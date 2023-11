Hành trình chàng trai Nam Phi tìm đến TP.Huế để ăn tô bún bò

Đi bộ với... cây đàn

Robin Van Wyk (26 tuổi), đến từ Nam Phi, là nghệ sĩ đường phố, có hơn 40.000 người theo dõi trên YouTube. Cuối tháng 10.2023, chàng trai đăng tải video lên trang YouTube cá nhân kể về hành trình từ TP.Đà Nẵng đến TP.Huế để thưởng thức món bún bò với nhiều trải nghiệm thú vị.

Robin mang theo cây đàn bên mình trên hành trình đến với TP.Huế CHỤP MÀN HÌNH

Xuất phát từ chùa Linh Ứng, TP.Đà Nẵng, Robin bắt đầu hành trình đi bộ ra TP.Huế ăn bún bò. Để có chi phí cho chuyến đi, chàng trai Nam Phi đã đến một khu chợ kiếm tiền bằng tiếng đàn guitar.

Dọc đường, thấy Robin đi một mình mà không có phương tiện, nhiều người đã hỏi thăm, giúp đỡ bằng những chuyến xe miễn phí, chở chàng trai tắm biển, uống cà phê và cho nước mang theo. Nghe Robin đàn, có người ủng hộ 5.000, 10.000 đồng, đủ để anh mua 1 phần cơm và trứng ăn no bụng.

Robin kể khi đi đến trưa, trời nắng nóng và đã đuối sức, nên đứng dưới một tán cây để tìm xe đi nhờ. May mắn, chàng trai gặp được một nhóm thanh niên đang trên đường đến TP.Huế và đồng ý cho quá giang xe qua đèo Hải Vân.

"Nói thật là không nghĩ mình có thể đi đến TP.Huế vì nó cách TP.Đà Nẵng 100 km, nhưng những người bạn đã đưa tôi suốt chặng đường đến đây, và giờ tôi đang ở trung tâm của thành phố này", Robin chia sẻ.

Ở Huế, Robin nói khi thấy mình đi bộ trên đường, nhiều người hỏi thăm, dù biết chàng trai không có tiền, họ cũng không ngại nói rằng: "Đi đâu anh chở, không tốn tiền đâu".

"Con bao nhiêu tuổi? Có vợ chưa? Nhìn con vui tính nhỉ?"

Khi đến Việt Nam, Robin đã học tiếng Việt nên có thể giao tiếp cơ bản với mọi người. Trên đường đến chợ Đông Ba (TP.Huế), chàng trai kể gặp một người phụ nữ lớn tuổi đang ngồi nghỉ trên cầu, và 2 người đã có cuộc trò chuyện ấn tượng với nhau.

"Con bao nhiêu tuổi? Có vợ chưa? Nhìn con vui tính nhỉ? Ở bên Nam Phi có người vui vẻ không?", người này hỏi. Robin đáp: "Có nhiều lắm cô, có người rất nghèo, nhưng mà tim rất to, không có tiền nhưng có tình yêu. Cũng giống như ở Việt Nam, người nghèo, người khổ, người giàu. Còn ở Việt Nam có tốt không?".

Người phụ nữ Huế trả lời: "Ở đâu cũng có người tốt, người xấu, chỉ cần bình an và hạnh phúc. Bình an là cuộc sống không xảy ra chuyện gì bất trắc, hạnh phúc là cuộc sống an toàn, nghề nghiệp vững chắc, không làm điều bất lương, không trộm cắp, lừa đảo, tệ nạn xã hội. Và mình giúp đỡ những người nghèo".

Trước khi tạm biệt người phụ nữ lớn tuổi, Robin cảm ơn và lấy một ít tiền chia sẻ với bà. Đây là tiền mà cậu đã được mọi người cho làm lộ phí trước đó.

Cuộc gặp gỡ tình cờ giữa Robin và người phụ nữ lớn tuổi ở TP.Huế, mang lại cho chàng trai nhiều bài học sống CHỤP MÀN HÌNH

Buổi chiều, Robin nói mình tiếp tục đến chợ chơi đàn guitar để kiếm tiền mua bún bò. Đây là món mà chàng trai rất trông chờ, bởi đi nhiều nơi ở Việt Nam, đâu đâu Robin cũng gặp tiệm bún bò và nghĩ món ăn này phải có gì đó rất đặc biệt.

Khi đã có tiền cho bữa tối, du khách Nam Phi được người đàn ông tên Phú chở đến một quán ăn địa phương để thưởng thức bún bò Huế. Robin cho biết cảm xúc khi ăn được tô bún bò tại TP.Huế rất là ngon. Anh nhớ lúc ăn đã luôn tấm tắc khen: "Ngon quá!".

Robin muốn mời ông Phú bữa ăn này vì mình đã kiếm được nhiều tiền, nhưng người đàn ông ở Huế nhất quyết từ chối. Ông Phú nói với Robin: "Nếu được nhiều tiền thì tối nay ở khách sạn, không ở ngoài, trời mưa và lạnh lắm, em có thể bị bệnh, không tốt đâu. Hãy chăm sóc bản thân tốt nhé".

Sau khi vượt đoạn đường khoảng 100 km từ Đà Nẵng, Robin có bữa ăn bún bò Huế cùng ông Phú CHỤP MÀN HÌNH

Anh Trần Đặng Trung Nam (30 tuổi, quê tại tỉnh Quảng Ngãi), hiện làm công việc tự do, đi nhiều nơi bằng xe ô tô, cho biết từng gặp Robin cách đây khoảng 1 tháng trước. Khi đó anh Nam cùng bạn đi từ TP.Đà Nẵng đến TP.Huế thì gặp chàng trai người nước ngoài xin quá giang xe.

"Tôi thường gặp và tiếp xúc với nhiều người nước ngoài ở Việt Nam nên đã quen, không e dè. Lúc gặp Robin, cậu ta chỉ mặc quần ngắn và áo thun ba lỗ, hành trang đơn giản. Tôi hỏi mục đích chuyến đi của Robin, bạn nói muốn đi bộ khám phá mọi nơi, nhưng phía trước là một cái đèo nên phải nhờ giúp. Tôi thấy bạn đang đi cùng hướng với nhóm nên đã cho quá giang, chàng trai này cũng là một vị khách khá ngầu, muốn làm điều mình thích", anh Trần Đặng Trung Nam kể lại.

Anh Trần Đặng Trung Nam (ngoài cùng bên trái) và những người bạn chụp ảnh kỷ niệm cùng Robin khi đến TP.Huế BISKO

Sau khi xem video Robin Van Wyk đăng tải, ngoài cảnh đẹp và hành trình thú vị của chàng trai, người xem cũng ấn tượng với tình cảm chân thành và sự giúp đỡ nhiệt tình của người Việt Nam dành cho vị khách ngoại quốc.

Nhiều người đã để lại bình luận dưới video của chàng trai Nam Phi: "Người dân quá tình cảm và chân thành, mọi người thực sự đáng yêu mà"; "hành trình của bạn rất chân thật, giản dị, người Việt Nam luôn thân thiện và sẵn lòng giúp đỡ nếu có thể"; "quá nhiều hình ảnh tích cực từ con người đến cảnh sắc"; "tự hào vì người Việt Nam hiếu khách, trân quý vì bạn thật thà, tốt bụng"...