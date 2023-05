Sách hay: Cõi người dưng chuyện tồn sinh xứ Mỹ

Jessica Bruder, nhà báo Mỹ, phóng viên kỳ cựu của các tờ như Fortune Small Business, The New York Times, The Washington Post, WIRE, Harper's Magazine, The Oregonian… Cô viết về nhiều vấn đề văn hóa đương đại Mỹ. Quyển sách Cõi người dưng đoạt giải Ryszard Kapuściński và giải Discover, được The New York Times gọi tên ở hạng mục quyển sách nổi bật (Notable Book).