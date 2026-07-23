Hành trình lan tỏa tình yêu biển, đảo quê hương của sinh viên

Ngày 23.7, Tỉnh đoàn, Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Khánh Hòa phối hợp Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Khánh Hòa tổ chức chương trình trao học bổng, quà tặng cho ngư dân và con em cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tại Cảng cá Đá Bạc (phường Cam Linh), trong khuôn khổ Hành trình "Sinh viên Khánh Hòa với biển, đảo quê hương" năm 2026.

Ban tổ chức trao 40 suất học bổng kèm quà tặng cho con em ngư dân và con em cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng ẢNH: VĂN CHIẾN

Chương trình nhằm lan tỏa tình yêu biển, đảo, nâng cao nhận thức về chủ quyền biển, đảo và phát huy tinh thần xung kích của tuổi trẻ trong đồng hành cùng ngư dân, lực lượng làm nhiệm vụ trên biển.

Tham dự chương trình có đại diện Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Khánh Hòa; Tỉnh đoàn, Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Khánh Hòa; lãnh đạo địa phương, các trường đại học, cao đẳng cùng hơn 150 cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên, sinh viên và người dân.

Phát biểu tại chương trình, chị Huỳnh Thị Như Ý, Phó bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Khánh Hòa, cho biết Hành trình "Sinh viên Khánh Hòa với biển, đảo quê hương" năm 2026 không chỉ trao học bổng, quà tặng mà còn là dịp để tuổi trẻ tri ân cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng và ngư dân đang ngày đêm bám biển, góp phần bảo vệ chủ quyền biển, đảo. Theo chị Như Ý, mỗi chuyến vươn khơi và mỗi con tàu mang lá cờ đỏ sao vàng đều là những "cột mốc sống" khẳng định chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Các đại biểu trực tiếp đến khu vực neo đậu tàu cá để trao cờ Tổ quốc và quà cho các tàu chuẩn bị vươn khơi. ẢNH: VĂN CHIẾN

Tại chương trình, ban tổ chức trao 40 suất học bổng kèm quà tặng (800.000 đồng/suất) cho con em ngư dân và con em cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng. Đồng thời tặng 40 phần quà cùng cờ Tổ quốc cho các hộ ngư dân, động viên bà con tiếp tục vươn khơi, bám biển.

Bên cạnh hoạt động trao tặng học bổng và quà, chương trình còn tổ chức tuyên truyền kiến thức về bảo vệ chủ quyền biên giới, biển, đảo cho ngư dân, đoàn viên và sinh viên; đồng thời hướng dẫn nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong khai thác hải sản trên biển.

Thái Thị Thu Hiền, sinh viên Trường CĐ Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang, cho biết tham gia Hành trình "Sinh viên Khánh Hòa với biển, đảo quê hương" giúp sinh viên hiểu thêm về chủ quyền biển, đảo và những đóng góp, hy sinh của các thế hệ cha ông trong bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc. Từ đó, Hiền nhận thức rõ hơn trách nhiệm của tuổi trẻ trong việc gìn giữ và lan tỏa tình yêu biển, đảo quê hương.

Các đại biểu và sinh viên chụp hình lưu niệm trong Hành trình "Sinh viên Khánh Hòa với biển, đảo quê hương" năm 2026 ẢNH: VĂN CHIẾN

Hành trình "Sinh viên Khánh Hòa với biển, đảo quê hương" năm 2026 tiếp tục lan tỏa tinh thần sẻ chia, khơi dậy tình yêu biển, đảo và phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ trong đồng hành cùng ngư dân, lực lượng Bộ đội Biên phòng, chung tay bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.



