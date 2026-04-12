‘Hành trình đỏ’ mang theo khát vọng của thanh niên Việt Nam

Ngày thứ 2 trong chuyến "Hành trình đỏ nghiên cứu, học tập năm 2026" tại Trung Quốc, gần 200 đại biểu của Việt Nam được chia thành 4 nhóm để đi tham quan các "địa chỉ đỏ" gắn với lịch sử 2 nước và hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đoàn đại biểu Văn hóa - nghệ thuật gồm 48 đại biểu, do anh Nguyễn Thái An, Phó trưởng ban Công tác đoàn, cơ quan Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam, làm trưởng đoàn, đã tham quan di tích trụ sở Hội Việt Nam cách mạng thanh niên tại phố Văn Minh (TP.Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc) và viếng mộ liệt sĩ Phạm Hồng Thái nằm trong khuôn viên nghĩa trang liệt sĩ Hoàng Hoa Cương, cũng tại TP.Quảng Châu.

Đoàn Văn hóa - Nghệ thuật tham quan di tích trụ sở Hội Việt Nam cách mạng thanh niên tại Quảng Châu

Tại di tích trụ sở Hội Việt Nam cách mạng thanh niên, đoàn đại biểu đã được nghe nhiều câu chuyện giản dị về Chủ tịch Hồ Chí Minh và các nhà cách mạng Việt Nam từng hoạt động tại đây.

Đoàn cũng được chiêm ngưỡng những hiện vật mà Chủ tịch Hồ Chí Minh từng sử dụng, từ nơi ngủ, bàn làm việc, máy đánh chữ đến những chiếc ghế mộc mạc mà Bác cùng mọi người thường ngồi họp.

Phòng ngủ và làm việc, phòng họp của Bác Hồ khi còn sinh hoạt tại trụ sở

Được nghe những câu chuyện và xem các kỷ vật của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại di tích trụ sở Hội Việt Nam cách mạng thanh niên, anh Nguyễn Thái An gửi lời cảm ơn tới các cán bộ văn hóa nước bạn đã gìn giữ những câu chuyện lịch sử của Bác Hồ và giới thiệu những trang sử này tới người dân Trung Quốc, để họ hiểu hơn về mối hữu nghị Việt - Trung bao lâu nay.

Thay mặt đoàn công tác, anh Nguyễn Thái An đã tặng đơn vị quản lý di tích trụ sở Hội Việt Nam cách mạng thanh niên bức phù điêu bằng gỗ, điêu khắc logo Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ 13, do nghệ nhân ưu tú Dương Văn Tiến thực hiện.

Anh Nguyễn Thái An tặng logo Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ 13 cho đơn vị quản lý di tích ẢNH: TRẦN CƯỜNG

Tại mộ liệt sĩ Phạm Hồng Thái, đoàn công tác đã dâng hương, tưởng nhớ nhà hoạt động cách mạng nổi tiếng của Việt Nam. Thay mặt đoàn, anh Nguyễn Thái An tặng đơn vị quản lý di tích món quà quê của người Việt.

Tham gia đoàn, á hậu Việt Nam 2024 Trần Ngọc Châu Anh chia sẻ bản thân thấy rất vinh dự và tự hào khi là 1 trong số gần 200 đại biểu góp mặt trong hành trình này.

Á hậu Châu Anh (ngoài cùng bìa phải) tự hào khi được đặt chân tới nơi Bác Hồ từng hoạt động tại nước bạn ẢNH: TRẦN CƯỜNG

Theo Châu Anh, cô đã từng đến rất nhiều "địa chỉ đỏ" trong nước, nhưng khi đặt chân tới trụ sở Hội Việt Nam cách mạng thanh niên tại Quảng Châu, cô vẫn không khỏi bồi hồi.

"Đây không chỉ là chuyến đi, mà là một cuộc hành trình về nguồn ở một nơi xa tổ quốc. Cảm giác được đứng tại nơi Bác Hồ kính yêu từng sinh hoạt, ươm mầm những hạt giống cách mạng đầu tiên của nước ta khiến tôi cảm thấy lịch sử trở nên sống động và gần gũi hơn bao giờ hết", Châu Anh chia sẻ.

Các đại biểu dâng hương liệt sĩ Phạm Hồng Thái

Nghiêng mình trước mộ liệt sĩ Phạm Hồng Thái, Châu Anh cho rằng mình có thể cảm nhận được sự sâu sắc kết nối giữa các thế hệ. Sự hy sinh của các bậc tiền bối ở nơi đất khách quê người là sự hy sinh lớn lao, là minh chứng thiêng liêng cho tinh thần yêu nước không biên giới.

Là đại biểu trẻ, Châu Anh cho rằng mình không chỉ đến để học lịch sử mà còn mang theo khát vọng của thanh niên Việt Nam thời đại mới.

"Chuyến đi này tiếp thêm cho tôi động lực để cống hiến, làm sao cho xứng đáng với những công lao và sự hy sinh của những người đi trước", Châu Anh nói.

