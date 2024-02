T.Ư Đoàn tặng quà tết cho người dân tại Thanh Hóa

Đây là hoạt động nhằm thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2024 với chủ đề "Năm Thanh niên tình nguyện", và cũng là hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3.2.1930 – 3.2.2024)…



Anh Nguyễn Ngọc Lương tặng quà cho người dân huyện Thiệu Hóa (Thanh Hóa) ẢNH ÁI CHÂU

Phát biểu tại chương trình, anh Nguyễn Ngọc Lương, cho biết chương trình "Xuân biên giới - Tết biển đảo" là hoạt động thường niên được Ban Bí thư T.Ư Đoàn tổ chức vào dịp cận tết Nguyên đán. Thông qua Chương trình nhằm tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho đoàn viên, thanh thiếu nhi về tầm quan trọng của biên giới trong phát triển kinh tế, xã hội. Đồng thời tạo đợt hoạt động cao điểm, phát huy tinh thần tương thân, tương ái, chăm lo, hỗ trợ đoàn viên, thanh thiếu nhi, người dân có hoàn cảnh khó khăn đón một cái Tết đầy đủ và đầm ấm…

"Việc chăm lo cho người dân và các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn luôn được T.Ư Đoàn, T.Ư Hội LHTN Việt Nam triển khai hàng năm. Cũng trong thời gian này, T.Ư Đoàn, T.Ư Hội LHTN Việt Nam đã tổ chức nhiều đoàn công tác đến thăm, tặng quà người dân, các em thiếu nhi, người có công với cách mạng với mong muốn mang một cái tết ấm áp tới người dân", anh Nguyễn Ngọc Lương nói.

Anh Nguyễn Ngọc Lương yêu cầu các cấp bộ Đoàn và các đoàn viên, thanh niên quan tâm chăm lo tết cho người nghèo và các gia đình chính sách ẢNH ÁI CHÂU

Tại chương trình, T.Ư Đoàn trao tặng 24 bản đồ "Tự hào một dải non sông" cho các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Thiệu Hóa. Đây là hoạt động nhằm giáo dục lòng yêu nước, ý thức về chủ quyền quốc gia dân tộc, khơi dậy niềm tự hào về toàn vẹn lãnh thổ trong mỗi người dân Việt Nam nói chung, đoàn viên, thanh thiếu nhi nói riêng, trong cuộc vận động "Tự hào một dải non sông" do T.Ư Đoàn phát động.

T.Ư Đoàn trao tặng 24 bản đồ "Tự hào một dải non sông" cho các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Thiệu Hóa ẢNH ÁI CHÂU

Chương trình đã trao tặng 50 suất quà cho các gia đình chính sách, Cựu thanh niên xung phong có hoàn cảnh khó khăn, mỗi suất quà trị giá 1 triệu đồng và quà tết trị giá 500.000 đồng; trao 10 xe đạp cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập và áo ấm; trao tặng 40 suất quà cho học sinh nghèo vượt khó học giỏi gồm 1 triệu đồng và quà tết trị giá 500.000 đồng; hỗ trợ xây dựng sân chơi cho em trị giá 35 triệu đồng và 500 áo ấm cho học sinh huyện Thiệu Hóa; tặng 1 bộ máy tính, 1 bộ máy in cho Huyện đoàn Thiệu Hóa; trao 80 suất quà tết cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn gồm 200.000 đồng và suất quà trị giá 300.000 đồng/em, 1 áo ấm); 200 suất quà và 500 áo ấm cho người dân và thanh thiếu nhi xã Ban Công, huyện Bá Thước (Thanh Hóa).

Anh Nguyễn Ngọc Lương tặng quà tết cho người dân huyện Thiệu Hóa ẢNH ÁI CHÂU

Thăm, tặng quà cho người dân tại xã Thiệu Vận, huyện Thiệu Hoá, anh Nguyễn Ngọc Lương đã gửi lời chúc tết tới người dân trên địa bàn xã năm mới an khang thịnh vượng và tặng quà cho 11 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn (mỗi suất quà gồm 1 triệu đồng tiền mặt, 1 hộp quà tết trị giá 500.000 đồng; 1 túi thuốc bổ). Thăm, chúc tết mẹ Việt Nam Anh hùng Phạm Thị Dọc (105 tuổi) tại xã Thiệu Toán; khánh thành sân chơi thiếu nhi tại thôn Vân Điền, xã Thiệu Giang, huyện Thiệu Hóa.

Nhằm góp phần hỗ trợ, đồng hành với thanh niên nông thôn phát triển kinh tế, nhân dịp này T.Ư Đoàn hỗ trợ sinh kế trị giá 2 tỉ đồng và 1 tỉ đồng vốn vay cho thanh niên huyện Thiệu Hóa phát triển kinh tế…