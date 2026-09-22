Hành trình khám phá dấu ấn ngàn năm trên núi Tú Sơn

Trong ngày 21.9, đoàn đại biểu thanh thiếu niên Việt Nam tham gia Hành trình đỏ nghiên cứu, học tập tại tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) đã có những trải nghiệm ý nghĩa tại các địa danh văn hóa, lịch sử nổi tiếng.

Dẫn đầu đoàn đại biểu có anh Vũ Minh Thảo, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Phó giám đốc Trung tâm Phát triển thanh thiếu nhi Việt Nam. Bà Thiết Tuệ Phương, chuyên viên phòng đối ngoại UBND thành phố Ngọc Khê, tỉnh Vân Nam, tham gia cùng đoàn.

Anh Vũ Minh Thảo và các đại biểu thiếu nhi check-in tại Văn miếu Thông Hải, tỉnh Vân Nam ẢNH: PHƯƠNG THẢO

Tú Sơn, nơi lưu giữ lịch sử ngàn năm

Trong hành trình, đoàn đã tham quan công viên Tú Sơn, thành cổ Thông Hải và trải nghiệm đóng dấu tại Bảo tàng in ấn Vân Nam. Đặc biệt, chuyến thăm núi Tú Sơn mang đến những cảm nhận sâu sắc về giá trị văn hóa, lịch sử được gìn giữ qua nhiều triều đại.

Núi Tú Sơn là một trong 4 ngọn núi nổi tiếng của tỉnh Vân Nam, từ lâu được biết đến với mỹ từ "Tú giáp Nam Điền, biển sơn liên hải", thể hiện vẻ đẹp của non nước, núi liền với biển hồ.

Tú Sơn khởi nguồn từ thời nhà Hán, phát triển thịnh vượng dưới thời Đường, Tống và rực rỡ nhất vào thời Minh, Thanh. Trên núi hiện vẫn bảo lưu quần thể kiến trúc cổ qua các triều đại Tống, Nguyên, Minh, Thanh, cùng hàng trăm biển tấm, bia đá và câu đối.

Đoàn đại biểu nghe giới thiệu về núi Tú Sơn ẢNH: VŨ THƠ

Với hệ thống văn bia, hoành phi, câu đối phong phú, Tú Sơn còn được mệnh danh là "Biển sơn liên hải", mang ý nghĩa biển hoành phi, rừng câu đối. Những công trình, dấu tích văn hóa hiện diện giữa không gian thiên nhiên tạo nên một di sản có giá trị đặc biệt.

Tại đây, đoàn đại biểu được tìm hiểu về 3 cây cổ thụ trải qua các triều đại Tống, Nguyên, Minh, được xem là những báu vật của Tú Sơn. Những thân cây có tuổi đời hàng nghìn năm đã chứng kiến nhiều biến động của lịch sử, đồng thời trở thành biểu tượng cho sức sống bền bỉ của văn hóa nơi đây.

Cây cổ thụ bị bão gió không gãy đổ mà vặn mình trường tồn với thời gian tại khu vực núi Tú Sơn ẢNH: VŨ THƠ

Theo cách lý giải được giới thiệu trong hành trình, cây tùng đời Tống gợi lên sự kiên cường, cây sam đời Nguyên thể hiện sự hiên ngang, còn hoa mộc lan tượng trưng cho sự thanh cao. Những giá trị ấy được gửi gắm như bài học về cách sống, học tập và rèn luyện đối với thế hệ trẻ.

Bên cạnh các cổ thụ, Tú Sơn còn có bề dày nhân văn thể hiện qua những công trình tôn giáo, giáo dục. Dưới chân núi là đền Tam Nguyên, gắn với ý nghĩa Tam nguyên đỗ đạt, chăm chỉ thành tài, từng là nơi khuyến khích người hiền tài vươn lên học tập.

Đoàn đại biểu chụp ảnh lưu niệm dưới chân núi Tú Sơn ẢNH: PHƯƠNG THẢO

Trong khi đó, chùa Phổ Quang nằm giữa lưng chừng núi, được khởi dựng từ thời Tống, là ngôi chùa cổ kính nhất ở Tú Sơn. Công trình mang nét thanh tịnh, mộc mạc, trầm mặc qua hàng nghìn năm.

Từ di sản văn hóa đến bài học tôn sư trọng đạo

Cùng ngày, đoàn đại biểu đã tham quan Văn miếu Thông Hải, tọa lạc dưới chân núi Tú Sơn. Công trình được khởi dựng từ thời nhà Nguyên, là văn miếu lớn thứ hai tại tỉnh Vân Nam, đồng thời là di tích văn hóa cấp tỉnh.

Văn miếu Thông Hải được giới thiệu là nơi lưu truyền truyền thống tôn sư trọng đạo, sùng học trọng lễ. Thông Hải được mệnh danh là "Lễ nhạc danh bang", trong đó tinh thần trọng văn, coi trọng giáo dục đã được duy trì qua nhiều thế hệ.

