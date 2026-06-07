Nữ thủ khoa đạt GPA 3,98/4: Nghỉ ngang ĐH, từng không dám nói mình học CĐ

Tại buổi lễ tốt nghiệp đợt 1 năm 2026 của Trường CĐ Kinh tế TP.HCM vào sáng 7.6, trường đã trao bằng tốt nghiệp cho 1.070 sinh viên trình độ cao đẳng hệ chính quy và 20 sinh viên cao đẳng liên thông từ trung cấp.

Trong số những tân cử nhân được vinh danh, khen thưởng tại lễ tốt nghiệp, Nguyễn Thụy Lan Anh, sinh viên ngành tiếng Anh, gây ấn tượng khi tốt nghiệp loại xuất sắc với điểm trung bình tích lũy (GPA) 3,98/4 trở thành thủ khoa tốt nghiệp của trường.

Ít ai biết rằng, phía sau thành tích gần như tuyệt đối là hành trình nhiều năm đối diện với sự tự ti, áp lực và những lần phải bắt đầu lại từ đầu.

Từng bỏ dở đại học vì thấy 'bị bỏ lại phía sau'

Trước khi trở thành sinh viên Trường CĐ Kinh tế TP.HCM, Lan Anh từng trúng tuyển ngành ngôn ngữ Anh của một trường đại học có tiếng ở TP.HCM. Tuy nhiên, sau khoảng một năm rưỡi theo học, Lan Anh quyết định dừng lại.

"Thời điểm đó, em cảm thấy mình bị tụt hậu, bị bỏ lại phía sau. Các bạn học cùng rất giỏi, nhiều bạn xuất thân từ trường chuyên, trong khi nền tảng tiếng Anh của em không quá nổi bật. Khoảng cách giữa môi trường đại học và những gì em từng trải qua ở phổ thông khiến em bị áp lực rất nhiều", Lan Anh kể.

Rời giảng đường đại học, Lan Anh trải qua khoảng thời gian nhiều hoang mang, mất phương hướng. Sau đại dịch Covid-19, Lan Anh bắt đầu công việc trợ giảng tại một trung tâm tiếng Anh gần nhà. Chính môi trường này đã giúp bạn dần lấy lại sự tự tin.

"Em gặp rất nhiều người giỏi. Thay vì mặc cảm, em bắt đầu nghĩ rằng mình cũng phải cố gắng để trở nên giỏi hơn. Em tìm lại được động lực học tập và quyết định quay trở lại trường học", Lan Anh kể.

Sau khoảng 2 năm gián đoạn việc học, Lan Anh đăng ký vào ngành tiếng Anh của Trường CĐ Kinh tế TP.HCM.

Ban đầu, nữ thủ khoa xem đây là bước đệm để liên thông, lấy lại tấm bằng đại học đã bỏ dỡ. Thế nhưng những gì nhận được lại nhiều hơn mong đợi. "Em từng rất tự ti vì tuổi tác và vì cái mác từng là sinh viên đại học. Có thời gian em không dám nói với ai rằng mình học lại ở bậc cao đẳng. Nhưng càng học, em càng yêu môi trường này. Điều giúp bản thân thay đổi nhiều nhất chính là sự động viên từ bạn bè và giảng viên", Lan Anh chia sẻ.

Phía sau thành tích GPA 3,98/4 của thủ khoa Lan Anh là hành trình nhiều trăn trở ẢNH: K.T

Phương pháp học để đạt GPA 3,98/4

Ở những học kỳ cuối, Lan Anh vừa học vừa làm để trang trải cuộc sống. Khối lượng bài vở dày cùng áp lực công việc khiến nhiều lần cảm thấy kiệt sức.

Để duy trì thành tích học tập xuất sắc, Lan Anh cho biết không học theo kiểu ghi nhớ máy móc mà luôn cố gắng hiểu bản chất vấn đề. "Em có xu hướng tư duy logic vì trước đây học chuyên tự nhiên. Khi học, em thường liên kết các kiến thức với nhau, tìm quy luật chung rồi áp dụng cho nhiều trường hợp khác nhau. Em cũng cố gắng đưa lý thuyết vào các tình huống thực tế để dễ nhớ hơn", Lan Anh chia sẻ.

Công việc bán thời gian tại trung tâm tiếng Anh cũng giúp Lan Anh có cơ hội vận dụng thường xuyên những kiến thức được học trên lớp. "Nhờ áp dụng nhiều lần vào công việc nên em nhớ bài lâu hơn. Bên cạnh đó, các thầy cô giảng dạy rất tận tâm, luôn liên hệ thực tế nên việc tiếp thu kiến thức cũng dễ dàng hơn rất nhiều", Lan Anh cho biết.

Hiện nữ thủ khoa đang làm việc ổn định tại một trung tâm tiếng Anh. Tuy nhiên, nữ thủ khoa dự định sẽ liên thông đại học trong thời gian tới nên đang tìm kiếm công việc phù hợp hơn với lịch học buổi tối.

Xa hơn, Lan Anh mong muốn quay trở lại chính ngôi trường đã giúp mình tìm lại niềm tin. "Sau khi tốt nghiệp đại học, em muốn được công tác tại Trường CĐ Kinh tế TP.HCM. Em muốn làm việc cùng các thầy cô của mình và trở thành người truyền cảm hứng cho sinh viên. Em muốn các bạn hiểu rằng ai cũng có thể giỏi theo cách riêng của mình nếu đủ cố gắng và tin vào bản thân", Lan Anh bày tỏ.

Nữ thủ khoa cũng đặt mục tiêu học lên thạc sĩ trong tương lai để mở rộng cơ hội nghề nghiệp.











