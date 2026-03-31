Hành trình gần 30 năm hiến máu cứu người

Đó là CLB hiến máu nhân đạo Trường ĐH Y dược Cần Thơ, được thành lập năm 1997. Đứng sau sự hình thành và phát triển bền vững của CLB là thạc sĩ - bác sĩ Hồ Thị Tuyết, người sáng lập, đồng thời âm thầm dẫn dắt, giữ lửa cho phong trào, cùng sự kế thừa trách nhiệm của nhiều thế hệ chủ nhiệm.

Những ngày đầu thành lập, CLB chỉ có 3 - 4 thành viên. Khi đó việc tuyên truyền hiến máu tình nguyện gặp nhiều khó khăn, bởi đây còn là khái niệm khá mới mẻ đối với cộng đồng, nhiều người e ngại vì sợ ảnh hưởng đến sức khỏe. Trong khi đó, nhu cầu máu tại các bệnh viện không ngừng tăng cao, còn thiết bị bảo quản và hệ thống sàng lọc chưa được đầu tư đầy đủ.

Từ vài thành viên ban đầu, đến nay CLB có hơn 200 thành viên nòng cốt và hàng trăm tình nguyện viên tích cực. Hầu hết thành viên CLB là sinh viên khối ngành sức khỏe - những người hiểu rõ về sinh lý máu, các bệnh lý huyết học và tiêu chuẩn an toàn khi hiến máu. Chính chuyên môn vững và tinh thần trách nhiệm cao đã góp phần lớn giúp CLB hoạt động hiệu quả và bền vững trong suốt nhiều năm qua.

Thầy Nguyễn Đức Toàn, giảng viên Bộ môn sinh lý, hiện là Chủ nhiệm CLB Hiến máu nhân đạo Trường ĐH Y dược Cần Thơ, cho biết mỗi năm CLB vận động hiến được khoảng 1.000 đơn vị máu. Ngoài hiến định kỳ 3 tháng một lần, các thành viên luôn sẵn sàng đáp ứng những trường hợp cần máu khẩn cấp từ bệnh viện. "Thường mỗi đợt hiến sẽ có trên 300 đơn vị máu, phục vụ cho công tác lưu trữ và cấp cứu tại Bệnh viện Huyết học - truyền máu Cần Thơ", thầy Toàn chia sẻ.

Không chỉ tổ chức tốt các hoạt động định kỳ, CLB còn xây dựng "sổ tay hiến máu", hệ thống quản lý thành viên có nhóm máu hiếm để sẵn sàng hỗ trợ trong các tình huống khẩn cấp. Khi bệnh viện cần gấp máu, thông tin sẽ được kích hoạt và các tình nguyện viên nhanh chóng có mặt. Nhiều thành viên CLB hiện đã có số lần hiến máu đáng nể, có người trên 20 lần.

Lê Nguyễn Hạnh Ngân, Phó chủ nhiệm CLB, cho biết: "Chứng kiến những bệnh nhân thiếu máu cần truyền gấp, đặc biệt là trẻ em và thai phụ, tôi nhận ra việc làm của mình tuy nhỏ nhưng có thể giúp bệnh nhân giành lại sự sống. Từ đó, tôi gắn bó với CLB đến nay và luôn sẵn sàng tham gia mỗi khi có đợt hiến máu hoặc bệnh viện cần hỗ trợ khẩn cấp".

Gần 30 năm qua, CLB hiến máu nhân đạo Trường ĐH Y dược Cần Thơ không chỉ là nơi ươm mầm lý tưởng sống đẹp cho thế hệ trẻ mà còn là điểm tựa cho hàng ngàn người bệnh trong cơn nguy kịch. Những giọt máu tình nguyện không chỉ nối dài sự sống, mà còn tiếp thêm niềm tin vào lòng nhân ái giữa đời thường.