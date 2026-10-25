Hành trình đặc biệt của thủ khoa CĐ: Nghỉ học sau lớp 9, từ chối học ĐH

Sau thời gian vừa học vừa làm, nam sinh trở thành thủ khoa với điểm trung bình 3,87/4,0.

GDTX là khởi đầu sau 4 năm gián đoạn việc học

Sáng 25.10, Trường CĐ Kinh tế TP.HCM tổ chức lễ tốt nghiệp đợt 2 năm 2026, trao bằng cho 797 cử nhân thực hành, kỹ sư thực hành.

Trong số những sinh viên tốt nghiệp đợt này, Chung Diệu Dinh (24 tuổi, ngành kinh doanh thương mại), gây chú ý với thành tích thủ khoa toàn khóa. Ít ai biết, để đạt thành tích này, Dinh đã trải qua hành trình học tập có lúc gián đoạn nhiều năm.

Dinh cho biết vì biến cố gia đình, sau khi hoàn thành lớp 9, bất đắc dĩ phải nghỉ học. Theo Dinh, khả năng học tập của mình trước đây rất tốt. Vì vậy, quyết định nghỉ học khiến nhiều thầy cô, bạn bè bất ngờ và thường xuyên hỏi thăm. "Khi quyết định nghỉ học và không học tiếp ở thời điểm đó, nhiều thầy cô và bạn bè bất ngờ, hỏi thăm rất nhiều nhưng lúc đó em ngại chia sẻ lý do và rất khép kín", Dinh bộc bạch.

Dù phải tạm dừng việc học, Dinh chưa bao giờ từ bỏ ý định quay lại trường. Trong suốt thời gian nghỉ học, Dinh vẫn nghĩ đến ngày gia đình ổn định hơn để có thể tiếp tục con đường học tập. "Em nghĩ rằng, kiến thức và tấm bằng sẽ mở ra cho em thêm nhiều cơ hội, cánh cửa khác để lựa chọn, nếu không tiếp tục học tập, việc tìm kiếm cơ hội phát triển sẽ khó khăn hơn", Dinh chia sẻ.

4 năm sau khi nghỉ học, khi có điều kiện tiếp tục việc học, Dinh đăng ký chương trình giáo dục thường xuyên tại quận 6 (cũ). Trở lại trường sau một thời gian dài gián đoạn, Dinh gặp không ít khó khăn trong những ngày đầu. Tuy nhiên, chỉ sau một thời gian ngắn, anh dần thích nghi và lấy lại nhịp học tập.

Chung Diệu Dinh đạt thủ khoa tốt nghiệp Trường CĐ Kinh tế TP.HCM với điểm tích lũy trung bình là 3,87/4,0 ẢNH: YẾN THI

Vượt qua những trở ngại ban đầu, Dinh có cái nhìn khác về môi trường giáo dục thường xuyên so với những định kiến từng nghe trước đó. "Em nhận thấy môi trường giáo dục thường xuyên không phải như mọi người đồn, các bạn rất hòa đồng, không phải ai cũng quậy phá. Nhiều bạn giống hoàn cảnh của em nên học giáo dục thường xuyên, sau này thi và cũng đỗ đại học nhiều", Dinh kể.

Việc gặp gỡ những người bạn có hoàn cảnh tương đồng giúp Dinh nhận ra mỗi người có một hành trình học tập khác nhau. Với Dinh, giáo dục thường xuyên là khởi đầu mới, để thực hiện dự định còn dang dở.

Sau khi hoàn thành chương trình học, Dinh từng trúng tuyển vào một trường đại học. Tuy nhiên, Dinh quyết định không nhập học vì nhận thấy không phù hợp với sở thích của bản thân.

Sau khi cân nhắc điều kiện gia đình và định hướng nghề nghiệp, Dinh chọn học ngành kinh doanh thương mại tại Trường CĐ Kinh tế TP.HCM. Dinh bắt đầu học cao đẳng ở tuổi 22, thời điểm nhiều bạn bè cùng trang lứa đã hoàn thành chương trình đại học và bắt đầu đi làm.

"Thời gian đào tạo cao đẳng ngắn hơn và chi phí cũng thấp hơn, ngành kinh doanh thương mại có phạm vi khá rộng, em có thể tìm hiểu nhiều lĩnh vực và lựa chọn hướng công việc phù hợp sau khi tốt nghiệp", Dinh chia sẻ lý do.

Vừa học vừa làm, nhận học bổng đủ 4 học kỳ

Trong quá trình học tập tại Trường CĐ Kinh tế TP.HCM, Dinh đạt điểm tích lũy trung bình 3,87/4,0 và trở thành thủ khoa tốt nghiệp ở tuổi 24. Đáng chú ý, nam sinh còn nhận học bổng trong cả 4 học kỳ.

Bên cạnh việc học, Dinh cho biết làm thêm công việc phục vụ nhà hàng. Việc vừa học vừa làm đòi hỏi Dinh phải chủ động sắp xếp thời gian, cân đối giữa công việc và chương trình học.

Dinh tự đánh giá bản thân không có thế mạnh về sáng tạo hay giao tiếp, nhưng có khả năng tư duy logic, cẩn thận và tỉ mỉ. Vì vậy, khi lựa chọn công việc sau tốt nghiệp, Dinh ưu tiên những vị trí có thể phát huy những đặc điểm này.

Với Dinh, tìm được công việc phù hợp với năng lực và tính cách là bước khởi đầu quan trọng để tích lũy kinh nghiệm, từng bước xây dựng sự nghiệp. Trong tương lai, sau khi công việc ổn định, nếu có đủ điều kiện tài chính, Dinh mong muốn tiếp tục học lên cao hơn.



