Hành trình bôn ba nhường chỗ cho tết sum vầy

Sinh viên, người lao động tập trung từ sớm. Ai cũng háo hức, nào quà nào túi để chuẩn bị lên xe về quê đón tết

Mong chờ, háo hức, hạnh phúc là cảm xúc chung của tất cả mọi người trước giờ khởi hành

Lễ tiễn chuyến xe Tết sum vầy 2026 được diễn ra mang đậm không khí tết thay cho lời chúc gửi tới sinh viên, người lao động tham gia chương trình

Giữa những ngày cuối năm, khi nhịp sống vẫn còn hối hả, Chuyến xe Tết sum vầy 2026 trở thành điểm dừng để sinh viên, người lao động xa quê tạm gác lại hành trình bôn ba, chuẩn bị trở về nhà đón tết. Chương trình được tổ chức bởi Báo Thanh Niên với sự đồng hành của Công ty Acecook Việt Nam đã đưa hơn 2.000 sinh viên, người lao động về quê, nối nhịp sum vầy trong những ngày đầu xuân.

Lãnh đạo thành phố và các đơn vị trao vé miễn phí cho học sinh, sinh viên và công nhân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn TP.HCM

Sau một năm học tập vất vả, các bạn sinh viên đều nóng lòng muốn được về nhà

Không chỉ riêng người lớn mà các em nhỏ cũng nôn nao đợi lên xe để về nhà

Đại diện Công ty Acecook Việt Nam - Ông Fukui Gaku gửi lời chúc năm mới đến sinh viên, người lao động trên chuyến xe “Tết sum vầy”. Theo ông, việc đồng hành cùng các hoạt động cộng đồng, giống như Tết sum vầy là một trong những mục tiêu cho hành đồng phát triển bền vững của công ty

Mỗi người tham gia đều được nhận một phần quà từ Công ty Acecook Việt Nam và nhiều quà tặng khác. Chương trình không chỉ đem lại niềm vui cho người tham gia mà còn nhấn mạnh tinh thần bác ái, lan tỏa sự sẻ chia đến với cộng đồng

Đại diện Công ty Acecook - Ông Fukui Gaku trao tặng mì cho người lao động thay lời chúc mừng năm mới

Gác lại nhọc nhằn mưu sinh tại phố thị, cô Minh cùng cháu ngoại và con gái về quê đón tết trong sự mong chờ

Dòng người nô nức lên chuyến xe mùa xuân để sum vầy cùng gia đình

Bên cạnh tấm vé nghĩa tình, chương trình còn gửi tặng phần quà đến người tham gia giúp tết mỗi người thêm trọn vẹn



Các chuyến xe nối đuôi nhau rời khỏi thành phố chở theo hơn 2000 sự háo hức đoàn viên đi về các tỉnh thành

Khi những chuyến xe dần khuất bóng, hành trình bôn ba của một năm cũng tạm khép lại. Ở phía trước là con đường đang dẫn về nhà, nơi bữa cơm sum vầy và vòng tay gia đình chờ đón. Chuyến xe Tết sum vầy không chỉ đưa người xa quê hồi hương, mà còn nhắc nhớ rằng: giữa bao nhọc nhằn của cuộc sống, tết vẫn là thời khắc để mỗi người dừng lại, gác bôn ba và trở về nhà đón một mùa xuân trọn vẹn yêu thương.