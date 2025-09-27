Hành trình nâng cao trải nghiệm khách hàng

Với tâm niệm kinh doanh bán hàng là một "hành trình", không chỉ đơn thuần là một giao dịch, thay vì quá tập trung vào việc giới thiệu sản phẩm, chào giá, khuyến mãi, MG Việt Nam từng bước xây dựng và nâng cao trải nghiệm để khách hàng cảm thấy tin tưởng và thoải mái.

Dải sản phẩm đa dạng của MG Việt Nam

Để làm được điều này, ngay từ khi gia nhập thị trường, MG Việt Nam đã xác định nhu cầu của khách hàng trong nước nhằm đưa ra những sản phẩm phù hợp với mọi đối tượng và mục đích sử dụng khác nhau. Ở điểm chạm đầu tiên, khi mỗi khách hàng mong muốn tìm hiểu về dải sản phẩm của hãng sẽ nhận thấy được sự đa dạng, từ các mẫu Sedan, CUV đô thị nhỏ gọn linh hoạt như MG5, MG ZS, MG HS đến các mẫu xe cao cấp hơn với trang bị tiện nghi và công nghệ cao cấp như MG7, MG RX5, hay mẫu MPV đa dụng MG G50 cũng hướng đến nhiều mục đích sử dụng khác nhau như phục vụ gia đình hay kinh doanh dịch vụ vận tải. Đặc biệt, MG Việt Nam cũng cung cấp những sản phẩm điện hóa thông minh đang dần trở thành xu hướng toàn cầu như MG4 EV hay Cyberster. Các dòng xe này sở hữu lợi thế về thiết kế bắt mắt, trang bị tiện nghi đa dạng và mức giá cạnh tranh trong phân khúc phù hợp với mức thu nhập của đại đa số người dùng phổ thông.

Đại lý chuẩn 3S của MG Việt Nam liên tục được mở rộng

Khi đã có được một dải sản phẩm chất lượng, khách hàng có thể dễ dàng trải nghiệm các mẫu xe của MG nhờ một hệ thống phân phối phủ rộng khắp toàn quốc. Tính đến nay, MG Việt Nam sở hữu mạng lưới hơn 42 đại lý có mặt tại nhiều tỉnh thành phố lớn từ Bắc tới Nam, giúp khách hàng dễ dàng tiếp cận sản phẩm và dịch vụ. Các đại lý được xây dựng theo chuẩn 3S, nghĩa là không chỉ dừng lại ở việc bán hàng mà còn cung cấp dịch vụ sau bán hàng và phụ tùng chính hãng. Với hệ thống này, khách hàng có thể hoàn toàn yên tâm về quá trình sử dụng xe lâu dài, từ việc bảo dưỡng định kỳ, thay thế linh kiện, cho tới xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình vận hành. Sự hiện diện ngày càng rộng khắp giúp rút ngắn khoảng cách giữa khách hàng và thương hiệu, tạo nên trải nghiệm liền mạch và thuận tiện.



Xưởng dịch vụ hiện đại chuyên nghiệp phục vụ khách hàng

Song song với phát triển sản phẩm và hệ thống đại lý, MG Việt Nam cũng đưa ra nhiều chính sách hậu mãi hấp dẫn. Điển hình là chương trình MG Care, đồng hành trên mọi hành trình, mang đến chính sách bảo hành 5 năm không giới hạn số km đối với xe không kinh doanh dịch vụ và 36 tháng hoặc 100.000 km (tùy điều kiện nào đến trước) đối với xe kinh doanh dịch vụ vận tải, giúp người dùng an tâm hơn trong suốt quá trình sử dụng. Gói bảo hành dài hạn, chế độ kiểm tra định kỳ với chi phí hợp lý, và đặc biệt là sự hỗ trợ tận tình từ đội ngũ kỹ thuật viên được đào tạo chuyên nghiệp, bài bản góp phần làm hài lòng và gia tăng trải nghiệm của khách hàng. MG Việt Nam còn chú trọng tới việc cung cấp linh kiện, phụ tùng chính hiệu. Đây là yếu tố quan trọng bởi nó ảnh hưởng trực tiếp tới tuổi thọ, độ an toàn và hiệu quả vận hành của xe. Sử dụng phụ tùng chính hãng giúp khách hàng yên tâm hơn, tránh rủi ro từ việc thay thế linh kiện trôi nổi, đồng thời duy trì giá trị xe khi chuyển nhượng lại. Những chính sách này cũng thể hiện cam kết đồng hành lâu dài của MG Việt Nam với người dùng, đảm bảo mỗi chiếc xe khi lăn bánh ra thị trường đều được chăm sóc và duy trì ở trạng thái tốt nhất.

Từ dải sản phẩm chất lượng, giá cả cạnh tranh, đến hệ thống phân phối đạt chuẩn 3S và dịch vụ hậu mãi tận tâm, MG Việt Nam đang liên tục cải thiện và nâng cao trải nghiệm khách hàng toàn diện. Trong thị trường ô tô đầy biến động, chiến lược "lấy khách hàng làm trung tâm" được xem như là chìa khóa giúp MG Việt Nam duy trì niềm tin và sự ủng hộ của khách hàng, khẳng định giá trị của thương hiệu và tiếp tục phát triển bền vững tại thị trường Việt Nam.