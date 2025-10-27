Nghỉ ngang ĐH, nữ sinh viên trở thành thủ khoa đầu ra của trường CĐ

Ít ai biết rằng, trước khi trở thành tân thủ khoa đầu ra, cô gái 22 tuổi từng lựa chọn con đường ĐH nhưng lại quyết định rẽ hướng, dừng học giữa chừng sau 1 năm và bắt đầu lại từ đầu với CĐ.

Dũng cảm tìm môi trường phù hợp

Đặng Thị Lan Thanh trúng tuyển ngành du lịch của một trường ĐH ở TP.HCM. Sau 2 học kỳ, Thanh nhận ra ngành học không phù hợp với sở thích và định hướng của mình. “Em càng học thì càng chán nản, không cảm nhận được niềm yêu thích trong việc học nữa, em đã đấu tranh tâm lý, suy nghĩ rất nhiều về quyết định dừng việc học ĐH lại”, Lan Thanh kể.

Thời điểm đó, sự ủng hộ của gia đình chính là bệ đỡ quan trọng, giúp Thanh dũng cảm rẽ hướng. Sau khi tìm hiểu, Thanh nộp hồ sơ vào Trường CĐ Kinh tế TP.HCM vì không muốn mất thêm nhiều thời gian để ôn thi lại ĐH, rút ngắn thời gian và đi làm sớm.

Đặng Thị Lan Thanh là tân thủ khoa tốt nghiệp toàn khóa của Trường CĐ Kinh tế TP.HCM ẢNH: YẾN THI

Lan Thanh chọn học ngành marketing vì cho rằng ngành học này gắn với nhu cầu thị trường, bản thân cũng yêu thích sự mới mẻ. Dù có những bỡ ngỡ ban đầu khi bước vào một lĩnh vực hoàn toàn mới, nhưng bằng sự kiên trì và nỗ lực, Thanh dần bắt nhịp tốt. Trong kỳ thực tập, Thanh được doanh nghiệp đánh giá cao và giữ lại làm việc chính thức.

Tương lai, Thanh lên kế hoạch học liên thông lên ĐH theo hướng quản trị kinh doanh, sau khi đã tích lũy thêm kinh nghiệm thực tế. “Em tin là khi kiến thức gắn liền với công việc, việc học sẽ trở nên hiệu quả hơn”, Thanh nói.

Chủ động rút ngắn thời gian học để tốt nghiệp trước hạn

778 sinh viên Trường CĐ Kinh tế TP.HCM đã được trao bằng tại lễ tốt nghiệp vào ngày 26.10. Trong số đó, có 106 sinh viên tốt nghiệp trước hạn. Phạm Ngọc Ánh Dương, ngành quản trị kinh doanh, là một trong số đó. Mới 20 tuổi, Dương đã hoàn thành chương trình đào tạo chỉ trong 2 năm, rút ngắn nửa năm so với lộ trình thông thường.

Ngay từ đầu, Dương không lựa chọn ĐH mà đăng ký vào CĐ với mong muốn có thể rút ngắn thời gian học để sớm đi làm.

Dương chia sẻ, thông thường, sinh viên chỉ cần đăng ký tối thiểu 15 tín chỉ mỗi kỳ và sẽ hoàn thành khóa học trong 2 năm rưỡi. Nhưng Dương nhận thấy bản thân có thể học nhiều hơn mà không bị áp lực nên quyết định đăng ký 20 tín chỉ mỗi kỳ, có kỳ lên đến 22 tín chỉ mà vẫn cân bằng được lịch học và đi làm thêm.

Trong đợt tốt nghiệp này có 106 sinh viên tốt nghiệp trước hạn ẢNH: YẾN THI

Không chỉ học nhanh, Dương còn chủ động đi làm thêm từ rất sớm để có thêm thu nhập trang trải cho cuộc sống. Dương kể đi làm part-time gần như kín tuần nhưng vẫn duy trì được việc học nhờ biết sắp xếp thời gian hợp lý.

Ngay sau khi tốt nghiệp, Ánh Dương có thời gian làm việc tại Hà Nội ở vị trí đúng chuyên ngành. Hiện tại, Dương chuẩn bị làm việc cho một công ty tại quê nhà (Thanh Hóa). “Em sẽ đi làm khoảng 2 năm để tích lũy kinh nghiệm, sau đó sẽ học liên thông lên ĐH, em chưa muốn dừng việc học của mình tại đây”, Ánh Dương chia sẻ.

Thạc sĩ Trần Văn Tú, Hiệu trưởng nhà trường, chia sẻ việc hoàn thành chương trình học trước thời hạn cho thấy tinh thần chủ động, khả năng tự học và kỷ luật bản thân cao – những phẩm chất mà doanh nghiệp đặc biệt coi trọng trong môi trường làm việc hiện đại. Đa số sinh viên tốt nghiệp trước thời hạn đều là sinh viên đạt loại giỏi và xuất sắc, Do đó, dù ra trường sớm, sinh viên vẫn đảm bảo chất lượng đầu ra và có thể nhanh chóng thích nghi với yêu cầu công việc.

"Nhiều doanh nghiệp đánh giá những sinh viên này có tư duy cầu tiến, khả năng thích ứng nhanh và tinh thần khởi nghiệp cao, phù hợp với xu hướng tuyển dụng nhân sự trẻ năng động, có năng lực làm việc độc lập. Có những doanh nghiệp đã tuyển dụng sinh viên ngay trong thời gian thực tập", thạc sĩ Tú nói thêm.