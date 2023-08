Quán quân 'The Face Vietnam 2023' sẽ đến 6 ‘kinh đô’ thời trang thế giới

Đêm chung kết của The Face Vietnam 2023 sẽ diễn ra vào lúc 19 giờ 30 chủ nhật, 13.8, tại nhà thi đấu Nguyễn Du - TP.HCM (được tường thuật trực tiếp trên kênh YouTube chính thức của MultiTV và nhiều mạng xã hội khác).

The Face Vietnam 2023 có nhiều thử thách gay cấn trong từng tập phát sóng nhằm tìm ra những gương mặt sáng giá có thể đủ sức tranh tài tại đêm chung kết. Sau khi đã trải qua những thử thách với độ khó tăng dần, 4 thí sinh xuất sắc nhất đã chính thức lộ diện gồm: Minh Toại, Tú Anh (đội HLV Anh Thư), Phương Vy (đội HLV Minh Triệu - Kỳ Duyên) và Xuân Hạnh (đội HLV Vũ Thu Phương).

Top 4 thí sinh vào chung kết (từ trái sang): Phương Vy, Minh Toại, Tú Anh, Xuân Hạnh

Bà Trang Lê và top 4 thí sinh trong buổi livestream gặp gỡ và giao lưu cùng người hâm mộ MULTIMEDIA

Bà Trang Lê - tổng đạo diễn, giám đốc sản xuất The Face Vietnam đã bất ngờ bật mí thêm về giải thưởng lớn nhất từ trước đến nay với đặc quyền dành riêng cho quán quân là: không chỉ dừng lại ở chuyến trải nghiệm tại 4 tuần lễ thời trang danh giá nhất thế giới như đã từng công bố, mà quán quânsẽ được đưa đến 6 kinh đô thời trang thế giới gồm: Paris - Milan - London - New York - Tokyo và Seoul. Cụ thể, ngay sau khi đăng quang vào ngày 13.8, chủ nhân ngôi vị cao nhất sẽ ngay lập tức lên đường sang Tokyo để thực hiện một bộ ảnh và tham dự sự kiện đồng hành cùng nhãn hàng M.A.C Cosmetics.

4 huấn luyện viên trong buổi giao lưu (từ trái sang): Kỳ Duyên, Minh Triệu, Anh Thư, Vũ Thu Phương

Trước sự nỗ lực và đam mê của tất cả các thí sinh của The Face Vietnam 2023, nhà sản xuất còn đưa ra quyết định không chỉ có quán quân mà top 4 cùng 1 thí sinh được yêu thích nhất do khán giả bình chọn cũng sẽ nhận được cơ hội trải nghiệm tại sự kiện thời trang mang đẳng cấp thế giới - Seoul Fashion Week. Phần thưởng đặc biệt này không chỉ giúp các "chiến binh" xuất sắc tại The Face Vietnam 2023 được chứng tỏ sức hút bản thân tại những sự kiện quốc tế mà còn cơ hội được gặp gỡ và học hỏi kinh nghiệm từ nhiều người mẫu đình đám trên thế giới.

4 gương mặt người mẫu thế hệ mới

Thí sinh Tú Anh (sinh năm 2002, cao 1m76) được đánh giá là một đại diện tiêu biểu của dàn người mẫu thế hệ mới khi sở hữu vóc dáng chuẩn mẫu, gương mặt và thần thái đậm chất thời trang cao cấp (high fashion). Trong sự kiện Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam 2023 vừa diễn ra vào cuối tháng 7 vừa qua, cô đã xuất hiện trong8/17 show diễn từ các nhà mốt đình đám, ghi dấu ấn trong lòng khán giả.

Thí sinh Tú Anh

Thí sinh Phương Vy

Phương Vy (tên thường gọi Bâu Krysie, sinh năm 2000, cao 1m7) được cho là nhân tố đáng gờm khi nhận được nhiều ủng hộ và sự yêu thích của khán giả ngay từ những ngày casting đầu tiên. Hiện tại, Bâu Krysie là một trong những gương mặt nổi tiếng trên Instagram (hơn 450.000 follower) và TikTok (500.000 follower). “Gà cưng” của team Minh Triệu - Kỳ Duyên cũng là một gương mặt mới của làng thời trang Việt khi liên tục được các nhãn hiệu mời chụp ảnh thời trang.

Bùi Xuân Hạnh trình diễn tại Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam 2023 vào cuối tháng 7

Bùi Xuân Hạnh (sinh năm 2001, cao 1m72) là thí sinh được HLV Vũ Thu Phương ví như "viên ngọc thô" quý hiếm, vừa có chất thời trang cao cấp (high fashion) vừa sở hữu tính thương mại (commercial). Trước khi đến với show truyền hình thực tế, cô chưa từng biết đến nghề người mẫu, sàn runway và thế giới thời trang. Tuy nhiên, Xuân Hạnh chính là gương mặt đại diện cho thế hệ người mẫu trẻ vừa sở hữu trình độ học vấn tốt, vừa hội tụ đầy đủ các kỹ năng của một gương mặt người mẫu. Đáng chú ý chính là khả năng catwalk của Xuân Hạnh đã tiến bộ ngoạn mục khi cô có cơ hội sải bước tại sàn diễn runway thuộc Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam 2023 vừa qua với 8/17 show diễn của các nhà mốt trong nước và quốc tế.

Thí sinh Minh Toại

Từng là thí sinh không nhận được bất cứ sự lựa chọn nào của các vị HLV trong vòng chọn đội, Minh Toại (sinh năm 1998, cao 1m84) dường như đã lấy đó làm động lực để cố gắng. Minh Toại đã dần chứng tỏ khả năng và trở thành thí sinh nam duy nhất đi đến cùng trong đêm chung kết.