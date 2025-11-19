Với Đại học (ĐH) Kinh tế TP.HCM (UEH), hành trình bước ra thế giới thông qua các bảng xếp hạng quốc tế uy tín là quá trình kiên định - thực chất - có chiến lược, thể hiện khát vọng nâng tầm ĐH VN trên bản đồ tri thức toàn cầu.

Năm 2025 tiếp tục đánh dấu bước tiến vững chắc của ĐH Kinh tế TP.HCM trên hành trình hội nhập quốc tế: Top 136 ĐH tốt nhất châu Á (THE 2025), Top 501+ ĐH thế giới (THE 2026), Top 318 châu Á (QS 2026), Top 301+ ĐH có đóng góp cho 17 SDGs (THE Impact 2025) và Top 650 ĐH toàn cầu về phát triển bền vững (QS Sustainability 2026). Đằng sau những con số đó là câu chuyện về một chiến lược xếp hạng thực chất, dựa trên nội lực và ý chí cải cách toàn diện.

UEH - Hành trình khẳng định vị thế ĐH Việt trên bản đồ giáo dục toàn cầu ẢNH: UEH

B ỐI CẢNH VÀ NỀN TẢNG CHO MỘT CHIẾN LƯỢC XẾP HẠNG THỰC CHẤT

Trong bối cảnh VN bước vào giai đoạn đột phá về giáo dục, khoa học và đổi mới sáng tạo, hai nghị quyết quan trọng của Bộ Chính trị: Nghị quyết 57/NQ-TW (22.12.2024) về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; cùng Nghị quyết 71/NQ-TW (22.8.2025) về đột phá giáo dục và đào tạo - đã đặt ra yêu cầu hiện đại hóa hệ thống giáo dục, đầu tư cho ĐH theo hướng chất lượng và hiệu quả, gắn với tự chủ, chuyển đổi số và hội nhập quốc tế.

Trong xu thế đó, việc phát triển các cơ sở giáo dục ĐH dựa trên tiếp cận của những trường có uy tín, bề dày lịch sử và vị thế học thuật vững chắc là hướng đi chiến lược.

UEH với gần 50 năm hình thành và phát triển, hội đủ điều kiện này. Từ một trường ĐH kinh tế chuyên ngành, UEH từng bước tái cấu trúc thành ĐH đa ngành và bền vững, lấy khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo làm động lực, hướng đến phục vụ phát triển vùng và quốc gia. Sứ mạng đó đi cùng với mục tiêu phát triển UEH trở thành ĐH hàng đầu khu vực châu Á với cam kết: phải chứng minh bằng năng lực thật, kết quả thật và tác động thật đối với cộng đồng học thuật, người học và xã hội.

Năm 2025 tiếp tục đánh dấu bước tiến vững chắc của UEH trên hành trình hội nhập quốc tế ẢNH: UEH

5 TRỤ CỘT CHIẾN LƯỢC

Thay vì chạy theo xếp hạng, UEH lựa chọn tiếp cận: dựa vào các tiêu chí để cấp tiến toàn diện các hoạt động của nhà trường. Chiến lược quản trị dữ liệu bảng xếp hạng được UEH hệ thống hóa toàn bộ quy trình như một chương trình chiến lược cấp ĐH, gồm các bước:

Bước 1: Xác định bốn bảng xếp hạng ưu tiên: QS Asia, THE Asia, QS Sustainability và THE Impact Rankings - đây là những bảng xếp hạng phản ánh toàn diện năng lực học thuật, quản trị và trách nhiệm xã hội, phù hợp với chiến lược phát triển đa ngành và bền vững của nhà trường.

Bước 2: Đối sánh tiêu chí của bốn bảng xếp hạng này với bộ tiêu chuẩn quốc gia (Thông tư 01/2024 của Bộ GD-ĐT).

Bước 3: Xây dựng "Bộ tiêu chí tổng hợp 5 nhóm tiêu chuẩn chiến lược - 26 tiêu chí cụ thể".

Bước 4: Đánh giá hiện trạng toàn UEH theo bộ tiêu chí.

