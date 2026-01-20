Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giới trẻ

Hành trình giúp trẻ em miền núi có cuộc sống đủ đầy, tốt đẹp hơn

Nhật Thu
Nhật Thu
20/01/2026 16:30 GMT+7

Những phần quà thiết thực, ấm áp được trao tặng kịp thời trước Tết Nguyên đán; cùng với chuỗi hoạt động an sinh xã hội, theo dõi, chăm sóc sức khỏe và công trình Thắp sáng đường quê… đã trao đi yêu thương góp phần giúp trẻ em miền núi có cuộc sống đủ đầy và tốt đẹp hơn.

Mới đây, Đoàn Thanh niên Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) phối hợp với Đoàn Thanh niên các đơn vị tổ chức chương trình "Trao yêu thương – Sáng biên cương" tại xã Thiên Phủ - khu vực miền núi thuộc tỉnh Thanh Hóa.

Trên chuyến hành trình đi lên miền núi xa xôi, hẻo lánh, Đoàn Thanh niên EVNNPC đã trực tiếp trao tặng 125 suất vở, 50 áo ấm và 50 balo dành cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Đặc biệt, chương trình đã trao tặng công trình "Thắp sáng đường quê" với 18 bóng đèn năng lượng mặt trời được lắp đặt trên tuyến đường dài khoảng 1km, tổng trị giá khoảng 50 triệu đồng, góp phần cải thiện điều kiện đi lại và sinh hoạt của người dân địa phương.

Hành trình giúp trẻ em miền núi có cuộc sống đủ đầy, tốt đẹp hơn- Ảnh 1.

Những phần quà thiết thực, ấm áp đã được trao cho các em học sinh miền núi trước dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026

ẢNH: C.T.V

Giữa những con đường trải bê tông, những bóng đèn vừa lắp đặt sáng rực, chương trình đã không chỉ trao tặng vật chất, mà còn mang theo thông điệp sẻ chia và trách nhiệm. Bí thư Đoàn Thanh niên EVNNPC Nguyễn Thị Quỳnh Ly bày tỏ: "Chúng tôi hướng tới những hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt là trẻ em vùng sâu, vùng xa, để các em có điều kiện học tập và đón tết đầy đủ hơn. Những món quà tuy nhỏ, nhưng xuất phát từ tình cảm, đúng lúc, đúng nơi, sẽ mang ý nghĩa lâu dài. Hơn hết, chúng tôi muốn góp phần tạo dựng công trình Thắp sáng đường quê để các em đến lớp an toàn, giúp bản làng sáng hơn, ấm áp hơn".

Hành trình giúp trẻ em miền núi có cuộc sống đủ đầy, tốt đẹp hơn- Ảnh 2.

Công trình "Thắp sáng đường quê" tại xã Thiên Phủ, Thanh Hóa

ẢNH: C.T.V

Trong hành trình "Trao yêu thương - Sáng biên cương", Đoàn Thanh niên Bệnh viện Nhi Hà Nội đã phối hợp với Đoàn Thanh niên Tổng công ty Điện lực miền Bắc cùng các đơn vị đồng hành triển khai chuỗi hoạt động an sinh xã hội thiết thực tại xã Thiên Phủ, tỉnh Thanh Hóa. Cụ thể, chương trình đã hỗ trợ các hoạt động phục vụ công tác khám tổng quát, tư vấn sức khỏe và cấp phát thuốc cho hơn 1.000 em học sinh trên địa bàn xã Thiên Phủ. Các em được đo chiều cao, cân nặng, đánh giá tình trạng dinh dưỡng và khám một số chuyên khoa cơ bản như nhi khoa, tai mũi họng, răng hàm mặt. Trên cơ sở kết quả thăm khám, các bác sĩ đã đưa ra tư vấn chăm sóc phù hợp và cấp phát thuốc theo chỉ định, qua đó góp phần hỗ trợ công tác theo dõi, chăm sóc sức khỏe cho các em trong thời gian tiếp theo.

Hành trình giúp trẻ em miền núi có cuộc sống đủ đầy, tốt đẹp hơn- Ảnh 3.

Đoàn viên, thanh niên hướng dẫn các em học sinh đến khu vực khám bệnh

ẢNH: C.T.V

Cũng trong dịp này, Đoàn Thanh niên các đơn vị (Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ Tài chính; Sở Tư pháp Thanh Hóa), đã cùng hỗ trợ, trao tặng các phần quà ý nghĩa tới các em học sinh và người dân xã Thiên Phủ: 15 chiếc xe đạp; thuốc, nhu yếu phẩm; thay mới mặt bàn, làm mới lớp học,...

Hành trình "Trao yêu thương - Sáng biên cương" khép lại với những điểm đến cụ thể, những con số thiết thực và những công trình mang tính bền vững; từ đây mở ra những chặng đường tiếp theo đầy ý nghĩa trên hành trình giúp trẻ em miền núi có một cuộc sống đủ đầy, tốt đẹp hơn.

Tin liên quan

Tặng quà tết cho học sinh huyện miền núi An Lão

Tặng quà tết cho học sinh huyện miền núi An Lão

Tỉnh đoàn Bình Định và Hội đồng Đội tỉnh tổ chức Chương trình "Mùa xuân cho em" tại Trường tiểu học An Vinh (H.An Lão, Bình Định) và đã tặng 100 suất quà tết cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Tặng quà tết cho thanh niên công nhân, học sinh và gia đình chính sách

T.Ư Đoàn tặng quà tết cho người dân tại Thanh Hóa

Khám phá thêm chủ đề

trẻ em Trao yêu thương - Sáng biên cương trao quà tết cho trẻ em miền núi Đoàn Thanh niên Tổng công ty Điện lực miền Bắc
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận