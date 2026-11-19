TS Lê Duy Tân (33 tuổi) từng theo học ngành Mạng máy tính và truyền thông tại Trường ĐH Công nghệ thông tin, ĐH Quốc gia TP.HCM. Những nỗ lực trong học tập và nghiên cứu đã giúp anh giành học bổng toàn phần bậc thạc sĩ tại Viện Khoa học và Công nghệ tiên tiến Nhật Bản. Sau đó, anh tiếp tục nhận học bổng toàn phần để học lên tiến sĩ ngành Khoa học thông tin tại đây và hoàn thành chương trình vào năm 2021.

Quãng thời gian học tập và nghiên cứu tại Nhật Bản giúp TS Lê Duy Tân tích lũy kiến thức chuyên môn, trải nghiệm môi trường học thuật hiện đại và tiếp cận nhiều thành tựu công nghệ mới. Tuy nhiên, với anh, du học không phải để tìm kiếm một nơi lập nghiệp ở nước ngoài, mà là cơ hội chuẩn bị hành trang để trở về, tiếp tục đóng góp cho quê hương.

TS Lê Duy Tân hướng dẫn sinh viên tại phòng lab ẢNH: YẾN THI

Sau khi trở về Việt Nam, TS Lê Duy Tân bắt đầu một chặng đường mới: không chỉ tiếp tục nghiên cứu, mà còn tìm cách tạo dựng một môi trường để sinh viên có thể bắt đầu hành trình khoa học của riêng mình.

Tại Trường ĐH Quốc tế, TS Tân cùng các đồng nghiệp và sinh viên xây dựng AIoT Lab VN. Phòng nghiên cứu không chỉ là nơi triển khai các đề tài công nghệ, mà còn là không gian để sinh viên thử nghiệm ý tưởng, tiếp cận nghiên cứu từ sớm và học cách biến kiến thức trên giảng đường thành những sản phẩm cụ thể.

Cùng với công việc giảng dạy và hướng dẫn sinh viên, TS Duy Tân theo đuổi những hướng nghiên cứu có khả năng ứng dụng trong đời sống.

Những dự án nghiên cứu, hướng dẫn sinh viên và đóng góp trong giảng dạy đã góp phần tạo nên dấu ấn của TS Lê Duy Tân trong môi trường đại học. Nhưng với một người làm giáo dục, có lẽ những dấu mốc đáng nhớ không chỉ nằm ở danh hiệu hay giải thưởng. Đó còn là khoảnh khắc nhìn thấy sinh viên trưởng thành, tự tin bước vào con đường nghiên cứu, dám thử sức với những vấn đề chưa có lời giải.

Hành trình đặc biệt của tiến sĩ 9X: Từ giấc mơ chiếc máy tính đến giảng viên truyền cảm hứng

Từ một cậu bé ở vùng quê nghèo Vĩnh Long với giấc mơ tưởng chừng xa vời về chiếc máy tính, TS Lê Duy Tân hôm nay đã trở thành một nhà giáo, nhà nghiên cứu theo đuổi khát vọng làm chủ công nghệ.

Nhưng với TS Lê Duy Tân, hành trình ấy không chỉ dừng lại ở những thành tựu cá nhân. Bằng công việc giảng dạy, nghiên cứu và đồng hành cùng sinh viên, TS Lê Duy Tân mong muốn tiếp thêm niềm tin, khơi dậy tinh thần sáng tạo ở sinh viên, để từ những ý tưởng ban đầu hôm nay, sẽ có thêm nhiều công trình, sản phẩm công nghệ do chính người Việt nghiên cứu và phát triển.