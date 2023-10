'Hành trình kỳ thú' được vinh danh tại LHP quốc tế Busan

Trong khuôn khổ ACA & Global OTT Awards (Giải thưởng Nội dung châu Á và Giải thưởng OTT toàn cầu) thuộc Liên hoan phim quốc tế Busan 2023, diễn ra ngày 9.10, Let’s Feast Vietnam - Hành trình kỳ thú (do BHD sản xuất với sự đồng hành của Cục Hợp tác quốc tế - Bộ VH-TT-DL và Meta) cùng với Physical: 100 (do Netflix sản xuất) đã đồng chiến thắng tại hạng mục Best Reality & Variety (Chương trình thực tế và tạp kỹ xuất sắc nhất).

Hình ảnh từ trang web công bố giải thưởng chính thức của ACA & Global OTT Awards-BIFF

Trong đó, Physical: 100 là show tranh tài về năng lực thể chất của 100 thí sinh qua những thử thách khốc liệt, vô số pha hành động kịch tính với các màn đối đầu gay cấn. Còn Let’s Feast Vietnam lại là một chương trình vừa thực tế vừa như một series khám phá văn hóa, du lịch Việt, có sinh động, hài hước và không kém phần kịch tính.

Đạo diễn Nguyễn Phan Quang Bình phát biểu khi nhận giải thưởng

ACA & Global OTT Awards (Giải thưởng Nội dung châu Á và Giải thưởng OTT toàn cầu) là giải thưởng dành cho các nội dung xuất sắc của châu Á, đồng thời là giải thưởng cho nền tảng OTT toàn cầu, với sự tham gia tranh tài của những tác phẩm, chương trình từ các hãng sản xuất, các nền tảng hàng đầu thế giới như: Netflix, Disney+, Paramount+ (Mỹ), Tencent (Trung Quốc), Dragon Studio, TVing (Hàn Quốc)... Việc một chương trình hoàn toàn "made in Việt Nam" được vinh danh còn có ý nghĩa khuyến khích sản xuất các chương trình thực tế thuần Việt.

Đoàn Let's Feast Vietnam - Hành trình kỳ thú giao lưu với diễn viên Hàn Quốc Lim Ji Yeon của phim The Glory

Trong giải thưởng năm nay, bộ phim chiến thắng vang dội tại ACA & Global OTT Awards tác phẩm của Hàn Quốc - Moving (Disney +) với 6 giải thưởng: Giải sáng tạo xuất sắc nhất, Nam diễn viên chính xuất sắc nhất - Ryu Seung Ryong và Nam/Nữ diễn viên mới xuất sắc nhất - Lee Jung Ha/Go Yoon Jung, Biên kịch xuất sắc nhất và Hiệu ứng hình ảnh xuất sắc nhất. Các giải khác bao gồm giải Đạo diễn xuất sắc nhất thuộc về Xin Shuang của Trung Quốc với phim The Long Season, Giải sáng tạo xuyên biên giới thuộc về EXchange 2/One Day Off, Giải diễn viên thứ chính thuộc về Lim Ji Yeon của phim The Glory…

Các thí sinh và đạo diễn Nguyễn Phan Quang Bình cùng đại diện nhà sản xuất BHD - bà Ngô Thị Bích Hạnh nhận giải thưởng tại LHP quốc tế Busan BHD

Vào 19 giờ tối nay, 9.10, BHD và Vietnam Media cũng sẽ tổ chức Đêm Việt Nam tại LHP quốc tế Busan với khoảng 500 khách mời và các đại diện Hành trình kỳ thú, với sự tham dự của đạo diễn Nguyễn Phan Quang Bình, vợ chồng nghệ sĩ Trấn Thành - Hari Won, Dino Vũ cùng hai thí sinh Hàn Quốc Kylie, Robin...