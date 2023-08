Hành trình ‘đãi cát tìm vàng’ chọn người mẫu thế hệ mới tại The Face Vietnam 2023

Phát sóng trong gần 3 tháng, với 10 tập, chương trình Gương mặt người mẫu Việt Nam - The Face Vietnam 2023 đã liên tục trở thành đề tài bàn tán trên các trang mạng xã hội về cách thức tổ chức, những thử thách trong cuộc thi, các gương mặt thí sinh và đặc biệt là các huấn luyện viên (HLV) nổi tiếng: Anh Thư, Vũ Thu Phương, Minh Triệu, Kỳ Duyên cùng host Nam Trung.

Top 4 thí sinh nhận giải thưởng trong đêm chung kết cùng HLV Anh Thư, bà Trang Lê - nhà sản xuất cuộc thi MULTIMEDIA

Nhà sản xuất (NSX) Trang Lê cho biết, để có sự thành công đó, chương trình đã đầu tư lớn về nhiều mặt, từ hàng trăm triệu đồng cho mỗi thử thách trong các tập phát sóng, nhằm mang tới những bối cảnh ghi hình hoành tráng và loạt thử thách hóc búa nhất, có tính chuyên môn cao trong các cuộc thi người mẫu những năm gần đây.

Bên cạnh đó, The Face Vietnam 2023 còn cho thấy tâm huyết của NSX (cũng là đơn vị thực hiện các chương trình truyền hình thực tế về thời trang và người mẫu hàng đầu tại Việt Nam: Vietnam's Next Top Model, Project Runway Vietnam...) khi đưa chương trình quay trở lại với một diện mạo mới, bắt kịp xu hướng của thời đại. Ngay từ màn "chào sân" với hình hiệu, chương trình khiến khán giả bất ngờ khi đã sử dụng công nghệ ghi hình đến từ Hollywood - cánh tay robot Glambot trứ danh.

Những bối cảnh quay và thử thách khó nhằn trong chương trình

Nếu thử thách đầu tiên được đề ra với tiêu chí tìm kiếm gương mặt người mẫu thế hệ mới có thể tạo ra xu hướng thông qua việc quay video quảng cáo thương mại, thì thử thách tiếp theo trong tập 3 là những người mẫu đại diện cho các nhà thiết kế, các thương hiệu thời trang sải bước trên sàn runway với vai trò là những first-face (người mẫu thể hiện những ấn tượng đầu tiên của bộ sưu tập đối với người xem), vedette (vị trí người mẫu sáng giá nhất trong một show trình diễn thời trang). Hay lần đầu tiên thử thách livestream được đưa vào để phù hợp với xu hướng quảng cáo mới hiện nay.

Đồng thời, The Face Vietnam 2023 cũng đưa người xem đi đến nhiều cung bậc cảm xúc xuyên suốt các tập phát sóng, không chỉ bởi những tình tiết kịch tính, những thách thức mọi giới hạn cảm xúc mà còn là vì những bài học giá trị về nghề người mẫu. Hơn hết "gia vị không thể thiếu" giúp chương trình "mặn mà" hơn trong mắt công chúng chính là những khoảnh khắc "viral" thú vị từ chính các vị HLV của chương trình...

4 HLV: Anh Thư, Vũ Thu Phương, Minh Triệu - Kỳ Duyên

Những con số ấn tượng

Sự thành công của The Face Vietnam 2023 không chỉ dừng lại ở việc khẳng định vị thế mà còn là hành trình "trao quyền" cho những bạn trẻ đam mê người mẫu và thời trang có cơ hội phát triển để tạo nên những điều "đột phá", nâng tầm bản thân trở thành gương mặt người mẫu Việt Nam thế hệ mới.

Chương trình thu hút ngay từ vòng sơ tuyển với số lượng hơn 1.000 hồ sơ đăng ký tham gia, từ những gương mặt hoàn toàn mới đến các hot KOL, influencer... cũng đồng loạt "đổ bộ" tại đường đua, chứng tỏ sức nóng của The Face Vietnam 2023.

Giây phút Tú Anh được xướng tên là quán quân The Face Vietnam 2023

Sau 9 tập phát sóng, chương trình đã nhanh chóng trở thành "hiện tượng" khi đạt những thứ hạng cao trong những nội dung thịnh hành trên YouTube và TikTok, cùng hàng triệu lượt tương tác tạo nên "làn sóng" xu hướng trên các nền tảng mạng xã hội. Từ khóa "The Face Vietnam 2023" đã nhanh chóng đạt được 586 triệu lượt kết quả tìm kiếm.