Văn miếu Thông Hải tọa lạc dưới chân núi Tú Sơn là nơi lưu giữ truyền thống tôn sư trọng đạo ẢNH: VŨ THƠ

Tại văn miếu, từng bậc đá hướng lên trên được ví như biểu tượng của con đường học vấn, nhắc nhở người học phải từng bước tiến lên một cách vững chắc. Không chỉ là công trình kiến trúc cổ, Văn miếu Thông Hải còn là nơi thực hành các nghi lễ truyền thống như Lễ khai bút, Lễ thành đồng và Lễ thành nhân.

Ông Diệp Phong An, phụ trách hướng dẫn đoàn hành trình, chia sẻ về ý nghĩa của việc học tập và tôn trọng tri thức.

"Hôm nay, chúng ta đến với Tú Sơn, ngắm cổ thụ, đọc kiến trúc cổ, thưởng thức câu đối và cảm ngộ văn mạch, để cảm nhận tinh thần trọng văn khích giáo, sùng đức hướng thiện ngàn năm của đất Thông Hải", ông An nói.

Những ruy băng đỏ với những điều cầu mong của học sinh, sinh viên Trung Quốc đến cầu nguyện được treo tại khu vực Văn Miếu ẢNH: VŨ THƠ

Theo ông An, những cây cổ thụ tại Tú Sơn có thể trở thành tấm gương để thế hệ trẻ học hỏi về sự kiên cường, chính trực và thanh cao. Ông mong muốn các học sinh biết trân trọng khoảng thời gian tuổi trẻ, nỗ lực học tập và rèn luyện bản thân.

Tại Văn miếu Thông Hải, ông An cũng nhấn mạnh rằng tinh thần tôn sư trọng đạo không chỉ thể hiện qua nghi lễ mà còn phải được thực hành trong đời sống hằng ngày.

"Người xưa đọc sách, việc đầu tiên không phải là cắm cúi học tập, mà là hiểu được việc kính trọng thầy cô, kính sợ tri thức", ông An chia sẻ.

Đoàn đại biểu trải nghiệm in dấu tại Bảo tàng in ấn Vân Nam ẢNH: VŨ THƠ

Ông An cho rằng thầy cô là những người truyền thụ tri thức, khai mở tâm trí, có công ơn như cha mẹ nuôi dưỡng con người trưởng thành. Vì vậy, tôn sư chính là bài học đầu tiên trong đạo làm người và trên con đường cầu học.

Đối với học sinh ngày nay, tinh thần tôn sư trọng đạo được thể hiện bằng sự lắng nghe chăm chú trong giờ học, lòng biết ơn đối với thầy cô, sự khiêm tốn khi thỉnh giáo và tinh thần miệt mài tìm kiếm tri thức.

Đoàn đại biểu tìm hiểu về văn hóa, lịch sử của tỉnh Vân Nam ẢNH: VŨ THƠ

Chuyến trải nghiệm tại Tú Sơn và Văn miếu Thông Hải không chỉ giúp đoàn đại biểu thanh thiếu niên Việt Nam tìm hiểu những giá trị văn hóa, lịch sử của Vân Nam, mà còn mở ra cơ hội cảm nhận những bài học về học tập, đạo đức và trách nhiệm của thế hệ trẻ.

Nam sinh Trần Tuấn Cường (lớp 9B, Trường phổ thông dân tộc nội trú THCS & THPT Bắc Mê, xã Bắc Mê, tỉnh Tuyên Quang), dân tộc Tày, cho biết rất ấn tượng với kiến trúc cổ kính tại núi Tú Sơn và nét tương đồng giữa Văn Miếu Thông Hải với Văn Miếu - Quốc Tử Giám.

Trong hành trình, đoàn đại biểu đã tham quan Bảo tàng Di sản hóa thạch Trừng Giang. Đây là di sản thiên nhiên thế giới về hóa thạch đầu tiên của Trung Quốc, trưng bày các mẫu vật quý hiếm từ "Sự bùng nổ sinh học kỷ Cambri". ẢNH: VŨ THƠ

Qua trải nghiệm tại đây, Tuấn Cường mong muốn và sẽ góp phần gìn giữ truyền thống văn hóa của Việt Nam và cố gắng học tập tốt để đưa văn hóa Việt Nam vươn ra thế giới.

Hoàng Trung Hải (học sinh lớp 8A11, Trường THCS Hoàng Liệt, Hà Nội) hào hứng khi được cùng 14 thiếu nhi trải nghiệm đóng dấu, ký tên bằng chữ Hán tại đỉnh núi Tú Sơn và gửi gắm những ước nguyện tại Văn Miếu Thông Hải.

Em mong muốn học tập xuất sắc hơn, hát hay hơn, đạt nhiều thành công và trở thành đại sứ kết nối tình hữu nghị Việt - Trung.