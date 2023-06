Hành trình của một phóng viên qua 'Cõi người dưng - Nomadland' trong 'Tuần lễ Sách của người làm báo'

Vào ngày 18.6, lúc 15 giờ, tại Đường Sách TP.HCM, Nhà xuất bản (NXB) Phụ nữ Việt Nam sẽ tổ chức buổi trò chuyện Báo chí là bản nháp đầu tiên của lịch sử - Hành trình của một phóng viên qua Cõi người dưng, ra mắt cuốn sách Cõi người dưng - Nomadland: Đời du dân Mỹ thế kỷ 21 (tựa gốc tiếng Anh: Nomadland: Surviving America in the Twenty-First Century) của nữ nhà báo Mỹ kỳ cựu Jessica Bruder. Buổi trò chuyện sẽ có sự tham dự của dịch giả Y Khương và nhà báo Hồng Lam.

Cõi người dưng là quyển sách dịch duy nhất trong Tuần lễ Sách của người làm báo, và sẽ mang đến cho độc giả câu chuyện làm nghề chân chính từ điểm nhìn của một nhà báo ngoại quốc.

Sách Cõi người dưng - Nomadland: Đời du dân Mỹ thế kỷ 21 được ấn hành thời gian gần đây NXB PHỤ NỮ VIỆT NAM

Cõi người dưng thuộc thể loại phi hư cấu (non fiction), là quyển bút ký - phóng sự đường trường xuất sắc của Jessica Bruder, đạt hàng loạt giải thưởng uy tín và được The New York Times gọi tên trong hạng mục Notable Book.

Quyển sách đào sâu vào đời sống của "du dân - nomad", tầng lớp thu nhập thấp trong xã hội Mỹ, những kẻ chịu tác động của cuộc đại khủng hoảng kinh tế năm 2008 và bị dạt ra khỏi dòng văn hóa chủ lưu (tức phải có nhà cửa, lương bổng cùng các chế độ phúc lợi đều đặn hằng năm).

Jessica Bruder đã lên đường, tiếp cận với những du dân và sống cùng họ rày đây mai đó suốt 24.000 km khắp xứ cờ hoa để thu thập tư liệu viết bản thảo. Hành trình kéo dài 3 năm ròng rã, và chính bản thân tác giả cũng không ngờ rằng mọi thứ lại "phình to" ra như thế, hút vào trong chuyến đi hàng loạt chân dung con người, phong trần, bụi bặm nhưng cũng rất mộng mơ.

Cõi người dưng là quyển sách rất "cuốn" khi đọc; đặc biệt, sách chứa đựng hàng loạt tư liệu phong phú về hiện thực Mỹ cũng như những chi tiết về văn hóa du dân vào cuối những năm 2000.

Sách Cõi người dưng của Jessica Bruder lần đầu ra mắt độc giả Việt NXB PHỤ NỮ VIỆT NAM

Jessica Bruder đã viết về du dân bằng một văn phong chừng mực, không phán xét, không "ở trên nhìn xuống" để thấy rằng đó là một hiện thực vô cùng sống động của nước Mỹ - hiện thực của "baby boomers", thế hệ sinh sau Thế chiến thứ hai, làm quần quật cả đời mà không được hưởng đời no ấm.

Đứng trước bờ vực của đói nghèo, họ không chần chừ dọn vào những "di động sản" (xe van, sedan, những chiếc xe buýt đưa rước học sinh...), cải tạo chúng thành ngôi nhà di động bốn bánh ngon lành và lên đường. Nhà của họ ở bất kỳ đâu, miễn nơi ấy là một chỗ đậu xe miễn phí.

Nữ tác giả Jessica Bruder với chiếc van của cô, Halen. Cô và chiếc xe của mình đã di chuyển cùng với du dân khắp các bang ở Mỹ trong suốt quá trình tác nghiệp J.B

Một trong những điều hấp dẫn nhất của sách nằm ở chân dung của những du dân: họ dẫu rơi vào tình thế cực cùng của cảnh ngộ nhưng không bi quan. Họ rất thực tế nhưng cũng rất mộng mơ. Họ truyền năng lượng tích cực về cuộc sống cho bạn đọc qua những câu chuyện riêng tư, qua sự không khuất phục số phận và qua những chi tiết rất đáng yêu. Hằng năm, rất nhiều người trong số họ về thăm gia đình, và rồi họ lại lên đường..., tạo nên những cuộc thiên di khổng lồ dọc ngang các bang của nước Mỹ.



Quyển sách của Jessica Bruder như một lát cắt nhưng mang tính phổ quát về một "á văn hóa" đang ngầm chảy trong lòng xã hội Mỹ hiện đại.

Buổi trò chuyện sẽ là cơ hội để độc giả đến gần hơn với nghề báo; và phóng viên được dịp "soi chiếu" về nghề qua quyển sách này. Đạo đức nghề nghiệp của Jessic Bruder truyền cảm hứng cho những ai đam mê thể loại phóng sự và báo chí nói chung.