nhường chỗ cho tết sum vầy- Ảnh 15.

 

Khám phá thêm chủ đề

chuyến xe mùa xuân Tết sum vầy 2026 Tết sum vầy Acecook Việt Nam gác bôn ba về nhà có tết
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận