Hành trình của vợ chồng họa sĩ Đức - Việt

Vợ chồng họa sĩ Benjamin Schiller - Phùng Thanh Hà Ảnh: NVCC

Nổi tiếng với nghề tay trái là… một nghệ nhân nấu bia theo công thức truyền thống có từ vài trăm năm của Đức, hai năm trước họa sĩ Benjamin Schiller quyết định thay đổi vùng sống. Anh cùng vợ về VN vẽ tranh bên bờ sông Sài Gòn.

Benjamin Schiller tâm sự: "Tôi không vẽ để kể chuyện. Tôi vẽ vì có những điều không thể diễn tả bằng lời nói. Mỗi nét cọ là một nhịp đập, mỗi màu sắc là một ý nghĩ. Bức tranh có thể rối loạn, thô ráp, đôi khi lộn xộn, nhưng nó sống động. Tôi không để cảm xúc trôi đi vô định mà luôn cố gắng neo giữ chúng lại, trao cho chúng hình hài và cấu trúc, ngay cả khi tất cả dường như bất định.

Còn họa sĩ Phùng Thanh Hà thổ lộ: "Tôi không vẽ để tạo ra một hình ảnh. Tôi vẽ để chạm vào điều không thể gọi tên, để được là chính mình và được sống trọn vẹn trong khoảnh khắc ấy".