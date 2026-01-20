Hành trình giúp trẻ em miền núi có cuộc sống đủ đầy, tốt đẹp hơn

Mới đây, Đoàn Thanh niên Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) phối hợp với Đoàn Thanh niên các đơn vị tổ chức chương trình "Trao yêu thương – Sáng biên cương" tại xã Thiên Phủ - khu vực miền núi thuộc tỉnh Thanh Hóa.

Trên chuyến hành trình đi lên miền núi xa xôi, hẻo lánh, Đoàn Thanh niên EVNNPC đã trực tiếp trao tặng 125 suất vở, 50 áo ấm và 50 balo dành cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Đặc biệt, chương trình đã trao tặng công trình "Thắp sáng đường quê" với 18 bóng đèn năng lượng mặt trời được lắp đặt trên tuyến đường dài khoảng 1km, tổng trị giá khoảng 50 triệu đồng, góp phần cải thiện điều kiện đi lại và sinh hoạt của người dân địa phương.

Những phần quà thiết thực, ấm áp đã được trao cho các em học sinh miền núi trước dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 ẢNH: C.T.V

Giữa những con đường trải bê tông, những bóng đèn vừa lắp đặt sáng rực, chương trình đã không chỉ trao tặng vật chất, mà còn mang theo thông điệp sẻ chia và trách nhiệm. Bí thư Đoàn Thanh niên EVNNPC Nguyễn Thị Quỳnh Ly bày tỏ: "Chúng tôi hướng tới những hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt là trẻ em vùng sâu, vùng xa, để các em có điều kiện học tập và đón tết đầy đủ hơn. Những món quà tuy nhỏ, nhưng xuất phát từ tình cảm, đúng lúc, đúng nơi, sẽ mang ý nghĩa lâu dài. Hơn hết, chúng tôi muốn góp phần tạo dựng công trình Thắp sáng đường quê để các em đến lớp an toàn, giúp bản làng sáng hơn, ấm áp hơn".

Công trình "Thắp sáng đường quê" tại xã Thiên Phủ, Thanh Hóa ẢNH: C.T.V

Trong hành trình "Trao yêu thương - Sáng biên cương", Đoàn Thanh niên Bệnh viện Nhi Hà Nội đã phối hợp với Đoàn Thanh niên Tổng công ty Điện lực miền Bắc cùng các đơn vị đồng hành triển khai chuỗi hoạt động an sinh xã hội thiết thực tại xã Thiên Phủ, tỉnh Thanh Hóa. Cụ thể, chương trình đã hỗ trợ các hoạt động phục vụ công tác khám tổng quát, tư vấn sức khỏe và cấp phát thuốc cho hơn 1.000 em học sinh trên địa bàn xã Thiên Phủ. Các em được đo chiều cao, cân nặng, đánh giá tình trạng dinh dưỡng và khám một số chuyên khoa cơ bản như nhi khoa, tai mũi họng, răng hàm mặt. Trên cơ sở kết quả thăm khám, các bác sĩ đã đưa ra tư vấn chăm sóc phù hợp và cấp phát thuốc theo chỉ định, qua đó góp phần hỗ trợ công tác theo dõi, chăm sóc sức khỏe cho các em trong thời gian tiếp theo.

Đoàn viên, thanh niên hướng dẫn các em học sinh đến khu vực khám bệnh ẢNH: C.T.V

Cũng trong dịp này, Đoàn Thanh niên các đơn vị (Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ Tài chính; Sở Tư pháp Thanh Hóa), đã cùng hỗ trợ, trao tặng các phần quà ý nghĩa tới các em học sinh và người dân xã Thiên Phủ: 15 chiếc xe đạp; thuốc, nhu yếu phẩm; thay mới mặt bàn, làm mới lớp học,...

Hành trình "Trao yêu thương - Sáng biên cương" khép lại với những điểm đến cụ thể, những con số thiết thực và những công trình mang tính bền vững; từ đây mở ra những chặng đường tiếp theo đầy ý nghĩa trên hành trình giúp trẻ em miền núi có một cuộc sống đủ đầy, tốt đẹp hơn.