Bước 5: Thiết lập mục tiêu cho mỗi tiêu chí, gắn trực tiếp vào hệ thống OKRs toàn ĐH (Objectives and Key Results - Mục tiêu và Kết quả then chốt).

Bước 6: Ứng dụng công nghệ quản trị dữ liệu xếp hạng, có đầu mối phụ trách, đánh giá mức độ đạt được mục tiêu và đề xuất chiến lược hành động cải thiện từng năm.

Hệ thống quản lý dữ liệu xếp hạng, đảm bảo tính chính xác, minh bạch và khả năng truy xuất, đồng thời xây dựng quy trình nộp dữ liệu, báo cáo và phân tích phản hồi để xác định mục tiêu cho chu kỳ tiếp theo. Đây là mô hình quản trị dữ liệu tiên tiến, thể hiện cách làm chuyên nghiệp, khoa học và bền vững của một ĐH hiện đại.

Điểm nhấn quan trọng là chiến lược phát triển tổng thể của UEH dựa trên 5 trụ cột (Đào tạo - Nghiên cứu - Quản trị - Vận hành - Cộng đồng), cũng chính là cấu trúc nội lực nuôi dưỡng các chỉ số xếp hạng.

Nhờ chiến lược nhất quán này, UEH không chỉ cải thiện vị trí xếp hạng mà còn trở thành một ĐH hội nhập sâu, vận hành theo chuẩn quốc tế, nhưng luôn gắn bó với thực tiễn VN.

C ÂU CHUYỆN CỦA MỘT ĐH VN DÁM THAY ĐỔI ĐỂ LỚN LÊN

Kết quả xếp hạng hôm nay không chỉ là phần thưởng cho nỗ lực nội bộ, mà còn mang ý nghĩa lan tỏa đối với hệ thống giáo dục ĐH VN. UEH góp phần gia tăng uy tín học thuật của VN trên bản đồ giáo dục quốc tế, đồng thời dẫn dắt mô hình phát triển ĐH tự chủ, đa ngành và bền vững, phù hợp với chiến lược quốc gia về phát triển giáo dục, khoa học và đổi mới sáng tạo.

Tại cấp độ vùng, ba không gian học thuật của UEH - TP.HCM, Vĩnh Long, Khánh Hòa, đang trở thành "City University Hubs" kết nối chính quyền địa phương, doanh nghiệp và cộng đồng. UEH đóng góp thiết thực cho phát triển kinh tế - xã hội của Đông Nam bộ, Đồng bằng sông Cửu Long và Nam Trung bộ, thông qua cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao, chuyển giao tri thức và khởi xướng các sáng kiến bền vững.

Với tầm nhìn đến 2030 giữ vững vị thế Top 250 châu Á, và 2045 đạt Top 100 ĐH hàng đầu châu Á, UEH đặt mục tiêu trở thành ĐH đa ngành, đa lĩnh vực có uy tín hàng đầu khu vực, lấy thế mạnh về kinh tế, kinh doanh và quản lý làm nền tảng để tích hợp công nghệ, thiết kế và khoa học xã hội. Đó không chỉ là chiến lược hội nhập, mà là hành trình nâng tầm tri thức Việt - từ nền tảng đến chuẩn mực, từ uy tín đến tầm ảnh hưởng.

"Bài học rút ra từ hành trình này chính là "triết lý về quản trị ĐH". UEH đã chứng minh rằng khi ĐH đặt con người làm trung tâm, lấy tri thức làm sứ mệnh và phát triển bền vững làm kim chỉ nam, thì xếp hạng sẽ không còn là mục tiêu, mà là thành quả tự nhiên của một triết lý phát triển đúng đắn", PGS-TS Bùi Quang Hùng, Phó giám đốc phụ trách UEH, nhấn mạnh.

Hành trình của UEH là câu chuyện của một ĐH VN dám thay đổi để lớn lên, dám hội nhập để phụng sự và đang từng bước ghi dấu trên bản đồ giáo dục toàn cầu bằng chính giá trị nội tại của mình.