Đặc biệt, chương trình truyền hình thực tế về thời trang này đã có hơn 1 tỉ lượt xem của các tập phát sóng và hàng loạt video cắt từ chương trình cũng liên tục vào top trending trên tất cả các nền tảng mạng xã hội. Ban tổ chức đã mất hơn 6 tháng để chuẩn bị cho sự trở lại sau 5 năm vắng bóng của The Face Vietnam với tổng nhân sự thực hiện lên đến 500 nhân viên khắp các bộ phận. Gần 100 chuyên viên make-up chuyên nghiệp từ Nam Trung Makeup Academy and Studio đã góp phần mang đến những diện mạo mới lạ, độc đáo cho các vị HLV lẫn các thí sinh suốt hành trình tham gia The Face Vietnam 2023.

Các thí sinh và HLV, BTC trong chương trình

Giải thưởng giá trị nhất "lịch sử" The Face Vietnam

Lần đầu tiên một phiên bản The Face trên thế giới, các thí sinh xuất sắc giành chiến thắng trong mỗi tập phát sóng đã có cơ hội được ký hợp đồng trực tiếp với các nhãn hàng ngay tại trường quay.

Quán quân chương trình - Tú Anh còn có cơ hội được nhận những giải thưởng giá trị như: hợp đồng làm việc độc quyền với công ty quản lý và đào tạo người mẫu hàng đầu Việt Nam - beU Models cùng giải thưởng tiền mặt trị giá 200 triệu đồng. Ngoài ra, quán quân sẽ trở thành gương mặt người mẫu trang bìa của tạp chí Harper's Bazaar Vietnam; trở thành gương mặt quảng bá cho Tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam thu đông 2023. Đặc biệt hơn, quán quân sẽ nhận được chuyến trải nghiệm tại 4 tuần lễ thời trang danh giá nhất thế giới thuộc "tứ đại kinh đô thời trang" gồm: Milan, Paris, New York, London Fashion Week.

Tú Anh được đánh giá cao khi sở hữu gương mặt góc cạnh, đậm nét Á Đông, chiều cao lý tưởng cũng như kỹ năng catwalk tốt, phù hợp với thị trường quốc tế. Cô cho biết trước khi tham gia chương trình, cô nặng 70 kg. Vì đam mê với nghề người mẫu, cô đã nỗ lực giảm cân, hiện còn 58 kg. HLV Anh Thư - người đào tạo Tú Anh trong chương trình - nhận xét "học trò có nghị lực và sự quyết tâm cao".

Tú Anh trong đêm chung kết

Tú Anh cùng HLV Anh Thư nhận giải từ bà Trang Lê - giám khảo, nhà sản xuất

Một giải thưởng bất ngờ khác là quán quân The Face Vietnam 2023 sẽ trở thành gương mặt đại diện của M.A.C Cosmetics Vietnam trong các chiến dịch quảng cáo mới nhất sắp tới. Sau khi đăng quang, Tú Anh sẽ có chuyến trải nghiệm tại kinh đô thời trang châu Á là Tokyo (Nhật Bản) để thực hiện một bộ ảnh thời trang cùng nhãn hàng, xuất hiện tại các sự kiện đẳng cấp quốc tế cùng các đại sứ thương hiệu của M.A.C Cosmetics bên cạnh các ngôi sao thế giới.

Tú Anh (quán quân - thứ hai từ phải qua) và 3 á quân: Xuân Hạnh (bìa trái), Phương Vy (thứ hai từ trái qua), Minh Toại (bìa phải)

Bên cạnh đó, top 4 The Face Vietnam 2023 (3 á quân: Xuân Hạnh - đội Vũ Thu Phương, Minh Toại - đội Anh Thư, Phương Vy của đội Kỳ Duyên - Minh Triệu cùng thí sinh được yêu thích nhất do khán giả bình chọn là Tuấn Ngọc của đội Kỳ Duyên - Minh Triệu) cũng sẽ có cơ hội trải nghiệm tại kinh đô thời trang thứ 6 của thế giới là Hàn Quốc và tham dự Seoul Fashion Week 2023.