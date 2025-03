Hành trình mở ra xu hướng du lịch mới show thực cảnh ‘đẹp bậc nhất hành tinh’

Năm 2025, Ký Ức Hội An bước sang tuổi thứ 7, đánh dấu hành trình phát triển mạnh mẽ và tiên phong mở ra xu hướng du lịch văn hóa tại Việt Nam.

Biểu tượng du lịch văn hóa

Ngày 18.3.2018, Ký Ức Hội An ra mắt, Guiness Việt Nam đã công nhận vở diễn có sân khấu lớn nhất và có số lượng diễn viên đông nhất Việt Nam. Chương trình là sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa nghệ thuật sân khấu, âm thanh, ánh sáng và công nghệ hiện đại để kể câu chuyện lịch sử Hội An qua các thời kỳ.

Với hàng ngàn suất diễn, thu hút hàng triệu lượt khách, chương trình không chỉ góp phần thúc đẩy du lịch Hội An mà còn trở thành biểu tượng của du lịch văn hóa tại Việt Nam.

Ra mắt từ 2018, qua 7 năm, Ký Ức Hội An trở thành biểu tượng của du lịch văn hóa Việt Nam

Chương trình được hãng thông tấn Reuters ca ngợi là "show diễn đẹp nhất thế giới", đồng thời nhận nhiều giải thưởng danh giá trong ngành du lịch và giải trí, khẳng định vị thế tiên phong trong ngành nghệ thuật biểu diễn.

Trong bối cảnh du lịch bền vững ngày càng được quan tâm, Ký Ức Hội An đã sớm định hình là mô hình du lịch đề cao giá trị văn hóa, lịch sử. Không chỉ là một vở diễn, Ký Ức Hội An cùng quần thể Đảo Ký Ức Hội An, đã trở thành nơi du khách trải nghiệm một Hội An yên bình với văn hóa, nghệ thuật, giải trí, nghỉ dưỡng.

Sự thành công của Ký Ức Hội An không chỉ chứng minh sức hút của du lịch văn hóa mà còn tạo động lực để nhiều địa phương khác phát triển những sản phẩm du lịch tương tự. Những mô hình du lịch tôn vinh giá trị văn hóa và thiên nhiên, đang dần trở thành xu hướng mới, góp phần định hình ngành du lịch bền vững cho Việt Nam.

Tiên phong trong xu hướng du lịch mới

Kỷ niệm hành trình rực rỡ với 7 năm không ngừng nỗ lực mang đến những giá trị tốt nhất cho du khách, từ ngày 10 đến 17.3 (trừ 11.3), Đảo Ký Ức Hội An tổ chức tuần sự kiện hoành tráng chào tuổi mới, với loạt trải nghiệm hấp dẫn.

Du khách được thưởng thức Ký Ức Hội An trong một diện mạo mới, nâng tầm trải nghiệm hơn bao giờ hết. Phiên bản mới của "show diễn đẹp nhất thế giới" được đầu tư hàng triệu USD nâng cấp hiệu ứng, hình ảnh, không chỉ giữ nguyên những giá trị cốt lõi mà còn mang đến nhiều cung bậc cảm xúc hơn, làm nổi bật câu chuyện về thương cảng Hội An trong dòng chảy lịch sử.

Tuần lễ pháo hoa và biểu diễn nghệ thuật chào đón "Ký Ức Hội An" bước sang tuổi thứ 7 rực rỡ

Đặc biệt, tuần lễ pháo hoa nghệ thuật trong thời gian này chiêu đãi khán giả đại tiệc ánh sáng, nơi bầu trời Hội An bừng sáng với những màn trình diễn pháo hoa đầy sắc màu, chào đón Ký Ức Hội An bước sang tuổi mới rực rỡ, mở ra những chương hành trình mới đầy sắc màu.